Упражнения при болях в коленных суставах

Для профилактики болей в коленных суставах рекомендуем выполнять специальную активную гимнастику для тазобедренных и коленных суставов. Предлагаемые упражнения улучшают кровоснабжение нижних конечностей и органов малого таза. Разминка также будет полезна при варикозной болезни ног и матки.

Лечебный цикл при воспалении коленного сустава составляет 10 сеансов.

Сеанс следует проводить 1 раз в сутки.

Самомассаж: Указанные точки следует массировать вращательными движениями в течение 10-15 минут. На пары точек желательно воздействовать одновременно.

Для профилактики болей в коленных суставах рекомендуем выполнять специальную активную гимнастику для тазобедренных и коленных суставов.

Предлагаемые упражнения улучшают кровоснабжение нижних конечностей и органов малого таза. Разминка также будет полезна при варикозной болезни ног и матки.

Застой в органах малого таза вызывает заболевания половой сферы (простатит у мужчин и воспалительные процессы в яичниках и матке у женщин) и создает предпосылки для развития аденомы простаты.

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Используйте разминку для профилактики этих заболеваний:

1. Лежа на спине, ноги вытянуты. Поочередно поднимаем прямую ногу вверх. Потом выполняем то же упражнение с касанием носочка ноги противоположной рукой.

2. Лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища. Приподнимаем таз и удерживаем 10 секунд. Выполнить 3 раза.

3. Лежа на спине, руки под головой в замке. Правую ногу заносим влево скрестно, носочком дотягиваемся до пола, разворачивая таз. Плечи не отрывать от пола. Потом то же упражнение – с другой ноги. Повторить 3–4 раза.

4. Лежа на спине, руки под головой в замке. Носки потянуть на себя с напряжением в мышцах ног. Приподнять верхнюю часть туловища и посмотреть на носки. Удерживать туловище 5–10 секунд. Выполнить 3 раза.

5. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки под головой в замке. Поочередно разворачиваем колени наружу, дотягиваясь до пола. Потом выполняем то же двумя ногами.

6. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях и широко разведены, руки под головой в замке. Поочередно поворачиваем колени внутрь, дотягиваясь до пола. То же двумя ногами с максимально возможным поворотом коленей.

7. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Подтягиваем колени руками к животу и одновременно приподнимаемся, стараясь лбом коснуться коленей.

8. Лежа на спине. «Походить» вокруг неподвижного таза ногами в одну и другую стороны.

9. Лежа на животе, руки вытянуты вперед. Поочередно сгибаем ноги в коленных суставах – 3–5 минут.

10. Лежа на животе, руки вытянуты вперед. Поочередно поднимаем прямую ногу вверх – 3–5 минут.

11. Лежа на животе, руки под подбородком. Правую ногу занести через левую, разворачивая таз, и носочком коснуться пола. Теперь то же упражнение выполнить с левой ноги. Повторить 4–5 раз для каждой ноги.

12. Лежа на животе, руки под подбородком. Коленом скользим по полу к локтю – поочередно выполнить для обеих ног. Всего 4–5 раз для каждой ноги.

13. Лежа на животе, руки под подбородком, стопы вытянуты вдоль пола и опираются на подушечки пальцев. Приподнять таз и колени, опираясь на руки и пальчики ног, – удержаться не менее 5 секунд. Выполнить упражнение 3 раза.

14. Лежа на животе, руки под подбородком, стопы вытянуты вдоль пола и опираются на подушечки пальцев. «Походить» на носочках вправо и влево вокруг неподвижного таза.

15. Руки под подбородком, ноги согнуты в коленях. Опираемся на руки и колени. Поочередно поднимаем согнутую в колене ногу и пяткой стараемся дотянуться до спины. Выполняем упражнение около трех минут.

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16. Стоя на четвереньках, руки опираются на ладони. Поочередно поднимаем вверх прямую ногу и противоположную руку. Потребуется скоординировать движения – выполняйте несколько раз, пока не получится синхронно.

17. Стоя на четвереньках, с опорой на локти. Колено скользит к локтю противоположной руки.

18. Стоя на четвереньках, руки опираются на ладони. Колено подтягиваем вперед, одновременно опускаем голову и пытаемся коленом дотянуться до лба.

19. Стоя на четвереньках, руки опираются на ладони. Не отрывая ладоней от пола, опускаем таз на пятки. Затем, не отрывая таза от пяток, вытягиваем руки вперед, как можно дальше.

20. Сидя на пятках, успокаиваем дыхание. Спина прямая. Медленно перед собой поднимаем руки вверх – вдох через нос. Медленно через стороны опускаем руки вниз – выдох ртом.опубликовано econet

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