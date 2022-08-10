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Простой и эффективный способ снизить давление

Источник: Econet 10 августа 2022 6760
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Проблема людей с высоким давлением заключается в том, что они принимают достаточно много лекарств, которые имеют множество побочных эффектов, и самое главное во всем этом то, что эти лекарства со временем перестают действовать.

Простой и эффективный способ снизить давление

Проблема людей с высоким давлением заключается в том, что они принимают достаточно много лекарств, которые имеют множество побочных эффектов, и самое главное во всем этом то, что эти лекарства со временем перестают действовать и люди продолжают страдать высоким давлением.

Простое надежное эффективное и безопасное средство как снизить давление

Многим до сих пор невдомек, что можно избавиться от проблемы максимально безопасным методом, который не вызывает побочных явлений и не оказывает неблагоприятное влияние на организм.  

Но, в природе существует эффективное и безопасное средство, которое помогает снизить давление.

Это минерал магний, который в сочетании с витамином В6, помогает ему проникнуть в клетку и снизить высокое давление.

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Прием препаратов, содержащих минерал МАГНИЙ помогает устранить признаки нарушений и улучшить сердечную деятельность,

препятствует образованию тромбов,

расслабляет центральную нервную систему,

опосредованно способствует снижению уровня глюкозы в крови,

предотвращает процесс формирования холестериновых бляшек в просветах вен и артерий,

тормозит развитие атеросклероза,

снимает спазм сосудов. 

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Препараты магния при гипертонии давно уже доказали свою эффективность, но почему-то мы всегда о них забываем. 

Это сочетание магния и витамина В6 представлено такими препаратами: "Магне+В6", "МагнийВ6", "Магнелиз В6".

Единственное но состоит в том, что по стандартам России в одной таблетке содержится невысокое количество магния- 48мг магния и, по инструкции к этим препаратам, рекомендуется не более 6 таблеток в сутки/т.е. не более 300мг.

А по европейским стандартам - 250мг магния содержится в одной таблетке, и принимать можно 2-3 таблетки в сутки.

Простой и эффективный способ снизить давление

Т.е. стандарты доз магния в таблетках разнятся в разных странах.

И если вы приняли 6 таблеток препарата и ваше давление не пришло в норму, то вполне может быть, доза магния была мала в принимаемых вами табетках - обратите внимание на состав, указанный на упаковке.

Витамин В6 обладает очень хорошим свойством диуретика, а в сочетании с магнием - это те самые естественные вещества, которые в организме приводят давление в норму.  Прекрасно работает всегда.

Как профилактическая мера от повышения давления, рекоммендуется принимать магний и витамин В6 людям, страдающим повышением давления на регулярной основе или как дополнение к тем лекарственным препаратам, которые вам выписал кардиолог - для этого посоветуйтесь со своим лечащим врачом.

По материалам  Софья Доринская. ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите видео, для более детального пояснения. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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