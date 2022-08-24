Заболевания кожи: 6 категорий и способы лечения

Пока биохимические процессы в нашем теле протекают нормально, кожа остаётся здоровой. Но если биохимия тела разлаживается, например, по причине неправильного питания, неправильного дыхания или стресса, то в теле начинают накапливаться токсины, и часть из них организм пытается вывести через кожу — так возникают угри, нарывы, экземы, псориаз, сыпь и прочие кожные болезни. Видимые проявления этого процесса зависят от типа конституции.

Пока биохимические процессы в нашем теле протекают нормально, кожа остаётся здоровой. Но если биохимия тела разлаживается, например, по причине неправильного питания, неправильного дыхания или стресса, то в теле начинают накапливаться токсины, и часть из них организм пытается вывести через кожу — так возникают угри, нарывы, экземы, псориаз, сыпь и прочие кожные болезни. Видимые проявления этого процесса зависят от типа конституции. Кожные заболевания разделяются на шесть категорий:

Расстройства сальных желёз: себорея (дисбаланс Ваты или Питты); угри, белые угри, папулёзные угри, стеатома и чрезмерная жирность кожи (проявления дисбаланса Капхи).

Расстройства потовых желёз: повышенное потоотделение, красная потница и красная сыпь (расстройство Питты); пониженное потооделение (расстройство Ваты); пот с неприятным запахом (дисбаланс всех трёх дош).

Пигментация: темная (расстройство Ваты); коричневатая или красная (расстройство Питты); белёсая (расстройство Капхи).

Аллергические кожные заболевания: псориаз (расстройство Ваты); дерматит (расстройство Питты); экзема (расстройство Капхи).

Инфекционные кожные заболевания (грибковые, бактериальные или вирусные), связанные с ослаблением иммунитета (истощением оджаса), могут возникнуть на любой коже.

Изменения роста тканей: перхоть (расстройство Ваты или Питты); бородавки, розовые угри и родимые пятна (дисбаланс Питты); кисты и опухоли (дисбаланс Капхи).

Очищение, питание и увлажнение: распорядок наружного ухода за кожей. Борьба с распространенными кожными заболеваниями

Рекомендации по уходу за проблемной кожей

Что делать?

Ежедневно очищайте, питайте и увлажняйте кожу травами и маслами.

Обрабатывайте проблемные участки кожи травяными препаратами , в том числе раствором эфирного масла лаванды в миндальном масле — неплохим противомикробным, успокаивающим средством, к тому же помогающим предотвратить появление рубцов.

Придерживайтесь диеты , успокаивающей возбуждённые доши.

Каждое утро на пустой желудок пейте сок алоэ вера, разбавленный водой : это поможет очистить кровь от токсинов.

Каждый вечер перед сном выпивайте чашку тёплого молока с 1 чайной ложкой ги : это хорошее средство от запоров.

Пейте побольше воды в течение дня.

Активно решайте свои личные проблемы , чтобы избежать «непереваренных» эмоций, создающих токсины.

Ежедневно проводите сеансы самомассажа , чтобы снизить негативное влияние стресса.

Каждый день по полчаса занимайтесь физическими упражнениями , но не пере­напрягайтесь.

Ведите уравновешенный образ жизни, соответствующий вашей конституции.

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Чего не делать?

Не выдавливайте и не вскрывайте глубокие прыщи .

Не злоупотребляйте рафинированными, консервированными и обработанными продуктами, жареной пищей, сахаром, шоколадом, морепродуктами и красным мясом.

Ниже вы найдёте советы, как облегчить с помощью наружных средств большинство распространённых кожных проблем. Все эти проблемы связаны с нашим поведением, которое во многих случаях и оказывается причиной их возникновения.

Как уже говорилось, «непереваренные» эмоции, напряжение и стресс, нарушающие гормональный баланс и ослабляющие иммунитет, являются, наряду с непереваренной пищей, основными факторами накопления токсинов в организме и, следовательно, главными причинами кожных проблем.

Псориаз, к примеру, усугубляется тревогой и беспокойством, розовые угри — гневом и фрустрацией, экзема — самыми разнообразными стрессами, в зависимости от конституции человека, а папулёзные угри — депрессией, неумением избавляться от застарелых огорчений и вообще любыми эмоциональными привязанностями.

