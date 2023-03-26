Жировая болезнь печени: 6 предупреждающих сигналов!

Жировая болезнь печени тесно связана с ожирением, повышенным уровнем холестерина и гипертонией. И несмотря на то что ее сложно идентифицировать самостоятельно, есть некоторые симптомы, которые могут насторожить нас.

Научное название данного заболевания — печеночный стеатоз, в народе же оно широко известно как жировая болезнь печени. Она может быть вызвана чрезмерным потреблением алкоголя, гипертонией или же метаболическим синдромом (например, диабетом).

Что представляет собой жировая болезнь печени?

Когда жир в избыточном количестве скапливается в клетках печени, мы рискуем столкнуться с этим заболеванием. Жировая болезнь печени напрямую связана с ожирением, повышенным уровнем холестерина в крови и повышенным артериальным давлением. В большинстве случаев клетки заполняются жиром и «пропускают» его в другие органы тела.

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Важно помнить, что печень выполняет жизненно важные функции: вырабатывает белки, регулирует обмен жиров, выводит токсины из крови и контролирует количество аминокислот в организме. И очень важно сохранить этот орган в хорошем состоянии и всячески поддерживать его корректную работу.

Существует несколько факторов, которые повышают риск развития этого заболевания:

Женщины среднего возраста

Избыточный вес и ожирение

Диабет и повышенный уровень холестерина

Определенные предпочтения в еде

Алкогольная зависимость

Симптомы жировой болезни печени

Самое плохое в том, что часто стеатоз печени протекает бессимптомно. Это означает, что без медицинской диагностики и соответствующих исследований обнаружить его трудно. Обычно это делается при помощи:

Анализа крови (чтобы узнать уровни трансаминаз)

УЗИ печени (чем она ярче и больше, тем больше вероятность наличия этого заболевания)

Биопсии (чтобы определить стадию развития заболевания)

У некоторых пациентов симптомы, связанные с жировой болезни печени, все же есть:

1. Боль в животе

Дискомфорт или покалывание в центральной или верхней правой части живота. Эта боль никак не связана с физической активностью. Часто она может появляться после еды, потому что желудок расширяется и давит на увеличенную в размерах печень.

2. Вздутие живота

Асцит — это наличие жидкости между висцеральной и париетальной брюшиной, и появляется она тоже из-за заболевания печени. Признаками этой проблемы являются вздутие живота, диспепсия, боль в нижней части спины и затрудненное дыхание. Также может возникать и отек лодыжек.

3. Расстройство желудка

Если после каждого приема пищи (даже если это здоровая еда и в небольших количествах) возникает расстройство желудка, вы испытываете тошноту и у вас сильное газообразование, то, возможно, это связано с заболеванием печени. Очень часто люди, страдающие от жировой болезни печени, обращаются к врачу, думая, что у них проблемы с желудком, а после обследования понимают, что, оказывается, это стеатоз.

4. Усталость

Когда печень работает некорректно, замедляется метаболизм.Вообще это происходит всегда, когда у какого-нибудь важного органа происходит сбой. Организм пытается защитить себя и «компенсирует» этот недостаток, перекачивая меньше крови.

В данном случае это может привести к необъяснимой хронической усталости, появлению проблем с концентрацией внимания, отсутствию энергии. Человек может даже потерять интерес к своим некогда любимым занятиям и предпочесть большую часть времени оставаться в кровати и спать.

5. Темный цвет мочи

По цвету мочи также можно определить наличие тех или иных заболеваний. Ведь эта жидкость выводит токсины и шлаки из организма. Если жировая болезнь печени есть, то цвет мочи станет более темным, причем он не будет меняться в течение дня (норма, когда с утра моча более темная, но в течение дня она светлеет).

Изменения могут коснуться и кала: цвет может стать белым или глинистым, а запах будет значительно сильнее обыкновенного.

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6. Изменения на коже

Одним из признаков печеночного стеатоза является «желтуха». Речь идет о желтоватом оттенке кожи и слизистых оболочек из-за повышения уровня билирубина в тканях организма. Еще это может возникнуть из-за разрушения эритроцитов или проблем в желчном пузыре.

Другие изменения кожи из-за жировой болезни печени: обесцвеченная область шеи и подмышек, полопавшиеся кровеносные сосуды на лице, покраснение ладоней или сосудистые звездочки на спине, груди или плечах. Под ногтями при этом могут появиться белые пятна.

Жировая болезнь печени и рацион питания

Если у пациента диагностировали жировую болезнь печени, следующим шагом, естественно, является соответствующее лечение. В дополнение к приему лекарств, назначенных врачом, важно придерживаться диеты с низким содержанием жиров и не забывать про физические упражнения. Вот несколько рекомендаций:

1. Сократите потребление рафинированных продуктов

Здесь речь идет о муке и сахарах. Старайтесь вместо этих ингредиентов есть больше цельных злаков.

2. Попробуйте «средиземноморскую диету»

Это один из наиболее здоровых типов питания, которые только существуют. Средиземноморская диета основана на продуктах с низким содержанием жира или включает в себя жиры здоровые, например такие, как оливковое масло.

3. Избегайте потребления алкоголя

Алкоголь — один из главных врагов печени. Чрезмерное потребление алкогольных напитков может привести не только к развитию стеатоза, но и к циррозу печени.

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4. Не принимайте определенные лекарственные препараты

Проконсультируйтесь с вашим врачом, чтобы узнать, какие препараты могут быть вредны для вашего состояния. Скорее всего, он посоветует вам снизить потребление анальгетиков, эстрогенов и противовоспалительных средств.

5. Занимайтесь спортом

Физические упражнения — наш верный союзник. Вы начнете лучше себя чувствовать, а печень постепенно вернется к своему нормальному «режиму работы». Вы можете гулять в парке, выгуливать собаку, ездить на велосипеде или плавать. Выбирайте тот вид деятельности, что вам больше по душе, и занимайтесь не менее 3 раз в неделю.опубликовано econet

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