Лимфодренажный массаж, который снимает отечность лица

Что необходимо знать, если вам надоело просыпаться с опухшим лицом или отекшими глазами

Есть минимум 2 причины, зачем нужно знать месторасположение лимфоузлов на голове и шее.

Первая – если вам надоест просыпаться с опухшим лицом/отекшими глазами.

Вторая - чтобы не повредить их во время массажа или иных манипуляций на лице.

Схема оттока лимфы от головы и шеи

Итак, проведем аналогию с системой канализации дома. Что происходит, когда та засоряется? Грязная вода застаивается в емкости, начинает неприятно пахнуть, «цвести»…

На нашем лице такое засорение могут вызвать либо сильные мышечные блоки, препятствующие ходу лимфы, либо неработающие лимфоузлы.

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Застой лимфы вызывает отечность на лице и шее, эффект пропитанного водой лица. Так как лимфа выводит продукты метаболизма клеток и тканей, «цветение» застоявшейся воды сразу отражается на лице — через сеть лимфатических капилляров грязь выбрасывается на кожу в виде высыпаний, прыщей, экзем.

А вам это нужно? Если - нет. Тогда разъяснение этой схемы - для вас.

Поверхностные лимфоузлы головы и шеи - вид справа в 3\4 оборота.

1. Подбородочные лимфоузлы (nodi lymphatici submentales).

2. Поднижнечелюстные лимфоузлы (nodi lymphatici submandibulares).

3. Лицевые щечные лимфоузлы (nodi lymphatici faciales/buccinatorii/).

4. Нижнечелюстные лимфоузлы (nodi lymphatici mandibulares).

5. Поверхностные шейные лимфоузлы (nodi lymphatici cervicales superficiales).

6. Глубокие шейные лимфоузлы (nodi lymphatici cervicales profundi).

7. Надключичные лимфоузлы (nodi lymphatici supraclaviculares).

8. Затылочные лимфоузлы (nodi lymphatici occipitales).

9. Сосцевидные лимфоузлы (nodi lymphatici mastoidei).

10. Околоушные лимфоузлы (nodi lymphatici parotidei).

Розовый - области лимфатических анастомозов, где возможно двустороннее или перекрестное метастазирование опухолей.

Бонус! Удивительный массаж, который снимает припухлость лица:

Проводить его необходимо вечером (перед сном) и утром (сразу после пробуждения).

Технология очень проста: нужно мягко надавливать ладонями на глаза, лоб, челюсти (как на картинке ниже):

В каждой позе нужно задержаться не менее 10 секунд.

Эффективность данного массажа в том, что он , тем самым снимая отеки.

После массажа поочередно умойтесь холодной и теплой водой.

Прежде чем проводить какие-либо манипуляции, посоветуйтесь с врачом!опубликовано econet.ru

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