К значимым факторам возникновения или усугубления кожных болезней относятся также злоупотребление «мёртвыми» (рафинированными, консервированными и чрезмерно обработанными) продуктами питания, сахаром, шоколадом и конфетами, жирной и жареной пищей, солью, морепродуктами и красным мясом; слабый пищеварительный огонь и проблемы с удалением отходов (например, запоры); образ жизни и привычки, нарушающие равновесие дош; гормональные изменения; наследственные факторы; недостаток физической нагрузки; недостаток отдыха; и, наконец, неправильный наружный уход за кожей.

Тем не менее, случайный приступ сухости кожи, временное высыпание на коже или появление прыщей — это вполне естественный (хотя и досадный в любом возрасте) элемент течения жизни.

В разные периоды менструального цикла или следуя, например, погодным изменениям, уровень гормонов может неоднократно повышаться и понижаться даже в течение месяца. Наш рацион и наша деятельность также меняются день ото дня. Всё это влечёт за собой естественные незначительные сдвиги в балансе дош, ведущие к перепадам настроения и даже к изменениям во внешности.

Аюрведа учит распознавать эти тонкие сдвиги и уметь вовремя скорректировать их, пока небольшой дисбаланс не перерос в серьёзную болезнь. Вообще говоря, наличие временного дисбаланса вовсе не обязательно означает болезнь: можно быть вполне здоровым и, в то же время, ощущать некоторый дисбаланс. Однако дисбаланс может повлечь за собой болезнь, если не устранить его на ранней стадии.

Одно из фундаментальных положений аюрведы гласит — всё, что происходит в какой-либо части тела, происходит и во всём теле. Не существует изолированных заболеваний. Любой физиологический или психический симптом дисбаланса свидетельствует о том, что из равновесия вышла вся система «тело—ум». Не забывайте об этом целостном подходе, когда будете читать о лечении кожных болезней.

Не исключено, что в настоящий момент вы не испытываете никаких серьёзных проблем. Например, ваша кожа не страдает от обезвоживания, — но при этом у вас могут быть сухие, потрескавшиеся губы. И хотя эта неприятность не представляет опасности для жизни и вообще не доставляет сколь-либо заметных неудобств, на неё стоит обратить внимание: она свидетельствует о том, что уровень Ваты у вас повышен. Приняв несложные меры к устранению этого несерьезного симптома, вы тем самым автоматически избавитесь от других симптомов избытка Ваты.

С другой стороны, если вы проигнорируете ранний признак дисбаланса и будете по-прежнему вести образ жизни, возбуждающий Вату, то рано или поздно количество симптомов расстройства Ваты увеличится, так как усилившаяся доша станет распространяться на уязвимые ткани и органи.

В нашем примере с сухостью губ могут возникнуть, например, трещины на подошвах, ногти и волосы стать ломкими, кожа волосистой части головы начать пересыхать, появятся перхоть и преждевременные морщины. Если не устранить дисбаланс и на этой стадии, токсины будут продолжать накапливаться в организме, что со временем может ускорить процесс распада клеток и вызвать типичные заболевания Вата-типа, такие как псориаз и сухая экзема, которые в тяжёлой форме способны нанести сокрушительный удар по организму.

Ниже мы приводим перечень симптомов дисбаланса каждой из трех дош по мере его усугубления. Симптомы расстройства обычно появляются не поодиночке, а группами, так как система «тело — ум» реагирует на дисбаланс как единое целое:

Вата: небольшая сухость кожи, сухость губ, чрезмерная сухость кожи, трещины на коже стоп, ломкость ногтей, сухость кожи волосистой части головы, ломкость волос, перхоть, псориаз, сухая экзема, появление морщин на лбу, пигментных пятен на коже, тёмные круги под глазами.

Питта: слегка повышенная чувствительность кожи, разрывы капилляров, белые угри, розовые угри, ощущение жжения на коже, жжение на коже стоп, жжение в глазах, кровотечение из носа или незначительное кровотечение из прыщей, дерматит (сухость и отслаивание кожи вокруг бровей), жжение на коже волосистой части головы, истинная экзема по всему телу, крапивница, аллергические реакции, появление морщин вокруг глаз, бородавок, изменения в пигментации кожи.

