Этот вкусный напиток поможет избавиться от паразитов

Этот фрукт содержит природный фторид, который подавляет активность патогенной микрофлоры. В Африке незрелые плоды разрезаются пополам и втираются в десны, чтобы предотвратить гингивит и вылечить пародонтоз.
Хурма содержит витамины А, С, К, а также кальций, железо, магний, калий и натрий.
Незрелая хурма также содержит природный фторид, который подавляет активность патогенной микрофлоры.
В Африке незрелые плоды разрезаются пополам и втираются в десны, чтобы предотвратить гингивит и вылечить пародонтоз.
Более того, этот фрукт эффективно избавляет организм от кишечных паразитов.
Сок из незрелой хурмы помогает при мелких порезах, кровоточивости дёсен и предотвращает развитие варикозного расширения вен.
Просто нанесите сок на кожу ватным диском.
Ингредиенты:
2 неспелые хурмы
1 большое зеленое яблоко
Как готовить:
Нарежьте ингредиенты и пропустите их через соковыжималку, налейте в стакан. Наслаждайтесь!
Готовьте с любовью!econet
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Источник: https://econet.ua/
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