5 причин, почему магний улучшает работу нашего мозга

Магний необходим нашему организму. Он помогает контролировать стресс, поскольку этот минерал уменьшает выработку кортизола...

Магний является жизненно важным питательным веществом, об этом написано тысячи статей, ведь этот минерал, кажется, является ключом к нашему благополучию.

И это не преувеличение, так как магний принимает участие в большей части биохимических реакций человеческого тела, благодаря магнию осуществляется до 300 ферментативных процессов, включая самый важный: производство энергии.

Как магний улучшает психическое здоровье и умственные способности

Удивительно, что этот минерал также является ключом к нашему психологическому благополучию.

Это, без сомнения, интересный факт, который стоит упомянуть: пациенты с депрессией, например, чувствуют улучшение после приема добавок на основе магния.

Те, кто ранее страдали от тревожных расстройств, дистимии, судорог, атаксий или эпизодов психоза, замечают, как их качество жизни улучшается до такой степени, что появляется шанс на полное выздоровление.

Сегодня в нашей статье мы хотим объяснить, как магний способен улучшить наше психическое здоровье, а также общее самочувствие и даже умственные способности.

1. Магний улучшает нашу память

Известно, что почти половина населения промышленно-развитых стран не потребляет магний в необходимом количестве.

Этот дефицит проявляется особенно явно, когда мы достигаем определенного возраста. На этом этапе многие наши познавательные функции начинают угасать.

Интересный факт заключается в том, что магний усиливает синапсы, расположенные в гиппокампе, этой структуре мозга, которая помогает нам хранить долгосрочные воспоминания.

Подобным же образом этот минерал выполняет свою незаменимую работу в префронтальной коре головного мозга.

Благодаря магнию, мы способны восстановить эти воспоминания, каталогизированные нашим мозгом как краткосрочные (например, где мы оставили ключи, выключить духовку, купить молоко…).

Магний также усиливает синаптические нервные окончания, ответственные за передачу и объединение информации, воспоминаний, данных.

2. Магний улучшает способность к обучению

Многие из нас уверены в том, что с возрастом способность учиться новому теряется.

Понятно, что в 3 года и в 70 лет наш учебный потенциал не может быть одинаковым. Но наш мозг является органом с невероятными способностями.

Его пластичность, ее возможность устанавливать новые связи никогда не заканчиваются, то есть, если мы будем тренировать наш мозг так же, как и мускулы, и заботится о нем, это гарантирует нам отличные когнитивные способности даже в преклонном возрасте.

Один из способов достижения этого — употребление добавок, содержащих магний.

Благодаря этому минералу мы облегчаем сообщение между нервными клетками, улучшаем нашу память, настроение и делаем себя более восприимчивыми к новой информации.

3. Позволяет уменьшить стресс

Когда мы испытываем стресс, наше тело выделяет избыток кортизола в кровь.

Это повреждает очень специфическую структуру мозга: гиппокамп, что влечет за собой проблемы с памятью, нам становится трудно сосредоточиться и наши негативные эмоции усиливаются.

Однако тут на помощи приходит магний. Он воздействует на наши гормоны, уменьшает уровень кортизола и помогает контролировать реакцию на стресс.

Подобным же образом магний может действовать как гематоэнцефалический барьер, то есть он предотвращает попадание гормонов стресса в мозг. Это просто невероятно!

4. Магний может предотвратить болезнь Альцгеймера

Магний сам по себе не является 100% защитой от болезни Альцгеймера.

Однако он может выступать в качестве профилактики, уменьшая вероятность развития этой болезни.

Например, этот минерал помогает избежать появления амилоидных бляшек в области гиппокампа головного мозга.

Он также уменьшает присутствие этих бляшек в прифронтальной коре.

Эти данные, несомненно, интересны тем, что показывают, как важно пересмотреть наш рацион, чтобы компенсировать возможный дефицит, связанный с этим минералом.

5. Магний уменьшает беспокойство и помогает концентрироваться

Мы все время от времени испытываем это — наши мысли лихорадочно мечутся и любой стимул, любое событие «взрывается» в нас, заставляя терять контроль.

Обстоятельства давят на нас, мы испытываем нервозность, бессонницу и полное моральное истощение.

Эти периоды беспокойства можно предотвратить, начав лучше планировать свой день и, кроме того, заботясь о том, чтобы не было дефицита магния.

Не стоит забывать, что магний является самым важным ингредиентом наших клеток, потому что он действует как «топливо» ,

Орган, которому требуется больше энергии — это мозг, поэтому ему нужны большие дозы магния.

Чтобы улучшить наше состояние, если мы страдаем от периодов интенсивного беспокойства, стоит начать придерживаться «магниевой диеты».

То есть мы должны начать сознательно употреблять продукты, богатые этим минералом, а также проконсультироваться с лечащим врачом о целесообразности приема добавок с этим минералом.

Уже через несколько недель вы заметите, как успокоятся ваши нервы, уменьшится мышечное напряжение, и вы почувствуете, что стали гораздо более внимательными.

Улучшите свою диету уже сегодня и помните, что магний является фундаментальным минералом, ведь это ключ к электрической проводимости каждой клетки в нашем организме.

Следовательно, дефицит магния может быть причиной многих проблем, от которых мы страдаем в этот самый момент.опубликовано econet

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