Капха: слегка повышенная жирность кожи, угри, расширенные поры, чрезмерная жирность кожи и волос, появление белых зудящих перхотеобразных пятен на коже волосистой части головы, папулёзные угри, крапивница с зудом и мок- нутием, опухание лодыжек и стоп, прибавление в весе, отёки под глазами, цел- люлит, кисты и опухоли.

Даже если вы уже страдаете кожным заболеванием, то с помощью простых еже­дневных процедур ухода за кожей можно улучшить ваше состояние. Но имейте в виду, если симптомы распространились широко по телу, это означает, что в организме уже накопилось много токсинов и возбуждённые доши проникли глубоко в ткани.

В такой ситуации никакая наружная терапия (ни химическая, ни «живая», аюрведическая), взятая сама по себе, не сможет устранить внутренние причины отравления организма. Внешние симптомы могут ослабнуть, но как только вы прервёте лечение, они возобновятся — быстро и, скорее всего, в полном объеме.

Чтобы восстановить равновесие в условиях болезни или преждевременного старения, необходимо очистить и напитать тело изнутри, для начала пройдя под руководством специалиста панча-карму («пять действий») — особую очистительную процедуру, или хотя бы провести очищение организма в домашних условиях.

Без предварительного внутреннего очищения любое вещество, которым вы попытаетесь «накормить» кожу и тело, даже чистое натуральное, будет распознано организмом как токсичное, и он постарается избавиться от него как от отходов. Это всё равно что лить чистую воду в грязь: грязь так и останется грязью.

Но даже внутреннее очищение — это всего лишь временное средство. Если вы никак не измените образ жизни, который привел вас к дисбалансу, очень скоро нач­нут накапливаться новые токсины.

Перхоть

Доша, вышедшая из равновесия: Вата.

Усугубляющие факторы: сухость кожи волосистой части головы, жёсткие шампуни, неправильное ополаскивание головы, плохое питание волос и кожи головы, обус­ловленное нарушениями метаболизма, тревогами, беспокойством, нарушениями кровообращения, употреблением жгучих пряностей, химических лекарственных препаратов и стимуляторов.

Лечение:

После регулярного мытья головы ополаскивайте волосы травяным отваром из лопуха, арники или хвоща.

Смешайте желток 1 яйца, половиной чайной ложки лимонного сока и щепотку натуральной камфоры. Нанесите смесь на кожу волосистой части головы. Через 10 минут смойте чуть тёплой водой.

2—3 раза в неделю проводите массаж волосистой части головы с тёплым маслом.

Пищевые добавки: 400 единиц витамина Е и 15—20 мг цинка ежедневно.

Преждевременное поседение

Доши, вышедшие из равновесия: Питта и Вата.

Усугубляющие факторы: беспокойство, гнев, фрустрация, тревога, внезапное по­трясение, умственное переутомление, стресс, ранняя менопауза, проблемы с щито­видной железой, дефицит меди, цинка, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты.

Лечение:

Приготовьте настой шалфея и листьев грецкого ореха (по 2 чайные ложки). Ежедневно смазывайте поседевшие участки волос небольшим количеством настоя.

Принимайте пищевые добавки: прессованные в таблетки хвощ, крапиву, люцерну, пажитник; биотин; витамин Е; лецитин; келп, кремний. Соблюдайте диету, богатую белками и минералами, включите в свой рацион орехи.

Выпадение волос

Доши, вышедшие из равновесия: Вата, Питта или Капха.

Усугубляющие факторы: стресс, плохое питание, гормональный дисбаланс, куре­ние табака, употребление алкоголя или наркотиков, злоупотребление шампунями или слишком частое пользование феном, длительное пребывание на солнце.

Лечение:

Приготовьте лечебную мазь, стимулирующую рост новых волос. Смешайте щепотку молотого чёрного перца или половину чайной ложки молотого пажитника с чашкой кокосового молока (жидкость внутри кокоса). Легкими движениями вотрите смесь в кожу волосистой части головы и оберните голову полиэтиленовым пакетом. Через полчаса смойте смесь мягким шампунем. Выполняйте эту процедуру ежедневно перед сном или всякий раз, когда моете голову.

Каждый вечер перед сном, причёсывая волосы, смачивайте корни волос неболь­шим количеством кокосового масла, добавив туда по 2—3 капли лавандового и розмаринового масла.

Хорошо также в данном случае ежедневно выполнять стойку на голове. Но сначала посоветуйтесь с врачом.

