Аюрведический уход за кожей: секреты вашей молодости

Здоровье и красота тесно связаны друг с другом. Тот кто не болеет, всегда весел и выглядит красивым. Современная косметика, созданная на основе искусственных или синтетических компонентов, не способна дать вам настоящую красоту. Чтобы обрести её нужно использовать натуральные продукты.

Если ваша кожа недостаточно гладкая и чистая по всему телу, аюрведа рекомендует смешать одну чайную ложку оливкового масла с таким же количеством меда. Этой смесью массируют все тело, но особенно тщательно лицо, руки и шею, а затем смывают через 10-15 минут.

Эта процедура позволяет улучшить цвет лица, омолодить кожу.Возьмите по чайной ложке мякоти папайи и меда. Эту смесь нанесите на лицо и затем смойте чистой водой через 15 минут.

Несколько листьев нима (в наших условиях можно использовать ним в виде порошка) растолочь с одной щепоткой порошка куркумы, добавить одну чайную ложку розовой воды. Нанести смесь на лицо. Через несколько минут удалить с помощью кашицы из смеси воды и нутовой (или пшеничной, если нет нутовой) муки.

Смешайте по чайной ложке йогурта, меда и фруктовой мякоти (можно использовать яблоко, манго, персик). Нанесите смесь на лицо. Смойте теплой водой через 15-20 минут. Эта маска смягчает и тонизирует кожу, избавляет от морщин.

При сухости кожи очень хорошо помогает смесь кунжутного масла с Multani Mati (косметологическая глина, которую можно купить пока лишь в Индии). Её можно наносить на все тело. Кожа становится мягкой и маслянистой. Эта смесь эффективна и при солнечных ожогах, а также может быть использована как тоник для кожи.

При сухости кожи можно использовать смесь миндального масла, йогурта и меда (по одной чайной ложке). Её наносят на лицо, шею и руки и оставляют на полчаса.

Лимон богат витамином С. Его использование придает коже светящийся оттенок и улучшает её внешний вид. Использование лимона в пищу усиливает иммунитет, что способствует обретению красоты.

Лимон также является отличным очищающим агентом. Постоянное использование этого фрукта для очищения кожи позволяет добиться впечатляющего результата.

Лимон способен без нарушения кислотного баланса глубоко очистить кожу. Кроме того, из-за своего вяжущего (стягивающего) свойства, он способен разглаживать морщины, подтягивать кожу.

Йогурт может помочь избавиться от сухости кожи рук и стоп. Для этого достаточно нанести его на соответствующие места или омыть в нем руки и стопы.

Для того чтобы избавиться от кожных мозолей на локтях, достаточно нанести на них смесь лимонного сока и розовой воды в отношении 1 к 2 (одну ложку сока на две ложки розовой воды). Через непродолжительное время остатки смеси можно смыть.

Мякоть апельсина нанесите на лицо, а затем смойте через 10-15 минут. Эта процедура полезна для поддержания в тонусе кожи летом.

Для того, чтобы придать коже светящийся оттенок постоянно наносите на лицо сок апельсина.