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Мышечные судороги: лучшие способы предотвращения

Источник: vk.com 07 декабря 2023 6186
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Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются...

Мышечные судороги: лучшие способы предотвращения

Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются.

Обычно такое происходит ночью или после физической нагрузки.

Спазмы могут вызывать довольно сильную боль.

Как улучшить общее состояние мышц 

Магний

Говоря о здоровье мышц, нельзя не упомянуть магний - элемент, который, к сожалению, присутствует в употребляемых нами продуктах в очень небольшом количестве.

Дело в том, что овощи и фрукты, содержащие его, не входят в обычный рацион большинства людей.

К тому же, качество продуктов растительного происхождения, которые продаются в магазинах и на рынках, довольно часто оставляет желать лучшего.

Мы можем употреблять хлорид или цитрат магния в качестве пищевой добавки, а также продукты, в которых содержится этот элемент:

  • Овощи, представляющие собой листья зеленого цвета (салат-латук, брюссельская капуста, шпинат, петрушка и т.д.)
  • Какао
  • Сухофрукты
  • Горох
  • Авокадо
  • Цельный рис
  • Бананы

Калий

Калий — это второй по важности элемент, необходимый для нормальной работы мышц.

Этот минерал должен находиться в равновесии с натрием: если вы употребляете слишком много продуктов, содержащих натрий, в организме наблюдается нехватка калия.

Продукты, содержащие калий:

  • Помидоры
  • Бананы
  • Ростки пшеницы
  • Сухофрукты
  • Картофель
  • Ревень
  • Дыня

Мышечные судороги: лучшие способы предотвращения
Натуральные пищевые добавки

Настойка из калины. Настойка из этого растения является натуральным средством для борьбы со спазмами.

  • Одну чайную ложку настойки следует развести в стакане воды.
  • Принимайте средство до трех раз в день.

Иглица колючая. Средства на основе этого растения улучшают циркуляцию крови в организме, что помогает справиться со спазмами.

  • Принимайте 7-11 мг экстракта иглицы колючей в день.

Розмарин. Это растение также способствует улучшению циркуляции крови, и, следовательно, может помочь в борьбе с мышечными судорогами.

Холодный душ для ног

Гидротерапия или терапия, основанная на воздействии водой различных температур, может быть очень полезной для улучшения циркуляции крови.

В том случае, если вы страдаете от мышечных спазмов, используйте холодный душ для ног, проделывая следующие манипуляции:

  • Провести струей воды по внешней части правой ноги снизу вверх.
  • Провести струей воды по внутренней части правой ноги сверху вниз.
  • Провести струей воды по внешней части левой ноги снизу вверх.
  • Когда вы достигнете колена, на несколько секунд переведите струю воды на правое колено и вернитесь к левому колену, чтобы продолжить движение вниз.

Наконец, вам может помочь массаж в зонах, где обычно происходят судороги. Лучше, если массаж будет делать врач-физиотерапевт или остеопат.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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