Для улучшения кровообращения регулярно выполняйте массаж волосистой части головы. Используйте охлаждающие, смягчающие масла.

Приготовьте травяное масло, выпарив 1 часть отвара сухих цветков гибискуса в 4 частях кокосового масла. Втирайте в кожу головы, это будет стимулировать рост волос.

Выпадение волос может вызываться также повышенной активностью сальных желёз, обусловленной гормональным дисбалансом: избыток жира закупоривает поры. В этом случайте мойте волосы почаще и при массаже головы используйте только лёгкое масло с добавлением 2—3 капель эфирного масла розмарина или лаванды.

Складки на лбу

Доши, вышедшие из равновесия: Вата и Питта. (Если у вас есть привычка хмурить брови, складки на лбу появятся и в отсутствие дисбаланса.)

Усугубляющие факторы: тревога, волнение, сильное обезвоживание, злоупотреб­ление сахаром или белковой пищей, привычка хмурить брови, употребление вяжу­щих средств для кожи на спиртовой основе, злоупотребление лимонным, томатным или огуречным соком.

Лечение:

Налейте в ладонь немного воды, добавьте 3 капли эфирного масла, уравнове­шивающего Вату, и ежедневно протирайте лоб этим раствором — это хорошее средство для увлажнения кожи.

Приготовьте увлажняющее массажное масло, взяв за основу масло из абрикосовых косточек, авокадо, кунжута или миндаля и добавив в него 2 капли сандалового масла, 2 капли масла герани и по 1 капле лимонного масла и масла кардамона. Горизонтальными движениями пальцев втирайте масло в лоб. Ежедневно выполняйте гимнастику для лица: поочередно осторожно растягивайте и сжимайте мышцы лба, удерживая их по 3 минуты в каждом из этих положений.

Два раза в неделю делайте укрепляющую маску. Приготовьте пасту из чайной ложки кукурузного или картофельного крахмала с 2 чайными ложками сока алоэ вера или яичного белка. Нанесите маску на кожу лица и полежите 30-40 минут. Затем проведите обычные процедуры очищения, питания и увлажнения кожи.

Раз в неделю применяйте отшелушивающую ферментную маску. Нанесите на кожу лица мякоть ананаса или папайи и полежите 10 минут. Затем проведите обычные процедуры очищения, питания и увлажнения кожи.

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Ранние морщины

Доши, вышедшие из равновесия: Вата и Питта.

Усугубляющие факторы: сухость (недостаток жира), обезвоживание (недостаток воды), стресс; воздействие солнца, ветра, жары или холода, слишком горячей или слишком холодной воды; чрезмерная физическая нагрузка, слишком частые путешествия; злоупотребление алкоголем, кофе, табаком, сладкой или острой пищей; резкая потеря веса; прием гормональных препаратов; диабет; отсутствие цели в жизни, недостаток любви в личных отношениях; наследственные факторы.

Лечение:

Два раза в неделю делайте специальную маску. Смешайте и доведите до пасто­образного состояния столовую ложку порошка сандаловой древесины, 1 каплю натурального камфорного масла, 3—4 капли масла лотоса и 2 чайные ложки воды. Чтобы на коже под глазами образовать защитный слой, осторожно вотрите в эти участки кожи несколько капель масла для лица, приготовленного с добавлением сандалового или розового масла. Затем нанесите приготовленную пасту на остальные участки лица. Закройте глаза, положите на веки влажные ватные тампоны, смоченные в розовой воде, и полежите 10—15 минут. Затем проведите обычные процедуры очищения, питания и увлажнения кожи.

Приготовьте отвар из столовой ложки сухой герани и чашки воды. Регулярно смазывайте кожу лица этим отваром, используя ватный тампон.

Принимайте витамин Е и масло примулы. Ежедневно выпивайте 6—8 стаканов воды.

Морщинки в уголках глаз, сухость и переутомление глаз

Доша, вышедшая из равновесия: Питта.

Усугубляющие факторы: пожилой возраст, стресс, волнение, бессонница, злоупо­требление алкоголем, обезвоживание, косоглазие.

Лечение:

Избегайте химических средств для снятия макияжа и густых тяжелых кремов для глаз. Удаляйте макияж ватным тампоном, смоченным в простом растительном масле.

