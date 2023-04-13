Упражнения при артрозе рук, которые принесут облегчение

Упражнения при артрозе рук, описанные в данной статье, направлены на укрепление ваших рук и пальцев, пораженных артрозом, и принесут долгожданное облегчение, а затем – избавление от боли в руках.

Упражнения при артрозе рук, описанные в данной статье, направлены на укрепление ваших рук и пальцев, пораженных артрозом, и принесут долгожданное облегчение, а затем – избавление от боли в руках. Стоит обратить внимание, что при выполнении нижеперечисленных упражнений вы не должны ощущать боль!

Разминка и игровые упражнения при артрозе рук

Перед началом выполнения этого комплекса упражнений необходима обязательная консультация лечащего врача.

1. Разогревание рук

Это упражнение поможет суставам стать более гибкими, расширить диапазон движений. Для этого руки прогревают в теплой воде 5-7 минут или к кистям прикладывают теплую грелку.

2. Сжатие рук в кулак

Очень простое упражнение, которое используют для начала разминки. Сожмите мягко руку в кулак, прижимая к ладони большим пальцем остальные. В таком положении руку удерживают 30–60 сек; затем кулак разжимают, а пальцы растопыривают, увеличивая расстояние между ними. Упражнение необходимо выполнять 3–4 раза обеими руками.

3. Игры с глиной или пластилином

Занятия лепкой из глины или пластилина – отличный действенный метод увеличения диапазона движений в суставах, также они укрепляют мышечную силу ваших рук. Такие занятия не расцениваются физическими упражнениями.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

УПРАЖНЕНИЯ ПРИ АРТРОЗЕ КИСТЕЙ РУК

Растягивание кисти

Направлено это упражнение на увеличение диапазона движений в суставах кисти, а также помогает снять боль в руках.

Руку кладут ладонью вниз на ровную плотную поверхность. Не спеша выпрямляют руку так, чтобы кисть была максимально плоской, при этом не нужно оказывать сильное давление на суставы. Упражнение необходимо выполнять в течение 30–60 сек обеими руками 3–4 раза.

Усиление движений дополнительными предметами

В руку берут мягкий мяч и сжимают его так сильно, насколько это возможно. Важно: выполняя упражнения, вы не должны чувствовать болевые ощущения или какой-либо дискомфорт. В положении сжатия руку задерживают на несколько секунд, затем медленно отпускают. Упражнение выполняют 10–15 раз обеими руками. Интервал между выполнением этого упражнения не менее 48 часов. Не рекомендуется выполнение этого упражнения в случае повреждения сустава большого пальца.

УПРАЖНЕНИЯ ПРИ АРТРОЗЕ ПАЛЬЦЕВ РУК

Растяжка для пальцев

Направлено это упражнение на увеличение диапазона движений для суставов пальцев и пястно-запястных суставов.

Положение - руки перед собой, обращая ладонь к себе. Все пальцы рук сгибают так, чтобы каждый мог дотянуться до бугорка ладони, который расположен на основании каждого из пальцев. В таком положении ладонь удерживают 30–60 сек, затем плавно отпускают. Упражнение необходимо выполнять обеими руками 3–4 раза.

Ущипнуть с усилием

Направлено это упражнение на укрепление мышц между большим и остальными пальцами.

Упражнение заключается в «щипании» мягкого мяча кончиками 2–5 пальцев в сочетании с большим пальцем. Упражнение выполняют 10-15 раз обеими руками, в течение 30–60 сек каждое. Упражнение выполняют не более 2–3 раз в неделю. Интервал между выполнением этого упражнения не менее 48 часов. Не рекомендуется выполнение этого упражнения в случае повреждения сустава большого (первого) пальца кисти.

Поднятие пальцев

Направлено это упражнение на увеличение гибкости и диапазона движений в суставах кисти.

Кисть кладут на твердую ровную поверхность и насколько возможно плотно прижимают к ней ладонь, кисть должна оказаться в максимально плоском положении. Большой палец аккуратно поднимают со стола, а затем плавно опускают его. Упражнение проводят со всеми пальцами. Упражнение выполняют 7–12 раз каждой ладонью. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet