Люди страдают не от того, что происходит, а от своего отношения к происходящему. Дух человека является основным стимулятором к его телесному оздоровлению.

Люди страдают не от того, что происходит, а от своего отношения к происходящему. Поэтому человек, который в душе уверен, что он болен, — будет болеть. Дух человека является основным стимулятором к его телесному оздоровлению.

Положительные мысли, позитивные чувства — эта та основа, без которой невозможно стать здоровым, какими бы радикальными и универсальными способами оздоровления вы ни пользовались.

Лечение силой мысли? Роль правильных установок

Подобное притягивает подобное

Те люди, которые постоянно думают о болезнях, постоянно говорят о них, — будут болеть, а те, кто концентрируется на здоровье, будет здоров. Все, что приходит в вашу жизнь, вы притягиваете в нее сами, поэтому и все свои болячки, все болезни вы тоже притянули сами своими неправильными мыслями и поступками.

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Проблема в том, что большинство людей думают о том, чего они не хотят, а потом удивляются, почему это снова и снова происходит в их жизни. Вы можете начать прямо сейчас чувствовать себя здоровым, жизнерадостным, полным сил и энергии, и тогда Вселенная откликнется — вы притянете все это в свою жизнь. Сначала попытайтесь ощутить себя здоровым, поверить в исцеление, и тогда ваше желание реализуется, потому что это то, что вы чувствуете.

Не откладывайте, не думайте — вот я сначала выздоровлю, а потом уже буду радоваться жизни. Чувствуйте себя хорошо уже сейчас — и вы притянете события, позволяющие чувствовать себя еще лучше.

Благодарность

Благодарность — верный способ привнести больше в свою жизнь. Вы дышите — будьте благодарны за это, у вас есть глаза, руки, ноги, вы можете видеть этот свет, можете слышать звуки природы, человеческие голоса, ощущать дуновение ветра… Благодарите за все, что вас окружает. Не сосредотачивайтесь на том, что чего-то не хватает. Благодарите за то, что у тебя уже есть!

Ваше тело может само исцелить себя

Природа наших мыслей полностью определяет состояние и функционирование нашего тела. Клетки нашего тела устроены так, что они постоянно обновляются, какие-то каждый день, какие-то через несколько месяцев. То есть через несколько лет мы получаем фактически абсолютно новое физическое тело.

Если вы болеете, сосредотачиваетесь на болезни и говорите о ней, тем самым вы создаете еще больше больных клеток. Представьте себе, что вы живете в абсолютно здоровом теле!

Создавайте положительные установки

Подумайте, какие убеждения мешают вам избавиться от недуга? Может быть, вы уверены, что у вас плохая наследственность? Вы также можете быть убеждены, что никогда не станете совершенно здоровыми, потому что живете в городе с плохой экологией, или годы уже берут свое… Ты можете создавать для себя любые установки. То есть вы сами себя убеждаете в том, что никогда не выздоровеете.

На самом деле наши возможности не ограничены, и убеждения, которые мы для себя создаем, со временем воплощаются в реальность. Например: вы убеждены, что вы не стареете, а молодеете. Попробуйте!

Вы можете полностью освободиться от прошлых привычек, от общепринятых штампов, от давления общественного мнения и доказать раз и навсегда, что твоя внутренняя сила превосходит внешние воздействия.

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Слушайте свое тело

Любая болезнь указывает на то, что ваши мысли не приносят пользы вашему истинному «я». Таким образом тело пытается сообщить вам, что что-то не в порядке с вашими мыслями, c чувствами.

Поэтому будьте внимательны к потребностям своего тела. Слушайте его. Начните внимательно прислушиваться к тому, что говорит оно о своих потребностях.

Например, если вы что-то хотите съесть, сначала спросите себя, действительно ли вы проголодались, и та ли это пища, которая принесет пользу телу. Ешьте осознанно.

И научитесь любить себя, свое тело, тогда оно откликнется на вашу любовь и будет служить вам еще долго, не изматывая болезнями и недугами. Будьте здоровы! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet