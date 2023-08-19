Правильный сон: процесс очищения мозга от токсинов

Многие виды деменции связаны с нарушением сна, в том числе с трудностями с засыпанием и бессонницей. Такие нарушения могут ускорить потерю памяти при болезни Альцгеймера.

Исследователи из Университета Стони Брук в своей новой научной работе утверждают: полезнее всего спать лёжа на боку. Именно в таком положении наиболее эффективно происходит очистка мозга от токсинов, утверждают учёные. Это в свою очередь помогает снизить риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также ряда других неврологических заболеваний.

Как положение во время сна влияет на здоровье

С помощью динамической контрастной магнитно-резонансной томографии исследовательская группа во главе с доктором медицинских наук Хелен Бенвенист (Helene Benveniste) изучала головной мозг и сложную глимфатическую систему (glymphatic system), которая играет наиважнейшую роль в вопросе эффективного удаления токсинов и отходов жизнедеятельности из мозга. Результаты работы показали: в положении на боку процесс удаления токсинов протекает самым лучшим образом.

Доктор Бенвенист использовала МРТ в течение нескольких лет для изучения глимфатической системы модельных организмов – грызунов. Метод позволил идентифицировать пути этой системы, в которых спинномозговая жидкость (ликвор) фильтруется через мозг и смешивается с межклеточной жидкостью, чтобы очистить важнейший орган от отходов, подобно тому, как это делает лимфатическая система с другими нашими органами.

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Именно во время ночного сна глимфатическая система работает в полную силу, выводя такие негативно влияющие на мозговую деятельность вещества, как тау-белки и бета-амилоиды.

В ходе экспериментов учёные заставляли мышей уснуть и помещали их спать на спину, на живот или на бок. Коллеги группы Бенвенист из Рочестерского университета использовали флуоресцентную микроскопию и радиоактивные индикаторы, чтобы подтвердить данные МРТ и оценить влияние положения во время сна на вывод амилоидных веществ из мозга.

Сон на боку был признан обеими группами учёных самым эффективным, так что исследователи пришли к выводу, что не только качество и продолжительность сна влияют на отдых и очищение мозга, но и положение во время отдыха.



"Любопытно, что большинство людей и животных, даже в дикой природе, чаще всего предпочитают именно это положение, – рассказывает Маикен Недергор (Maiken Nedergaard), сотрудница Рочестерского университета, принимавшая участие в исследовании. – Кажется, что мы адаптировались к такому положению для наилучшего удаления метаболических отходов из нашего мозга".

"Многие виды деменции связаны с нарушением сна, в том числе с трудностями с засыпанием и бессонницей, — добавляет исследовательница. — Такие нарушения могут ускорить потерю памяти при болезни Альцгеймера".

В дальнейшем исследовательская группа планирует провести подобные исследования с участием людей, чтобы окончательно подтвердить свои выводы и дать рекомендации относительно самых оптимальных позиций для ночного отдыха.

ПОЗА, В КОТОРОЙ СПАТЬ КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Взрослому человеку нельзя спать на животе. Когда мы спим на животе, резво повернув голову налево или направо кровоснабжение в позвоночных артериях нарушается и возникает угроза инсульта.

КАК СПАТЬ ПРИ БОЛИ В ПОЗВОНОЧНИКЕ (БОЛИ В СПИНЕ)

Рекомендации: Весьма удобно спать на боку на прямой ноге, а другую ногу, согнутую в колене, положить на кровать. При этом руку, на которой будете спать, положите под подушку, а другую руку можно положить на туловище или на кровать.

Эта поза (смотрите рисунок) подходит большинству людей, страдающих от болей в позвоночнике. Лежать, в таком случае, лучше на больном боку — при этом межпозвоночные щели увеличиваются, и не так сильно сдавливаются (раздражаются) корешки спинномозговых нервов. опубликовано econet

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