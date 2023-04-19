«Потягивание на четвереньках»: волшебное упражнение для мужского здоровья

Эффект от упражнения для повышения потенции: разминка суставов спины, малого таза, коленей, активизация кровообращения и устранение застойных явлений крови в органах нижнего отдела спины, естественный массаж органов брюшной полости и стимуляция периосталики кишечника.

Разминка суставов спины, малого таза, коленей, активизация кровообращения и устранение застойных явлений крови в органах нижнего отдела спины, естественный массаж органов брюшной полости и стимуляция периосталики кишечника.

Упражнение для повышения потенции

Описание упражнения

Исходное положение на четвереньках. Обратите внимание, что для правильного выполнения упражнения необходимо , чтобы бедра упирались в пол строго под тазом, а руки – прямо напротив лица, ступни ног вытянуты на полу.

Сделайте неглубокий вдох, затем выдыхая, выполните плавное движение, смещая таз в сторону пяток до положения, когда вы ягодицами усядетесь на свои пятки, при этом, очень важно не сгибать руки, они остаются прямыми на всей траектории движения корпуса.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Не меняя положения, почувствуйте, как растягиваются позвонки и тянутся суставы рук и ног. Очень плавно можете усилить ощущение потягивания и также мягко ослабьте его.

Исходное положение

Конечное положение : ягодицы находятся полностью на пятках, прямые руки вытянуты вперед и лежат ладонями на полу.

Конечное положение

После этого вернитесь в исходное положение и повторите движение 2-3 раза.

По мере роста подготовки и улучшения контроля за своим телом количество повторений увеличивайте до 10 раз.

Важные моменты при выполнении упражнения

Вдох и выдох выполняется плавно без напряжения, смещение корпуса выполняется без резких движений, в медленном темпе на всей траектории, избегайте задержек дыхания.

Эффект упражнения

Разминка суставов спины, малого таза, коленей, активизация кровообращения и устранение застойных явлений крови в органах нижнего отдела спины, естественный массаж органов брюшной полости и стимуляция периосталики кишечника.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet