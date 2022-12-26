Фенхель: необычайные свойства для похудение и очищение тела

Оказывается, семена фенхеля могут помочь быстро похудеть, так как обладают отличными очищающими и жиросжигающими свойствами, НО при условии, если вы будете употреблять их правильно
Оказывается, семена фенхеля обладают отличными очищающими и жиросжигающими свойствами, НО при условии, если вы будете употреблять их правильно — в виде холодной фенхелевой воды. Фенхель обладает мощными антиоксидантными свойствами. Фенхель обладает мощными антиоксидантными свойствами, оказывает спазмолитическое действие, обладает сосудорасширяющими свойствами. Содержит кверцетин, флавониды и рутин.
Что входит в состав фенхеля?
Фенхель содержит большое количество полезных компонентов.
В его семенах можно найти:
Но самыми ценными компонентами являются эфирные масла — анетол, лимонен, пинен, мицен, анисовый альдегид. Именно они работают как антиоксиданты, способствуют улучшению пищеварения и уменьшают образование газов.
Чем полезен фенхель для детокса
Итак, чем же полезен фенхель и почему он помогает нам худеть и очищаться:
1. Как мы уже выяснили, он способствует пищеварению, а хорошее пищеварение — это одна из составляющих детокса.
2. Фенхель уменьшает аппетит и ускоряет основной обмен веществ.
3. Фенхелевая вода — это отличный диуретик, освобождающий наше тело от лишней воды, шлаков и токсинов.
4. В них содержится мелотонин, который способствует не только хорошему сну, а также потере лишнего веса.
5. Фенхель — этот отличное противовоспалительное, противоспазматическое и антибактериальное средство.
Как употреблять семена фенхеля для похудения и очищения правильно?
Здесь существуют два основных способа:
1. Небольшое количество семян ( 5,0- 10,0) жевать после еды, можно добавлять их в пищу (особенно мясную и рыбную).
2. Приготовить воду из фенхеля.
Я выбрала для себя второй вариант, а готовлю не просто воду, а очень холодную воду из фенхеля, потому что именно такая вода обладает максимальным жиросжигающим эффектом.
Как приготовить фенхелевую воду
Вам понадобится всего лишь:
1. Очищенная вода — 1 литр
2. Семена фенхеля — 2 ч.л
Теперь готовим:
Высыпаете семена в банку, заливаете водой, закрываете крышкой и ставите в холодильник на ночь.
Утром процеживаете в любую бутылку и пьете в течении дня маленькими глотками.
Желательно бутылку держать в холодильнике, чтобы вода была холодная, в идеале, ледяная.
Противопоказания к применению семян фенхеля
Помните, что все хорошо в меру.
Семена фенхеля, при неправильном применении, могут стать опасными, их не в коем случае, нельзя употреблять чрезмерно много!
Это грозит массой неприятных явлений, ведь в них содержится очень много эфирных масел!
Поэтому не больше 1 ч.л в день, если вы их собираетесь жевать, и не больше 2 ч.л для приготовления воды!
Нельзя употреблять людям страдающими судорожными состояниями, аллергикам, беременным и кормящим женщинам.опубликовано econet
Автор Алена Яснева
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Источник: https://econet.ua/
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