Токсоплазмоз: ЧТО делать

Можно ли вылечить токсоплазмоз антибиотиками? Возможно, существуют какие-то другие средства для лечения этой болезни?..

Можно ли вылечить токсоплазмоз антибиотиками? Возможно, существуют какие-то другие средства для лечения этой болезни?

Комментирует директор клуба «Здоров-е» врач, фитотерапевт Борис Скачко.

Лечение токсоплазмоза

Токсоплазмоз — это дефект иммунитета, вызванный внутриклеточной инфекцией, переносчиком которой является сырая и вяленая рыба, коты и т.п.

Поскольку с токсоплазмой мы встречаемся очень часто в повседневной жизни, нужно просто постоянно поддерживать иммунитет.

В частности, девочкам, будущим матерям, чтобы предотвратить заболевание токсоплазмозом во время беременности и выработать у них иммунитет к этой инфекции, в подростковом возрасте желательно хотя бы в течение 2—3 месяцев контактировать с кошкой, которая, возможно, есть дома или у соседей, или у бабушки.

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Конечно, это не касается людей с хроническими заболеваниями или с обострением болезни. Ведь если уже есть в организме очаг инфекции и организм с ней не справляется, то дополнительная нагрузка на иммунитет вызовет лишь ухудшение состояния.

В период обострения токсоплазмоза, когда повышается температура тела до 38—39 градусов, можно применять приписанные врачом антибиотики, подавляющие инфекцию.

При хроническом течении болезни ни в коем случае нельзя стимулировать иммунитет, так как наличие хронической инфекции в организме свидетельствует о том, что защитные свойства организма уже исчерпаны и нуждаются в срочной поддержке и пополнении.

С этой целью полезно употреблять, например, отвар овса, улучшающий пищеварение, обменные процессы и т.п.:

5—6 ст. л. овса залить 1 л кипятка,

выдержать на малом огне 30—60 мин.,

затем этим горячим отваром залить сухофрукты (1—2 горсти) и настоять все это до утра,

процеживать не нужно.

В течение дня пить отвар небольшими порциями, а сухофрукты съесть.

Это усилит пищеварение, почистит печень и почки, поспособствует распространению в организме полезных веществ и повышению иммунных качеств человека.

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Если во время терапии отваром овса будет наблюдаться обострение болезни, это значит, что иммунитет повышается и начинает бороться с инфекцией, тогда применение антибиотиков будет уместным.

Рекомендую также, особенно детям, принимать глистогонные препараты. Это может быть масло из тыквенных семян.

Пить по чайной ложке перед едой 2—3 раза в день на протяжении 2—3 месяцев.

Масло выгонит паразитов и почки с печенью почистит.

Можно также употреблять по чайной ложке измельченные в порошок сухие или свежие листья подорожника с медом (1:1).

Синтетические средства не советую во избежание увеличения интоксикации организма. опубликовано econet

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