Депрессия и питание: В ЧЕМ СВЯЗЬ

В современном мире существует много стресса, но, в силу социализации, на него сложно реагировать агрессией или бегством Поэтому стресс превращается в симптом: боль в спине, язву желудка, страх и беспокойство.

Доминик Меан - врач терапевт, иглотерапевт и натуропат, интересуется проблемами правильного питания, читает лекции в Брюсселе.

Эмоции, депрессия и питание связаны между собой. А что, если решение проблем находится в нашей тарелке?

4 кита эмоционального и ментального здоровья

1. Окружающая среда (состояние окружающей среды), экология;

2. Психо-эмоциональный климат в паре, семье, коллективе и.т.д;

3. Питание;

4. Генетика;

Генетика играет важную роль, но её влияние весьма ограничено, потому что в свете последних открытий пластичности головного мозга было доказано, что при определенном образе жизни и мыслей можно блокировать проявление того или иного гена.

Эволюция человека:

начиная с человека периода эпохи Кроманьона, то есть человека, естественно, более примитивного, но всё-таки человека, человеческая ДНК остается неизменной на 99,9 процентов.

Этот факт подтверждает то, что ДНК человека, жившего с 40-го по 10-е тысячелетие до нашей эры и современного человека практически не изменилась. На протяжении долгого периода истории человечества люди практически питались одинаково. Лишь с наступлением периода индустриализации-примерно 50 - 60 лет тому назад многое изменилось, ибо началось интенсивное производство. Качество пищи сильно ухудшилось.

Древний человек был более подвижен: он охотился, добывая себе пищу, жил охотой и сбором различных ягод, корнеплодов и т. д.

Кроме того, в те далекие времена, приспосабливаясь к окружающей среде, человек пользовался двумя стратегиями выживания: агрессией или бегством, что было равносильно физической нагрузке: именно это помогало ему справляться со стрессовыми ситуациями.

В современном мире все изменилось: существует тот же стресс, но, в силу социализации, становится сложнее реагировать агрессией или бегством. В социальной сфере, где вы зависите от других, это делать сложно, поэтому стресс превращается в симптом: боль в спине, язву желудка, страх и беспокойство.

Основные нейромедиаторы и их функции

Дофамин

В мозге млекопитающих существует так называемый "центр удовольствия", представляющий собою пучок нейронов. Все наши ощущения удовольствия независимо от причины их происхождения сопровождаются выбросом дофамина. Дофамин выделяется в предвкушении чего-либо приятного, а также сразу после достижения цели, именно он дает способность наслаждаться жизнью. Его длительный дефицит приводит к противоположным ощущениям.

Дофамин - самостоятельный нейромедиатор, биологически активное химическое вещество, посредством которого осуществляется передача электрического импульса. Он был выявлен в 50-е годы.

В целом, в организме, он отвечает за моторику, дефицит дофамина приводит к болезни Паркинсона, а также к дрожанию рук с похмелья. В наши дни дофамин рассматривается как основной нейромедиатор центральной нервной системы, регулирующий ощущение удовольствия от вознаграждения.

Малое содержание дофамина приводит к заболеванию Паркинсона. Этот гормон стимулирует нас к действию. Паркинсон- то блокировка действия, то есть когда действие не находит своего продолжения. Получается, что человек запускает процесс действия, а затем блокирует его, следствием чего появляется симптом Паркинсона-у человека трясутся разные части тела. У больных Паркинсоном недостаточно дофамина.

Норадреналин

Это ускоритель действия. Он помогает нам прожить весь день, действуя активно. Он считается одним из важнейших «медиаторов бодрствования».

Серотонин

Это тормоз, то, что позволяет расслабиться, то, что дает ощущение сытости, хорошее настроение, спокойный сон. Когда есть потребность в сахаре, в сладком, то это указывает на дефицит серотонина.

Серотонин-является химическим веществом, образующимся в результате обмена аминокислот и относится к группе биогенных аминов. Биогенные амины обладают сильным фармакологическим действием в множестве физиологических функций человека. Он является регулятором (медиатором) нервных процессов центральной нервной системы. Его тоже называют нейромедиатором.

