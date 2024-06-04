Продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, просто идеально подходят, чтобы очистить артерии и сбалансировать уровень триглицеридов и холестерина в крови.

Рацион питания для здоровья артерий

А вы знали, что продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, просто идеально подходят, чтобы очистить артерии и сбалансировать уровень триглицеридов и холестерина в крови? И голубая рыба, в этом смысле, – один из наиболее рекомендуемых продуктов питания.

Вам известны последствия закупоренных артерий? Они могут быть настолько серьезны, что пора бы откорректировать свой рацион питания!

Если врач говорит вам об этом, то вы должны понимать, что находитесь в опасности и рискуете столкнуться с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями.

Среди них можно отметить инсульт, перемежающуюся хромоту или инфаркт миокарда.

К счастью, избавиться от бляшек проще, чем вы думаете. Секрет заключается в улучшении своего образа жизни: больше физической нагрузки и изменение рациона питания.

Главные враги, вызывающие данную проблему, — холестерин и триглицериды.

Первый — это липопротеин, который регулирует поступление различных веществ в клетки и их последующее выведение. Если холестерина слишком много, он накапливается и прилипает к стенкам артерий, значительно их сухая. А это означает, что кровь уже не может циркулировать, как положено. То есть она не доходит до жизненно важных органов в нужном количестве.

Триглицериды, в свою очередь, — это жиры с тем же принципом действия.

Если все время держать это в голове, то лучшим решением будет отказ от продуктов, содержащих эти вещества, в пользу других, в составе которых можно найти антиоксиданты, клетчатку и полезные жиры. Они помогут очистить артерии и восстановить нормальную циркуляцию крови в организме.

5 продуктов, которые чистят артерии

1. Морские водоросли

Морские водоросли действительно являются одним из самых полезных продуктов, которые только можно найти! Если не верите, посмотрите внимательнее на их питательный состав: минералы, белки, каротиноиды и антиоксиданты.

Все, что нужно, для поддержания здоровья и хорошей работы всего организма. А благодаря своей способности очищать артерии, водоросли помогают снизить артериальное давление (если оно повышено).

Так что если вы следите за состоянием своих артерий, водоросли на вашем столе должны стать незаменимым блюдом.

2. Голубая рыба: тунец и лосось

Сравнительно недавно у этих видов рыб была плохая слава. И именно из-за того, что она «жирная». Считалось, что этот жир вреден для нашего здоровья.

Но в жире голубой рыбы содержится аминокислота с удивительными полезными свойствами. Речь, конечно, идет о жирных кислотах Омега-3, которые помогают сбалансировать уровень холестерина и триглицеридов в крови.

Таким образом, вещества, входящие в состав голубой рыбы, помогают нам чистить артерии.

Так что, если вы добавите в свой рацион продукты с жирными кислотами Омега-3, то уже очень скоро будете чувствовать себя значительно лучше.

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3. Овсянка

Если вы думаете о том, чем заменить пшеницу, то обратите внимание на овсянку. В ней не так много углеводов, а те, что есть, относятся к так называемым «медленным».

Овсянка сможет дать нам необходимую энергию для того, чтобы быть активными, а еще для обеспечения нормального обмена веществ (то есть она не будет превращаться потом в жиры). Кроме того, овсянка богата пищевыми волокнами, а значит, она уменьшает способность холестерина «прикрепляться» к стенкам артерий.

Но несмотря на то что сегодня можно найти великое множество продуктов питания, в состав которых входит овсянка, нужно быть предельно внимательными, так как не все они одинаково полезны. Ведь овсяные хлопья могут быть смешаны с транс-жирами!

Так что, лучше всего делать выбор в пользу овсяного молока или натурального злака.

4. Соя

В принципе все бобовые культуры подходят для поставленных целей, но соя является наиболее предпочтительным вариантом. Изофлавоны, входящие в ее питательный состав, заметно снижают уровень холестерина и триглицеридов в крови.

Сегодня достать сою не составит никакого труда: она продается в любом супермаркете в виде напитков, в консервированном виде, а также в переработанных продуктах питания, например, тофу. Если вы еще не пробовали последний, то рекомендуем это сделать.

Сначала этот продукт может показаться вам безвкусным, но благодаря этому он может стать идеальным дополнением к вашим любимым рецептам, так как прекрасно сочетается со многими ингредиентами.

5. Помидоры

Помидоры богаты ликопенами, это мощный антиоксидант. Но зачем, спросите вы, нужны именно антиоксиданты, как они помогают чистить артерии?

Дело в том, что иногда причиной закупоривания артерий являются окислительные процессы в крови. А антиоксиданты (как следует из названия) с ними могут справиться и привести все в норму.

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Но самое хорошее в помидорах — это их универсальность. Ведь из них можно приготовить различные салаты, холодные супы и овощные коктейли.

Мы выделили эти 5 продуктов питания, потому что их легко найти, так вам будет проще привить себе здоровые привычки питания. Это будет хорошим началом, а дальше уже будете продолжать исследовать и открывать (иногда заново) для себя те или иные продукты питания.опубликовано econet

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