При ярком дневном свете носите солнцезащитные очки и старайтесь не читать в темноте. Никогда не смотрите прямо на солнце.

Два раза в день пощипывайте кожу над бровями, начиная от переносицы и про­двигаясь к вискам. Повторите упражнение 3—4 раза.

Моргайте, прикрывайте глаза руками, выполняйте массаж глаз и глазные ванны.

Тёмные круги под глазами

Доши, вышедшие из равновесия: коричневатые круги — Вата, серо-зелёные круги — Питта.

Усугубляющие факторы: анемия, ослабленное здоровье, недостаток сна, наруше­ния кровообращения, тревога, гормональный дисбаланс, расстройства менструаль­ного цикла; злоупотребление жареной, мороженой и консервированной пищей, бо­бами, арахисом, салатом.

Лечение:

Время от времени ложитесь на наклонную поверхность и лежите 5—10 минут с приподнятыми ногами.

Смочите два ватных тампона в холодном молоке, розовой воде, инжирном соке или соке, выжатом из листьев мяты. Положите тампоны на веки и полежите 5—10 минут.

Наложите на кожу вокруг глаз измельчённые листья мяты и полежите 5-10 минут.

Перед сном осторожно массируйте кожу вокруг глаз с шафрановым или миндальным маслом.

Отёки век

Доша, вышедшая из равновесия: Капха.

Усугубляющие факторы: повышенное кровяное давление, проблемы с печенью и почками, проблемы с выведением отходов, слабый пищеварительный огонь, задержка жидкости, недостаток сна, гормональные изменения.

Лечение:

Положите на веки пакетики с чёрным чаем, смоченные в тёплой воде, ватные тампоны, смоченные в настое сухих листьев орешника или соке сельдерея, или марлевые мешочки с сырым картофелем (по 1 чайной ложке тёртого картофеля на один мешочек). Полежите с закрытыми глазами 20 минут.

Безымянным пальцем осторожно промассируйте области под глазами, надавливая по одной точке и постепенно продвигаясь от внутреннего уголка глаза к внешнему при массаже верхнего века и наоборот при массаже нижнего. Такой массаж способствует оттоку лимфатических жидкостей.

Ежедневно принимайте 1000 мг витамина С и ешьте чёрный изюм и инжир.

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Сухость губ, морщины или трещины на губах

Доша, вышедшая из равновесия: Вата.

Усугубляющие факторы: курение, употребление алкоголя и наркотиков, холод, су­хость, обезвоживание, пожилой возраст, склонность слишком много разговаривать, привычка облизывать губы. (Вертикальные складки над верхней губой — признак неудовлетворенного полового влечения.)

Лечение:

Смазывайте губы масляным раствором витамина Е, несолёным сливочным маслом или ги всякий раз, когда почувствуете, что губы пересохли. Можете смешать 2 столовые ложки масла авокадо с 5 каплями масла розы и 5 каплями масла сандала и использовать эту смесь с той же целью.

Растопите на водяной бане 9 чайных ложек ланолина с чайной ложкой касторового масла. Снимите с огня, добавьте 3—5 капель розового масла и дайте смеси застыть. Смазывайте ею губы поверх губной помады: эта смесь закрепляет помаду, увлажняет губы и придаёт им блеск.

Каждый вечер делайте массаж губ, смазывая их кунжутным маслом с глицерином (на 2 столовые ложки масла 2—3 капли глицерина).

Наберите воды в рот и полощите внутреннюю поверхность губ в течение ми­нуты.

Потница и красная потница

Доша, вышедшая из равновесия: Питта.

Усугубляющие факторы: солнце.

Лечение:

При потнице: приготовьте мазь из чайной ложки порошка сандала, щепотки натуральной камфоры и молочной сыворотки (или обезжиренной простокваши). Смажьте всё тело перед тем, как принимать ванну или душ.

При красной потнице: смешайте равные части порошков сандала, цветков душистого горошка и кориандра, добавьте щепотку мускатного ореха и 2—3 капли эфирного масла ветиверии. Приготовьте мазь на розовой воде. Нанесите мазь на тело. Через несколько минут смойте под душем или в ванне (вода должна быть комнатной температуры). Просушите кожу, промакивая её полотенцем, и присыпьте всё тело порошком сандала. Если у вас нет времени на лечение мазью, просто посыпайте тело сандаловым порошком после душа.

