Учащённое сердцебиение: 6 малоизвестных причин проблемы

Учащение сердцебиения может быть вызвано как малоактивным образом жизни, так и чрезмерными физическими нагрузками. Именно поэтому для заботы о здоровье так важно соблюдать меру.

Тебя беспокоит учащённое сердцебиение и ты не знаешь, почему это происходит? Следует иметь в виду, что причины появления этой проблемы могут быть разными. И далеко не всегда бывает просто их обнаружить.

Существует множество факторов, способных вызывать учащённое сердцебиение у человека.

Сегодня мы расскажем тебе об основных причинах этой проблемы. Это позволит тебе разобраться в ситуации и избежать сильного беспокойства по этому поводу.

Учащённое сердцебиение — что это?

Прежде чем рассматривать причины возникновения проблемы, необходимо разобраться в том, что именно представляет собой учащённое сердцебиение. Подобный симптом беспокоит нас тогда, когда наше сердце чувствует себя перегруженным и начинается сокращаться чаще обычного.

Некоторые пациенты говорят, что их сердце в этот момент начинает напоминать пленённую в груди птицу, отчаянно взмахивающую крыльями в попытках вырваться на свободу.

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Учащённое сердцебиение обычно сопровождается такими признаками, как:

Головокружение

Тошнота

Паническая атака

Боли в горле и шее

В чем причина учащённого сердцебиения?

Если ты заметила, что твоё сердцебиение стало частым и непривычным, необходимо внимательно проанализировать образ жизни, который ты ведёшь. Как правило, небольших изменений в жизни будет достаточно для того, чтобы эта проблема исчезла сама по себе.

1. Нервное напряжение

Одной из наиболее часто встречающихся причин появления тахикардии является нервное напряжение. Именно поэтому так важно уметь контролировать свои эмоции и управлять своим эмоциональным состоянием, не допуская появления нервного напряжения и панических атак.

Хотя обусловленное этим фактором учащённое сердцебиение не представляет опасности для нашего здоровья, необходимо принять меры для того, чтобы успокоиться и управлять своими эмоциями. В этом случае проблема быстро исчезнет сама по себе.

Чтобы пережить подобный момент, рекомендуется прилечь на спину и сосредоточить свои мысли на чем-то радостном и спокойном. Это отвлечёт твоё внимание от биения твоего сердца.

Постепенно ты почувствуешь, как твоё сердцебиение возвращается к норме.

Если ты находишься в стрессовой ситуации, рекомендуем тебе воздержаться от кофеина. Будет лучше заменить содержащие кофеин напитки на чай из ромашки или мяты.

2. Стресс

Если тебе часто приходится переживать стрессовые ситуации, твоё сердце не может остаться в стороне от происходящего. Наполненная стрессами жизнь является вторым фактором, способным вызывать у человека учащённое сердцебиение.

Стресс вызывает уменьшение тока крови, что приводит к возникновению проблем, связанных с артериальным давлением и состоянием сердца.

Если в последнее время тебя регулярно беспокоит тахикардия, обрати внимание на эти рекомендации:

Выполняй физические упражнения: они помогут тебе высвободить энергию и избавиться от стресса.

Веди спокойный образ жизни.

Придерживайся распорядка рабочего дня, выполняя всю работу в определённое время.

3. Дефицит физической нагрузки

Не пытаешься ли ты избегать занятий спортом любой ценой? Возможно, что тебе следует пересмотреть свою точку зрения на этот вопрос, ведь физические упражнения сделают твою жизнь здоровее.

Возможно, что тебе сложно в это поверить, но это так: слишком низкая физическая активность или полное её отсутствие также могут стать причиной тахикардии.

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В связи с этим очень важно уделять дважды в неделю хотя бы по 30 минут физическим упражнениям и прогулкам. Большинству из нас было бы достаточно ходить пешком на работу и за покупками.

С другой стороны, по мнению некоторых спортивных экспертов, каждому из нас необходимо осуществлять физическую активность, не имеющую никаких других целей, кроме самих тренировок.

Почему? Дело в том, что если мы не планируем заниматься спортом и не надеваем спортивную одежду, наш организм не воспринимает такую активность как занятие спортом.

4. Чрезмерная физическая нагрузка

Каждый из нас понимает, что во всем нужно соблюдать меру. Это означает, что чрезмерная физическая нагрузка так же вредна, как и сидячий образ жизни.

Особенно заметны последствия таких перегрузок у людей старше сорока лет и тех из нас, кто практикует виды спорта, требующие серьёзных усилий.

Возможно, что именно поэтому тебя беспокоит учащённое сердцебиение, в то время как других проблем со здоровьем может и не наблюдаться.

Как уберечь себя от побочных эффектов занятий спортом? Обрати внимание на эти рекомендации:

Интенсивность физической нагрузки должна соответствовать твоим возможностям и твоему физическому состоянию.

Начинай занятия с лёгких упражнений, постепенно увеличивая нагрузку.

Не пренебрегай помощью спортивного инструктора.

Если ты хочешь попробовать себя в новом виде спорта, рекомендуется первым делом пройти медицинское обследование.

Перед тем, как приступать к занятиям, разогревай мускулатуру с помощью упражнений на растяжку.

5. Низкое артериальное давление

Низкое артериальное давление может представлять серьёзную опасность для нашего здоровья. Эта проблема оказывает непосредственное влияние на состояние нашего сердца, в результате чего этот орган оказывается перегруженным и нас начинает беспокоить тахикардия.

Если твой врач диагностировал у тебя низкое артериальное давление, очень важно чётко следовать его указаниям. Не стоит пропускать приём лекарств и менять время их приёма.

Чтобы уберечь своё сердце от проблем, попробуй ежедневно выходить на прогулку.

6. Уже имеющиеся проблемы с сердцем

Возможно, тебе пришлось перенести какое-либо заболевание сердца? Некоторые из нас имеют проблемы с сердцем в детстве или подростковом возрасте, но со временем они исчезают.

Проблема заключается в том, что постепенно стресс и вредные привычки начинают подрывать наше здоровье. Это может привести к появлению учащённого сердцебиения.

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Если тебе уже приходилось сталкиваться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется:

Не злоупотреблять напитками, содержащими кофеин и алкоголь.

Регулярно выполнять физические упражнения, не допуская перегрузок.

Проходить медицинское обследование каждые полгода.

Сообщать своему лечащему врачу о появлении проблем со здоровьем и приёме лекарственных препаратов.

Как ты успела заметить, факторы, влияющие на появление тахикардии, довольно разнообразны. Мы рекомендуем тебе всегда быть внимательной при появлении этой проблемы.

Если она носит эпизодический характер, не стоит беспокоиться. Воспринимай это как сигнал того, что твоя жизнь нуждается в изменениях. Твой организм предупреждает тебя о том, что тебе следует вести более здоровый образ жизни.

В случае, если учащённое сердцебиение приобрело хронический характер, рекомендуется как можно раньше обратиться за консультацией к кардиологу.опубликовано econet.ru.

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