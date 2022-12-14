Эмоциональная аллергия

Пониженный эмоциональный фон и стрессовые ситуации отрицательно отражаются на иммунитете, а значит, делают организм менее устойчивым и беззащитным перед аллергией. Психологи называют такую реакцию организма эмоциональной аллергией

Среди главных причин аллергических реакций называют плохую наследственность и сбои в иммунной системе, но, по мнению некоторых специалистов, аллергия часто возникает и в результате чисто психологических причин: страха, паники, неверия в себя, сильного стресса.

Аллерген ассоциируется в подсознании с негативной ситуацией

Пониженный эмоциональный фон и стрессовые ситуации отрицательно отражаются на иммунитете, а значит, делают организм менее устойчивым и беззащитным перед аллергией. Психологи называют такую реакцию организма эмоциональной аллергией. В каждом случае с пациентом нужно разбираться индивидуально.

Почему же организм неадекватно реагирует именно на определенные раздражители?

Потому что они в подсознании ассоциируются с какой-то негативной или стрессовой ситуацией. Этим специфическим эмоциональным состояниям было дано название эмоаллергены.

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Например, причина аллергии на цветение или тополиный пух может быть связана с тем, что когда-то в этот период у человека были сильные отрицательные эмоциональные переживания, теперь каждый год они напоминают о себе в виде аллергии. Если аллергика попросить мысленно представить ситуацию, в которой он контактирует с известным ему аллергеном, человек может начать ощущать все физиологические проявления аллергической реакции (зуд, жжение, у него даже может появиться сыпь).

Особенностью эмоциональной аллергии является то, что она очень быстро возникает и так же стремительно исчезает. Однако интенсивность аллергической реакции на эмоаллергены может быть от едва заметных проявлений до максимальных.

Аллергику, если он при этом еще и впечатлительный, вредно не только контактировать с аллергеном, но и просто увидеть его по телевизору или представить.

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