7 сигналов организма, которые нельзя игнорировать

Очень часто в ритме современной жизни мы не обращаем внимания на то, что у нас что-то где-то заболело или закололо. Худшая головная боль в вашей жизни: Если вы почувствовали сильную, внезапную головную боль

Очень часто в ритме современной жизни мы не обращаем внимания на то, что у нас что-то где-то заболело или закололо.

Тревожные сигналы организма

1. Худшая головная боль в вашей жизни

Если вы почувствовали сильную, внезапную головную боль – это повод немедленно обратиться к врачу.

Если у вас простуда, то такая боль может указывать на воспаление придаточных пазух носа. Если же вы не болеете, то такая резкая боль может быть симптомом инсульта или опухоли головного мозга.

Подобная головная боль, которую многие пациенты описывают, как «худшую головную боль в жизни», может являться классическим признаком аневризмы сосудов головного мозга.

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2. Боль или дискомфорт в области груди, горла, челюсти, плеча, руки или живота

Боль в груди – это тревожный знак сердечного приступа, но, как правило, это даже не боль, а дискомфорт. Но многие пациенты еще до появления дискомфорта в груди отмечают сильное давление на грудную клетку.

Заболевания сердца могут проявляться болью не только в груди. Как правило, боль захватывает еще и область выше груди, горло, нижнюю челюсть, левое плечо или руку, а также живот (возможно появление тошноты).

Крайне важно прислушиваться к своему организму женщинам в период менопаузы, а также мужчинам после 50 лет. Именно в этом возрасте увеличивается риск сердечных приступов.

3. Боль в нижнем отделе спины или между плечами

Чаще всего подобная боль свидетельствует о наличии артрита. Другие возможные причины включают в себя инфаркт или проблемы с брюшной полостью.

Также подобная боль может являться тревожным симптомом расслаивающей аневризмы аорты, которая сопровождается мучительной и внезапной болью. В зоне риска находятся люди с высоким артериальным давлением, курящие, больные диабетом.

4. Резкая боль в животе

Такой тип боли может быть присущ самым разным заболеваниям различных органов брюшного отдела. Это может быть тревожный знак аппендицита, язвы желудка, болезней желчного пузыря и кишечной непроходимости. При любом раскладе такую боль нельзя игнорировать.

5. Боль в голени

Одним из страшных заболеваний, которое сопровождается подобной болью, является тромбоз глубоких вен. При этом заболевании в глубоких венах нижних конечностей образуется сгусток крови, который если оторвется, может привести к эмболии легочной артерии – это состояние является опасным для жизни человека.

Факторами риска этого заболевания являются:

онкологические заболевания,

ожирение,

гиподинамия,

беременность,

пожилой возраст.

Если же вас беспокоят постоянные отеки и боли ног, немедленно обратитесь к врачу.

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6. «Горящая» боль в ступнях или ногах

Около четверти людей, больных сахарным диабетом, не подозревают о своем заболевании. Меж тем, если вас беспокоит «горящая» боль в ступнях или ногах – это тревожный знак, который может свидетельствовать о наличии диабета.

Если вас беспокоит подобная боль, обратитесь к врачу и проверьте свой уровень сахара в крови.

7. Неопределенная, комбинированная и необъяснимая боль

Жалобы на постоянные боли в разных частях организма: голове, руках, спине, ногах, животе, а также неспособность пациента точно описать характер и периодичность боли, могут свидетельствовать о наличии депрессии. Это заболевание, про которое часто думают, что «само пройдет», на самом деле является серьезным поводом произвести перемены в своей жизни. При этом необходим контроль врача.опубликовано econet

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