Аюрведа: как сохранить молодость кожи

Аюрведические врачи рекомендуют питать кожу маслами, которые от природы обладают увлажняющими, бактерицидными свойствами и богаты питательными веществами.

Не все кремы для лица одинаково полезны. Давайте поговорим исключительно о здоровом, натуральном и экологически чистом уходе за лицом и телом. Уходе по законам Аюрведы.

Сегодня многие промышленные средства (особенно содержащие ароматизаторы, красители и вазелин) из-за своей чересчур плотной структуры не способны проникать в ткани кожи на нужную глубину, а значит, они бесполезны и не справляются в полной мере с задачами питания и увлажнения. Не впитавшиеся остатки крема или лосьона оставляют на поверхности кожи пленку: в итоге кожа не дышит.

Аюрведические рецепты для ухода за кожей

А вот эфирные масла такой пленки не оставляют. Поэтому аюрведические врачи рекомендуют питать кожу маслами, которые от природы обладают увлажняющими, бактерицидными свойствами и богаты питательными веществами. Они глубоко проникают в кожу и омолаживают клетки самых глубоких слоев.

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Увлажняем, питаем и тонизируем

Начнем с утра. Утром полезно протирать лицо кубиком льда — это и массаж, и увлажнение одновременно. Лед можно приготовить самостоятельно: заморозить отвары ромашки, липы, календулы, а также кофе или зеленый чай. Однако если ваша кожа склонна к шелушению, от ледяных процедур лучше отказаться.

Затем очередь питательных масел. Для красоты понадобится не просто эфирное масло в чистом виде, а питательное масло — смесь базового масла с эфирным.

В качестве базового масла для всех типов кожи идеально подходит Ги (топленое сливочное масло).

Для чувствительной кожи — масло абрикосовых косточек, для увядающей кожи — масло авокадо, для сухой и обезвоженной — масло зародышей пшеницы или оливковое. Причем масло расходуется в разы экономнее крема — достаточно маленькой капельки. Если кожа сухая — наносим масло на влажную кожу, если жирная — на сухую.

Обладательницам зрелой или проблемной кожи в смесь базового и эфирного масел можно добавить липосомы (Q10 — поискать в аптеках или интернет-магазинах). Липосомы — это своего рода транспорт, который доставляет в клетки кожи «строительные материалы» и к тому же отлично увлажняет кожу. Вышеупомянутое масло Ги (животный липид) также прекрасно справляется с этой задачей.

Известный преподаватель кундалини-йоги Мария Калинина в свои 43 года выглядит на 30: в последние десять лет она кардинально изменила систему питания, а вместо косметики использует только натуральные тоники (настойки на травах, розовую воду), отвары, лед, аюрведические маски и ванны, масло Ги в качестве крема для лица и тела.

Жидкое золото

Остановимся на масле Ги. Согласно Аюрведе в топленом коровьем масле сконцентрирована огненная энергия солнца.

Масло Ги содержит жирные кислоты, на 8% менее насыщенные по сравнению с другими съедобными жирами. Благодаря этому Ги легко принимается и усваивается нашим организмом — на нем рекомендуется готовить еду (к слову, оно очень вкусное). Ги содержит антиоксиданты (помогают предотвратить окисление липидов, вызывающее атеросклероз и повреждение ДНК в клетках), витамин Е, а также является единственным из съедобных масел, содержащим витамин А.

После масляных процедур для лица и тела в бане кожа становится упругой и гладкой, а все мелкие раны и трещины заживают уже на вторые сутки, уходит шелушение.

Еще один «золотой» продукт — мед. Он уникален тем, что легко проникает в мельчайшие поры кожи, питает ее и регулирует водный баланс, благодаря чему лицо остается свежим, а морщинки не спешат напомнить о себе.

Аюрведа в ванной комнате

Вот некоторые проверенные на себе аюрведические рецепты для ухода за кожей. Все средства готовятся в домашних условиях из натуральных компонентов. Практически все маски пригодны для частого использования (например, через день), поскольку абсолютно натуральны. Кроме того, эти маски можно и нужно наносить на область вокруг глаз. И у них практически нет противопоказаний — только аллергикам следует быть осторожными.

Маски для омоложения лица

Понадобится: 1 ст. л. касторового масла, 1 ч. л. масла Ги, 1-2 капли йода, 1 ст. л. меда.

Капнуть в чистую баночку йод, затем добавить туда другие компоненты и перемешать. Полученную смесь хранить в холодильнике. Наносить на кожу на 2 часа 2-3 раза в неделю. Кожа станет подтянутой, эластичной, пройдут пигментные пятна, разгладятся морщины.

Понадобится: 1 ч. л. оливкового масла или масла Ги, 2 капли эфирного масла герани, 2 капли витамина Е (есть в аптеках). Наносить маску так же, как и предыдущую.

Понадобится: 0,5 ч. л. куркумы (порошок) и 1 ст. л. масла Ги. Смешать, разогреть в руках и нанести на кожу. Выдержать 15-20 минут, а затем смыть теплой водой.

Не стоит пугаться оранжевого цвета куркумы — эту чудо-специю сложно отстирать с одежды, но с кожи порошок смывается прекрасно.

Увлажняющая, смягчающая и питательная маска

Понадобится: 1 ч. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда, и щепотка куркумы. Нанести маску на очищенную кожу лица и шеи на 10-15 минут, после чего смыть водой.

Или: 1 ч. л. масла Ги, 1 ч. л. меда и щепотка куркумы. Перед нанесением на лицо масляно-медовую смесь согреть в руках.

Маска от солнечных ожогов

Масло Ги — прекрасное средство для снятия воспалений кожи, ее увлажнения и питания. Почему в народных рецептах рекомендуется после ожогов смазать кожу кефиром или сметаной? Весь секрет в тех самых ценных животных липидах, близких к компонентам наших клеток. Кожа прекрасно их воспринимает. А масло Ги — просто концентрат этих ценных веществ в комплексе с витаминами А и D.

Чтобы реанимировать кожу после ожогов, необходимо взять немного масла Ги (в него можно добавить каплю масла герани, календулы, пачули, розы), нанести маску на кожу толстым слоем и оставить на ночь. Утром смыть и нанести увлажняющий крем.

Примечание: питательные кремы наносят на сухую кожу, а все увлажняющие средства — на влажную.

Масляная шпаргалка

Эфирные масла можно добавлять в крем для лица или тела (1-2 капли, не больше!), в маски для лица. Причем для каждого типа кожи — свое масло:

для сухой кожи: анис, роза, сандал, апельсин, ромашка, пачули, герань;

для жирной кожи: грейпфрут, мелисса, лимон, розмарин, гвоздика, лимонник, кипарис;

для смешанной кожи: иланг-иланг, мята, нероли, розовое дерево;

для увядающей кожи: сандал, роза, нероли, розовое дерево, ладан, сосна, мирра.опубликовано сандал, роза, нероли, розовое дерево, ладан, сосна, мирра.опубликовано econet.ru

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