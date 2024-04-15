Повышенное внутричерепное давление: ЧТО делать

: Повышенное внутричерепное давление – это серьезная угроза для жизни больного. Регулярное давление на мозг нарушает его деятельность...
Внутричерепное давление – это скопление или недостаток спинномозговой жидкости в определенной части черепной коробки, вызванное нарушением ее циркуляции.
Название жидкости – ликвор. Она располагается в желудочках головного мозга, в полости спинного, а также в пространстве между костями черепа, костным и головным мозгом. Ликвор защищает «серое вещество» от сильных перезагрузок и механических повреждений.
Жидкость всегда находится под определенным давлением. Она постоянно обновляется, циркулируя из одного участка в другой. Обычно процесс занимает около семи дней.
Но иногда происходит его нарушение и ликвор скапливается в одном месте. Возникает повышенное внутричерепное давление.
Если происходит снижение ликвора, то возникает пониженное внутричерепное давление.
Снижение часто возникает после травмы головы, при опухолях мозга, при длительном сужении сосудов, а также вследствие длительного приема мочегонных препаратов.
Симптомы внутричерепного давления:
Когда необходимо хирургическое вмешательство?
Нужно всегда лечить внутричерепное давление, а не ждать пока произойдет несчастный случай.
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Симптомы
У младенцев о наличии проблемы «говорит» увеличенный размер головы, косоглазие.
У детей школьного и дошкольного возраста появляется быстрая утомляемость, раздражительность, повышенная чувствительность.
Диагностика
Врачи определяют наличие проблемы по многим данным, в том числе по:
Кроме этого взрослые и дети старшего возраста проходят компьютерную и магнитно-резонансную томографию, а грудные дети обследуются при помощи УЗИ черепа через родничок.
Другой способ заключается в том, что в канал позвоночника или жидкостные полости вводится специальная игла с манометром. Эта процедура далеко небезопасна и должна проводиться только высококвалифицированными врачами.
Чтобы установить точный диагноз желательно воспользоваться всеми перечисленными выше способами диагностик. Главными остаются МРТ и рентгеновская компьютерная томография.
Лечение
Повышенное внутричерепное давление – это серьезная угроза для жизни больного.
Регулярное давление на мозг нарушает его деятельность, в результате чего могут снизиться интеллектуальные способности и нарушится нервная регуляция работы внутренних органов.
Если при диагностике выявились серьезные отклонения, лечение должно проходить в условиях стационара.
Если возникла опухоль, производится ее удаление. При наличии гидроцефалии делаются операции по отводу жидкости, при нейроинфекциях назначается антибактериальная терапия.
Главное - не заниматься самолечением. Как только вы почувствовали недомогание, сразу посетите врача и получите грамотные рекомендации.
Если нет высокой угрозы жизни больного, назначают симптоматическое медикаментозное лечение, направленное на нормализацию внутричерепного давления.
Мочегонные препараты
Чаще всего применяются мочегонные препараты, которые ускоряют процесс выведения ликвора и улучшают его всасывание. Лечение такими препаратами проводится курсами. Если заболевание повторяется часто, их принимают постоянно, но не реже одного раза в семь дней.
Успокоительные и сосудистые препараты
По назначению врача можно проколоть ноотропные препараты, улучшающие питание и кровообращение мозга. Для нормализации давления часто проводятся сеансы массажа, больные занимаются плаванием, улучшают состояние своего здоровья.
Если серьезных осложнений нет, можно обойтись без лекарственных препаратов. Вместо этого делается:
Также стоит задуматься о нормализации питьевого режима.
Как измерить внутричерепное давление?
Внутричерепное давление можно измерить путем введения специального катетера в боковой желудочек мозга, где находится спинномозговая жидкость. Этот метод считается максимально точным.
Если давление высокое, его можно снизить путем откачки части ликвора.
Другой способ – использование субдурального винта. Его вставляют в отверстие в черепе. Это приспособление позволяет измерить давление в субдуральном пространстве.
Эпидуральный датчик
Датчик вставляется между дуральной тканью и черепом. Для этого с головы сбриваются волосы, кожу обрабатывают антисептиком. После этого делается надрез и кожа отодвигается так, чтобы стала видна «черепная коробка». Завершающий этап – ввод датчика. Измерять давление необходимо только в крайних случаях.
Последствия
Если не предпринять мер по нормализации давления, болезнь примет хроническую форму. Это чревато возникновением многих заболеваний, самое опасное из которых - инсульт. Поэтому лучше отнестись к проблеме серьезно и лечите его сразу после того, как подтвердится диагноз.
Лечение народными средствами
Народное лечение стоит применять только при хроническом протекании болезни или как дополнение к уже назначенной терапии.
Сок лимона с медом
Возьмите один лимон. Разрежьте его. Тщательно отожмите сок. Добавьте 2 столовые ложки меда и сто миллилитров воды. Тщательно размешайте все ингредиенты и выпейте. Период лечения – двадцать дней. Через десять дней делается перерыв.
Пыльца с медом
Применяется для массажа головы. Возьмите 2 части цветочной пыльцы, добавьте мед. Перемешайте ингредиенты и оставьте на 72 часа в месте, куда не проникает солнечный свет. После небольшими порциями втирайте смесь в затылок, заднюю часть шеи и переносицу. Затем укутайте голову полотенцем. Процедуру проводите каждый день на протяжении месяца.
Подорожник
Возьмите три ложки сухого подорожника, залейте их полулитром кипятка и настаивайте тридцать минут. Употребляйте по пятьдесят граммов отвара три раза в день.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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