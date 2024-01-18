Грудная клетка: наша защита и опора

Грудная клетка – это наша защита и опора в прямом смысле этих слов. Она закрывает расположенные под ним жизненно важные структуры – сердце, лёгкие, печень, почки, желудок поджелудочную железу, селезёнку и крупные сосудистые стволы, которые необходимо оберегать от различного рода травм и повреждений. В этом плане, как единое целое, работают рёбра, позвоночник, грудина, суставы, связочный аппарат, мышечный каркас и диафрагма.

Грудная клетка – это наша защита и опора в прямом смысле этих слов. Она закрывает расположенные под ним жизненно важные структуры – сердце, лёгкие, печень, почки, желудок поджелудочную железу, селезёнку и крупные сосудистые стволы, которые необходимо оберегать от различного рода травм и повреждений. В этом плане, как единое целое, работают рёбра, позвоночник, грудина, суставы, связочный аппарат, мышечный каркас и диафрагма.

Важные функции грудной клетки:

1) Нейро-физиологическая – обеспечение вдоха-выдоха. Первое движение, которое человек совершает после рождение – это вдох. Если ребёнок не совершил вдох, он не сможет существовать. От того, как происходит вдох, зависит дальнейшее развитие человека.

Почему дыхание такая важная функция?

От биомеханики вдоха и выдоха зависит поступление кислорода в организм (биохимические процессы), движение внутренних органов. Если у человека неправильно построено дыхание, то неправильно совершается движение внутренних органов, а значит, одни связки укорачиваются, а другие – растягиваются. Но сосуды и нервы нерастяжимы и от этого нарушается иннервация и кровоснабжение и венозный отток – человек начинает ускоренно стареть.

2) С дыханием связано движение костей черепа. На каждую фазу вдоха и выдоха двигаются определённые кости черепа, стягивая и растягивая твёрдую мозговую оболочку. А это обеспечивает активное продуцирование и утилизацию ликвора. Нет ликвора, нет скорости мыслительных процессов!

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3) Стабилизация работы перикарда. Перикард растянут в грудной клетке на связках в четыре стороны. Если нарушается натяжение связок перикарда, нарушается положение миокарда (сердечной мышцы) и обеспечение его кровью. Очень часто, появление гипертонии – это результат «плохой работы» грудной клетки.

Гипертонию нельзя сразу же лечить гипотензивными препаратами!

Организм для чего-то давление повышает. А для чего? Где-то возник спазм, и организм пытается преодолеть это сопротивление.

Очень часто такой причиной является асимметрия грудной клетки, ухудшение подвижности диафрагмы и затруднение работы сердца (нарушается электрическая ось сердца, затруднение работы желудочков).

Повышение артериального давления – это не болезнь!

Это симптом, который имеет разные причины и с которыми следует разобраться, прежде, чем назначать гипотензивную терапию. Очень часто такой причиной является механическое нарушение подвижности грудной клетки и позвоночника.

4) Стабилизационная функция для работы мышц шеи, грудного и поясничного отдела. Грудная клетка – это место, куда прикрепляются мышцы шеи, верхнего плечевого пояса с лопаткой, мышцы поясницы. Если нет стабилизации в грудной клетке, то все движения нарушаются, и появляется боль либо в шее, либо в пояснице, либо в верхних конечностях.

Для шеи наиболее важными в стабилизации являются длинные разгибатели шеи. Если они не работают, то усиливаются короткие разгибатели и поэтому возникает множество функциональных блоков.

Нельзя вылечить шею, если не создать ей стабилизацию!

Для поясницы наиболее важным стабилизатором являются квадратная мышца поясницы. Если она не в силах удерживать поясницу, то возникает множество функциональных блоков. Грыжи возникают именно из-за того, что крупные стабилизирующие мышцы не срабатывают, а мелкие – сжимают позвонки между собой и совершают их ротацию с выдавливанием диска наружу.

Грыжи поясничного отдела – это компенсация организма, специально созданная для стабилизации позвоночника!

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5) Стабилизация поперечных диафрагм тела (тазовая диафрагма, вход в малый таз, грудо-брюшная диафрагма, вход в грудную клетку, шейно-черепная диафрагма и диафрагма турецкого седла). Если хоть одна диафрагма неправильно двигается, все остальные работают неправильно. От этого страдает связочный аппарат тела.

6) Защитная функция для органов и нервов (блуждающего нерва, диафрагмальных нервов, симпатических ветвей, периферических нервов). Пациент с нарушением функции грудного отдела позвоночника, грудной клетки будет страдать вегетососудистой дистонией и будет жаловаться на нарушение дыхания.

Как только нарушается функция диафрагмы, сразу же открывается пищеводное отверстие и втягивается вверх кардиальная часть желудка с нарушением функции (грыжа пищеводного отверстия).

На грудном отделе позвоночника проходит большое количество симпатических сплетений и возникает ассоциация конкретного позвонка с конкретной мышцей:

Уровень Ассоциированная мышца Орган

Тh2 Подлопаточная Сердце

Th3 Дельтовидная, передняя зубчатая Легкие

Th4 Подколенная Желчный пузырь

Th5 Большая грудная (ключичная часть) Желудок

Th6 Широчайшая мышца спины Поджелудочная железа

Th7 Трапециевидная (средняя часть) Селезёнка

Th8 Большая грудная (грудинная часть) Печень

Th9 Портняжная Надпочечники

Th10 Четырёхглавая бедра Тонкая кишка

Th11, 12 Пояснично-подвздошная Почки

7) Биомеханика дыхания и ходьбы. Скручивание на уровне Th7-9 и включение в работу наружной косой мышцы живота с одной стороны и внутренней косой с другой стороны. Это приводит к попеременному включению и выключению в работу дыхательных мышц с одной стороны и затем с другой стороны.

Задачу дыхания и движения решаются за счёт особой формы позвонков, кифотического изгиба, прикрепления к каждому позвонку по 4 ребра, стабилизации рёбер за счёт грудины.

Стабилизация осуществляется за счёт межпозвонковых мышц, малой грудной и подключичной мышцы. А их гипертонус связан с плохой работой длинных разгибателей позвоночника, ромбовидной и большой грудной мышцы.опубликовано econet

Автор Юрий Бушуев

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