Чтобы избавиться от зуда, замочите на ночь в воде чайную ложку семян кумина и чайную ложку семян кориандра. Утром процедите настой и выпейте.

Внезапное высыпание или крапивница

Доша, вышедшая из равновесия: Питта.

Усугубляющие факторы: аллергии.

Лечение:

Смешайте настой из сухих листьев камфорного базилика с любым уравновеши­вающим питту растительным маслом и смажьте сыпь. Можете просто приложить к коже лёд.

Чтобы избавиться от зуда, смазывайте кожу сандаловым маслом.

Бородавки и прочие кожные образования

Доши, вышедшие из равновесия: Вата; Питта и Капха.

Усугубляющие факторы: бородавки имеют вирусное происхождение. Но скопление токсинов и нарушение выделительных функций оказывают влияние на все типы кожных образований.

Лечение:

Каждый вечер перед сном втирайте в бородавки немного касторового масла и затем соскабливайте верхний слой кожи.

Прибинтуйте к бородавке смоченную в свежем ананасовом или лимонном соке вату, — она постепенно растворится.

Веснушки

Доша, вышедшая из равновесия: Питта.

Усугубляющие факторы: солнце.

Лечение:

Для отбеливания кожи втирайте в неё хлопковое масло или растертые с оливковым маслом тыквенные семечки.

Хорошим натуральным отбеливателем является смесь йогурта и мёда (2—3 капли меда на ч. л. йогурта). Нанесите смесь на кожу и через полчаса смойте.

Белые пятна и лейкодерма

Причина дисбаланса: это заболевание чаще всего передаётся по наследству. Усугубляющие факторы: мелкие белые пятна на коже могут возникать из-за стрес­са или от избытка соли. Лейкодерма — большие белые пятна — чаще всего передаются по наследству.

Лечение:

Внутреннее очищение организма.

Солнечные ванны.

Для смягчения наружных симптомов регулярно смазывайте пятна маслом мар- гозы и бакучи.

Старческие пигментные пятна

Доши, вышедшие из равновесия: Вата или Питта.

Усугубляющие факторы: пожилой возраст, холодная погода.

Лечение:

При каждой смене сезона проводите курс внутреннего очищения.

Регулярно делайте массаж с шафранным маслом или маслами, уравновешивающими Вату.

Угри

Доша, вышедшая из равновесия: Капха.

Усугубляющие факторы: избыточные жировые выделения.

Лечение:

Чтобы размягчить кожу и облегчить удаление угрей, растворите в чашке (250 мл) воды щепотку английской соли и протрите лицо ватным тампоном, смоченным в этом растворе.

Наложите на проблемный участок кожи маску из тёртой свежей петрушки. Полежите 10—15 минут, после чего проведите обычные процедуры очищения, пи­тания и увлажнения кожи лица.

Псориаз

Описание: серебристые чешуйки, которые появляются преимущественно на коже волосистой части головы, но могут возникать и на любом другом месте. Болезнь носит хронический характер и сопровождается повышенной сухостью и раздражением кожи.

Доши, вышедшие из равновесия: Вата и Питта.

Усугубляющие факторы: дисфункция печени, тревога, стресс, ощущение отсутствия почвы под ногами.

Лечение:

Принимайте ванны с добавлением отвара хвоща (можно класть в воду марлевый мешочек с травой).

После ванны (желательно не реже двух раз в день) смазывайте проблемные уча­стки кожи маслом маргозы с ги или маслом каранджа.

Ежедневно проводите самомассаж (см. главу 8).

Занимайтесь хатха-йогой или выполняйте другие статические упражнения до тех пор, пока не почувствуете, что слегка вспотели (это способствует выведению токсинов из организма и помогает справляться со стрессом).

Принимайте масло примулы, рыбий жир (полезна печень трески), лецитин, витамин Е и цинк.

Сухие пятна на коже

Смазывайте кожу смесью из сандалового масла и касторового масла (10 капель на 2 столовые ложки).

Экзема

Описание: выделяется три типа экземы. Сухие пятна (сухая экзема). Влажные, вос­палённые красные пятна с ощущением жжения (истинная экзема) обычно, хотя и не обязательно, появляются в области суставов. Гнойные, мокнущие пятна (мокнущая экзема) или сухие зудящие пятна обычно, хотя также не обязательно, появляются вокруг глаз и бровей, на носу или на коже волосистой части головы.

