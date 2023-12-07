Мышечные судороги: лучшие способы предотвращения

Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются...
Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются.
Обычно такое происходит ночью или после физической нагрузки.
Спазмы могут вызывать довольно сильную боль.
Магний
Говоря о здоровье мышц, нельзя не упомянуть магний - элемент, который, к сожалению, присутствует в употребляемых нами продуктах в очень небольшом количестве.
Дело в том, что овощи и фрукты, содержащие его, не входят в обычный рацион большинства людей.
К тому же, качество продуктов растительного происхождения, которые продаются в магазинах и на рынках, довольно часто оставляет желать лучшего.
Мы можем употреблять хлорид или цитрат магния в качестве пищевой добавки, а также продукты, в которых содержится этот элемент:
Калий
Калий — это второй по важности элемент, необходимый для нормальной работы мышц.
Этот минерал должен находиться в равновесии с натрием: если вы употребляете слишком много продуктов, содержащих натрий, в организме наблюдается нехватка калия.
Продукты, содержащие калий:
Настойка из калины. Настойка из этого растения является натуральным средством для борьбы со спазмами.
Иглица колючая. Средства на основе этого растения улучшают циркуляцию крови в организме, что помогает справиться со спазмами.
Розмарин. Это растение также способствует улучшению циркуляции крови, и, следовательно, может помочь в борьбе с мышечными судорогами.
Холодный душ для ног
Гидротерапия или терапия, основанная на воздействии водой различных температур, может быть очень полезной для улучшения циркуляции крови.
В том случае, если вы страдаете от мышечных спазмов, используйте холодный душ для ног, проделывая следующие манипуляции:
Наконец, вам может помочь массаж в зонах, где обычно происходят судороги. Лучше, если массаж будет делать врач-физиотерапевт или остеопат.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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