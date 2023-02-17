Упражнения для улучшения оттока желчи

Желчный пузырь имеет грушевидную форму. Его размеры составляют примерно 10 см в длину и 4 см в ширину, объем равен 40–60 мл. Самая большая часть – основание – направлено вперед и вниз. Тело сверху наклонено и имеет уклон влево. Шейка желчного пузыря расположена слева от его тела.

Желчный пузырь имеет грушевидную форму. Его размеры составляют примерно 10 см в длину и 4 см в ширину, объем равен 40–60 мл. Самая большая часть – основание – направлено вперед и вниз. Тело сверху наклонено и имеет уклон влево. Шейка желчного пузыря расположена слева от его тела.

Лечебные позы-движения для желчного пузыря

Поза-движение № 1 (с расслаблением сфинктера желчного пузыря)

Выполнять в положении лежа на спине, ноги слегка согнуты в коленных суставах, голова на маленькой по душечке. Кончики двух пальцев правой кисти мягко погрузить в брюшную полость по передней срединной линии до получения болевых ощущений и выполнять круговые движения по часовой стрелке вправо и вверх в течение 60–90 секунд (рис. 9).

Поза-движение № 2

Выполнять в положении лежа на спине, ноги слег ка согнуты в коленных суставах, голова на маленькой подушечке. Основание ладони правой кисти расположить на реберной дуге справа, фиксировав правый бок. Кончиками средних пальцев левой кисти последовательно, начиная с срединной линии тела и продвигаясь вправо по несколько сантиметров под реберной дугой, проводить круговые движения по часовой стрелке и вверх в течение 60–90 секунд до появления и исчезновения болевых ощущений. Лечебное движение повторить 3–6 раз (рис. 10).

Поза-движение № 3

Выполнять в положении сидя или стоя. Вторыми межфаланговыми суставами сжатой в кулак кисти правой руки, усиленной в лучезапястном суставе кистью левой руки, последовательно, начиная с передней срединной линии тела и продвигаясь вправо по реберной дуге, проводить давление в поисках болевых ощущений (рис. 11).

При наличии болевых ощущений давление проводить в течении 60–90 секунд до их снижения или исчезновения, после чего перемещать кулак вправо по правой реберной дуге в поисках новых болевых ощущений. Лечебное движение повторять натощак за 30–40 минут до еды 3 раза в день в течение 2 недель. опубликовано econet

Автор: Анатолий Ситель, из книги «Гимнастика для внутренних органов»

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