Доши, вышедшие из равновесия:

Вата (сухие пятна).

Питта (влажные, воспалённые, красные пятна с ощущением жжения).

Капха (влажные гнойные или сухие зудящие пятна).

Усугубляющие факторы: неправильное питание, избыток токсинов в крови, запо­ры, стресс, непереваренные эмоции, чрезмерное пребывание на солнце или в солё­ной воде.

Лечение:

Смешайте в равных частях масла маргозы, брами и базилика и смазывайте поражённые участки кожи.

Смешайте Vi чайной ложки натуральной камфоры, 2 чайные ложки оксида цинка и 7—8 чайных ложек кукурузного или картофельного крахмала. Обрабаты­вайте смесью поражённые участки кожи.

Наложите водный компресс из настоя лепестков роз, крапивы и щепотки натуральной камфоры.

Срежьте лист алоэ и выжмите сок прямо на кожу.

Смажьте поражённый участок кокосовым маслом, добавив в него несколько капель эфирного масла ромашки, герани, можжевельника или лаванды.

Принимайте ванны с отваром из крапивы, добавив туда натуральной камфоры.

На ночь проводите массаж стоп и волосистой части головы с маслом брами.

Ежедневно принимайте 1 —2 чайные ложки рыбьего жира или масла примулы, 800 единиц витамина Е, 30 мг цинка, а также суточную дозу комплекса витаминов группы В и лецитин. Избегайте соли, сахара, тяжелых жиров, лука, чеснока, редиски; ешьте побольше моркови и мускатную дыню.

Натуральная кортизоновая терапия

Принимайте успокаивающую ванну, добавляя в воду отвар из корня солодки. Такие ванны помогают при экземе и псориазе.

Папулёзные угри

Описание: чрезвычайно жирная кожа, расширенные поры, угри, крупные гнойные прыщи, образование рубцовой ткани.

Доши, вышедшие из равновесия: Питта или Капха.

Усугубляющие факторы: злоупотребление сладкой или жирной пищей, раститель­ными маслами, красным мясом, морепродуктами, кофе, алкоголем, табаком; эмоциональный стресс, эмоциональные привязанности (неспособность расстаться с прошлым), бездеятельность, собственнические чувства, депрессия и отсутствие цели в жизни.

Лечение:

Очищайте кожу отшелушивающими травяными порошками.

Принимайте паровые ванны с эфирным маслом розмарина или эвкалипта.

Раз в неделю принимайте горячую ванну для выведения токсинов, добавляя в воду английскую соль или смесь молотого имбиря с каменной солыо.

Три раза в неделю проводите получасовые сеансы интенсивных физических упражнений, чтобы как следует вспотеть. После тренировки принимайте душ.

Смазывайте угри натуральным смягчающим лосьоном. Раз или два в неделю накладывайте на поражённый участок кожи специальную «маску». Для её приготовления смешайте половину чайной ложки молотого кумина, чайную ложку кориан­дра и несколько капель воды. Смажьте угри; через 20—30 минут смойте мазь.

Еженедельно накладывайте на лицо маску из смеси порошков красного сандала, маргозы и лодры.

Крупные воспаленные угри, с трудом поддающиеся удалению, не выдавливайте, Прикладывайте к ним 2—3 раза вдень или на ночь кашицу из вареного лука: так они быстрее вскроются.

Потребляйте больше клетчатки (отрубей, свежих фруктов, овощей и цельных злаков). Пейте свежий морковный, свекольный, яблочный соки. Пейте травяные чаи из лопуха, , эхинацеи, маргозы или куркумы, способствующие выведению токсинов. Вместо чаев можно через каждый час пить по 1/2 стакана тёплой воды. По утрам принимайте гель алоэ вера: 1 чайную ложку, если у вас Питта-конституция, 2 столовые ложки — если Капха-конституция.

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Розовые угри

Описание: красная сыпь на носу или щеках (возможно, очень чувствительная или с ощущением жжения), повышенная жирность кожи в области переносицы, разрывы капилляров, загрубение кожи на носу.

Доша, вышедшая из равновесия: Питта.

