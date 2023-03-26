Жировая болезнь печени: 6 предупреждающих сигналов!

Жировая болезнь печени тесно связана с ожирением, повышенным уровнем холестерина и гипертонией. И несмотря на то что ее сложно идентифицировать самостоятельно, есть некоторые симптомы, которые могут насторожить нас.
Научное название данного заболевания — печеночный стеатоз, в народе же оно широко известно как жировая болезнь печени. Она может быть вызвана чрезмерным потреблением алкоголя, гипертонией или же метаболическим синдромом (например, диабетом).
Когда жир в избыточном количестве скапливается в клетках печени, мы рискуем столкнуться с этим заболеванием. Жировая болезнь печени напрямую связана с ожирением, повышенным уровнем холестерина в крови и повышенным артериальным давлением. В большинстве случаев клетки заполняются жиром и «пропускают» его в другие органы тела.
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Важно помнить, что печень выполняет жизненно важные функции: вырабатывает белки, регулирует обмен жиров, выводит токсины из крови и контролирует количество аминокислот в организме. И очень важно сохранить этот орган в хорошем состоянии и всячески поддерживать его корректную работу.
Существует несколько факторов, которые повышают риск развития этого заболевания:
Самое плохое в том, что часто стеатоз печени протекает бессимптомно. Это означает, что без медицинской диагностики и соответствующих исследований обнаружить его трудно. Обычно это делается при помощи:
У некоторых пациентов симптомы, связанные с жировой болезни печени, все же есть:
Дискомфорт или покалывание в центральной или верхней правой части живота. Эта боль никак не связана с физической активностью. Часто она может появляться после еды, потому что желудок расширяется и давит на увеличенную в размерах печень.
Асцит — это наличие жидкости между висцеральной и париетальной брюшиной, и появляется она тоже из-за заболевания печени. Признаками этой проблемы являются вздутие живота, диспепсия, боль в нижней части спины и затрудненное дыхание. Также может возникать и отек лодыжек.
Если после каждого приема пищи (даже если это здоровая еда и в небольших количествах) возникает расстройство желудка, вы испытываете тошноту и у вас сильное газообразование, то, возможно, это связано с заболеванием печени. Очень часто люди, страдающие от жировой болезни печени, обращаются к врачу, думая, что у них проблемы с желудком, а после обследования понимают, что, оказывается, это стеатоз.
Когда печень работает некорректно, замедляется метаболизм.Вообще это происходит всегда, когда у какого-нибудь важного органа происходит сбой. Организм пытается защитить себя и «компенсирует» этот недостаток, перекачивая меньше крови.
В данном случае это может привести к необъяснимой хронической усталости, появлению проблем с концентрацией внимания, отсутствию энергии. Человек может даже потерять интерес к своим некогда любимым занятиям и предпочесть большую часть времени оставаться в кровати и спать.
По цвету мочи также можно определить наличие тех или иных заболеваний. Ведь эта жидкость выводит токсины и шлаки из организма. Если жировая болезнь печени есть, то цвет мочи станет более темным, причем он не будет меняться в течение дня (норма, когда с утра моча более темная, но в течение дня она светлеет).
Изменения могут коснуться и кала: цвет может стать белым или глинистым, а запах будет значительно сильнее обыкновенного.
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Одним из признаков печеночного стеатоза является «желтуха». Речь идет о желтоватом оттенке кожи и слизистых оболочек из-за повышения уровня билирубина в тканях организма. Еще это может возникнуть из-за разрушения эритроцитов или проблем в желчном пузыре.
Другие изменения кожи из-за жировой болезни печени: обесцвеченная область шеи и подмышек, полопавшиеся кровеносные сосуды на лице, покраснение ладоней или сосудистые звездочки на спине, груди или плечах. Под ногтями при этом могут появиться белые пятна.
Если у пациента диагностировали жировую болезнь печени, следующим шагом, естественно, является соответствующее лечение. В дополнение к приему лекарств, назначенных врачом, важно придерживаться диеты с низким содержанием жиров и не забывать про физические упражнения. Вот несколько рекомендаций:
Здесь речь идет о муке и сахарах. Старайтесь вместо этих ингредиентов есть больше цельных злаков.
Это один из наиболее здоровых типов питания, которые только существуют. Средиземноморская диета основана на продуктах с низким содержанием жира или включает в себя жиры здоровые, например такие, как оливковое масло.
3. Избегайте потребления алкоголя
Алкоголь — один из главных врагов печени. Чрезмерное потребление алкогольных напитков может привести не только к развитию стеатоза, но и к циррозу печени.
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4. Не принимайте определенные лекарственные препараты
Проконсультируйтесь с вашим врачом, чтобы узнать, какие препараты могут быть вредны для вашего состояния. Скорее всего, он посоветует вам снизить потребление анальгетиков, эстрогенов и противовоспалительных средств.
5. Занимайтесь спортом
Физические упражнения — наш верный союзник. Вы начнете лучше себя чувствовать, а печень постепенно вернется к своему нормальному «режиму работы». Вы можете гулять в парке, выгуливать собаку, ездить на велосипеде или плавать. Выбирайте тот вид деятельности, что вам больше по душе, и занимайтесь не менее 3 раз в неделю.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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