Усугубляющие факторы: гнев, фрустрация, разочарование, тревога, чрезмерные амбиции, стресс, затруднительные обстоятельства, неудовлетворительные или взаимно неприязненные личные отношения, чрезмерная активность, жаркая погода, пребывание на солнце; употребление жгучих острых пряностей, кислых фруктов, ферментированных продуктов, помидоров, морепродуктов, консервированных продуктов, газированной воды, мучных кондитерских изделий, шоколада и прочих сладостей, пиццы или картофеля, жаренного во фритюре; применение антибиотиков и жёстких химических чистящих средств.

Лечение:

Не наносите на кожу тональных кремов, вяжущих и жёстких средств. Пользуйтесь только натуральными смягчающими препаратами.

Умывайтесь молоком с добавлением порошков белого сандала, манжишты и маргозы.

Смочите полотенце в прохладном травяном отваре из окопника или крапивы и наложите на лицо влажный компресс.

Наложите на лицо размолотую в миксере с небольшим количеством воды свежую зелень кинзы и мяты. 10—15 минут полежите, затем смойте маску. При очень сухой коже, покраснении или ощущении жжения смажьте лицо смягчающим лосьоном из ги, смешанного с водяным экстрактом сухих листьев маргозы или маслом маргозы.

Ежедневно принимайте 10 ООО единиц бета-каротина, 1000 мг витамина С, 15—20 мг цинка, 400 единиц витамина Е и суточную дозу комплекса витаминов группы В. Принимайте травяные чаи из лопуха, «золотой печати», эхинацеи, маргозы или куркумы, способствующие выведению токсинов, или через каждый час пейте по стакану воды (комнатной температуры). По утрам пейте сок алоэ вера.

Порезы и раны

Для остановки кровотечения, заживления пореза и защиты от инфекции посыпьте рану чистым порошком куркумы. Чтобы предотвратить инфицирование и рубцевание, капните на рану 2-3 капли эфирного масла лаванды.

Целлюлит

Доши, вышедшие из равновесия: Капха или Вата.

Усугубляющие факторы: слабый агни, плохое пищеварение, задержка воды, избы­ток жира.

Лечение:

Придерживайтесь диеты, успокаивающей Капху.

После завтрака и обеда принимайте по Vi чайной ложки трикату 56 , а по утрам — 4—6 пилюль медохары.

Ежедневно рано утром выпивайте Vi чашки сока алоэ вера — это способствует выведению токсинов.

Проводите массаж живота и бёдер с любым согревающим маслом (например, с бергамотовым или розмариновым маслом).

Выполняйте физические упражнения.

Сухость кожи и трещины на ступнях

Доши, вышедшие из равновесия: Вата или Питта.

Усугубляющие факторы: холодная погода, обезвоживание.

Лечение:

Массируйте стопы на ночь с маслом брами (для кожи Вата-типа), касторовым маслом (для Питта-типа) или маслом орехов кешью (для всех типов). После массажа наденьте носки и ложитесь спать.

Мозоли

Чтобы размягчить и затем мягко соскоблить мозоль, смочите вату в свежем ананасовом или лимонном соке и прибинтуйте её к мозоли.

Грибковые заболевания, неприятный запах и ощущение жжения на коже стоп

Доши, вышедшие из равновесия: Питта.

Усугубляющие факторы: жара, физическая нагрузка.

Лечение:

Приготовьте дезодорирующий порошок для ног: смешайте 1 унцию (2 столовые ложки) смолотых в порошок фиалкового корня, 2 унции (4 столовые ложки) маранты и 20 капель масла лаванды или розы. Насыпьте порошок в обувь или непосредственно присыпьте им ступни.

При жжении массируйте стопы с сандаловым маслом, соком недозрелых плодов манго или соком манговых листьев.

Правильный уход за кожей — это первый необходимый шаг на пути к обретению красоты, и чем раньше вы начнёте регулярно выполнять предписанные здесь рекомендации, тем быстрее достигнете улучшения и приостановите раннее старение.

Но помните, что главное лекарство заключено глубоко в недрах вашего тела и ума. Аюрведа поможет вам проникнуть туда при помощи многих других терапевтических методов, описанных в этой книге, — диеты и массажа, дыхательных упражнений и техник медитации. Я очень надеюсь, что вы прибегнете хотя бы к некоторым из этих методов достижения равновесия. Но не нужно торопиться: осваивайте новые техники в удобном для вас темпе.опубликовано econet.ru

А. Блейз «Абсолютная красота»

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