Нейромедиаторы оказывают влияние на нервные клетки и вызывают биологические реакции. Наибольшее количество серотонина находится в нервной ткани и в мозге, где он играет огромную физиологическую роль. Какие функции выполняет серотонин?

Серотонин обладает сосудосуживающим действием, участвует в регуляции артериального давления, температуры тела, дыхания, почечной фильтрации. Хороший обмен серотонина обеспечивает положительный эмоциональный настрой.

Доказано, что именно серотонину мы обязаны способностью испытывать радость, счастье и интерес к жизни, быть работоспособными и энергичными. При недостаточном количестве серотонина появляется зависимость от сладкого, тонкий кишечник становится более раздражительным. Подобные симптомы указывают на дефицит серотонина в организме.

Мелатонин

Мелатонин-это важный для организма гормон, наличие которого в достаточном количестве способствует поддержанию и продлению жизни. Опыты на животных позволяют утверждать, что с его помощью можно не только продлить жизнь на 10-20 лет, но и резко снизить риск развития тяжёлых заболеваний.

Достаточное количество мелатонина способствует улучшению качества жизни. Мелатонин–главный гормон эпифиза. Он вырабатывается в эпифизе благодаря промежуточному метаболиту серотонина-N-ацетилсеротонину.

Уровень мелатонина в крови имеет значительные индивидуальные колебания, максимальные показатели мелатонина в крови наблюдаются между полуночью и 4 часами утра. Регуляция секреции мелатонина находится под контролем симпатической нервной системы, которая оказывает свое регулирующее влияние посредством норадреналина.

Нарушение уровня мелатонина в крови способствует расстройствам сна, депрессии, шизофрении и некоторым видам злокачественных новообразований.

Недостаточность секреции мелатонина эпифизом приводит к повышенной выработке ФСГ и, следовательно, к появлению фолликул, поликистозу яичников, общей гиперэстрогении.

На этом фоне могут развиваться: фиброматоз матки, дисфункциональные маточные кровотечения. Следовательно, сам факт нарушения выработки мелатонина может быть причиной возникновения различных заболеваний.

Имеются данные, позволяющие считать мелатонин одним из наиболее мощных эндогенных антиоксидантов.

Более того, в отличие от большинства других внутриклеточных антиоксидантов, локализующихся преимущественно в определенных клеточных структурах, именно мелатонин запускает процесс антиокислительной активности во всех клеточных структурах, включая ядро. В мозге у человека имеется железа, размером с горошину-эпифиз.

Мелатонин вырабатывается именно эпифизом и обладает мощным антиоксидативным действием, т. е. защищает клетки организма от разрушения свободными радикалами. Антиокислительная активность мелатонина существенно выше, чем, например, у витаминов Е, С-естественных антиоксидантов.

Мелатонин защищает организм от раковых опухолей.

Снижает уровень холестерина в крови.

Мелатонин повышает иммунитет.

Помогает организму адаптироваться к различным вредным воздействиям внешнего и внутреннего происхождения (радиация, стрессы и т. п.). То есть, мелатонин действует как сильный адаптоген.

Продлевает активную сексуальную жизнь, прерывает проявления климактерического синдрома, повышает потенцию и т. п. Нормализует артериальное давление. Мелатонин помогает при бессоннице, при сезонной депрессии и др.Так как мелатонин достигает максимума ночью, то любые физические упражнения вечером блокируют его выработку. Заниматься спортом вечером не рекомендуется.

GABA

Контролирует страх и беспокойство, это большая аминокислотная молекула. Этот гормон оказывает на рецепторы такое же воздействие, как и алкоголь, наркотики, снотворные, хлороформ, магний, Торин. Однако GABA это естественный гормон в то время как антидепрессанты при длительном потреблении лишь усугубляют депрессию.

GABA это аминокислота, являющаяся нейропередатчиком. Нейропередатчик–это вещество, посредством которого осуществляется передача нервных импульсов в организме.

Наибольшая концентрация GABA содержится в гипоталамусе. Это область в задней части мозга, она ответственна за такие функции как сон, температуру тела, деятельность гипофиза. Гипофиз–основной орган гормональной системы человека.

Из гормонов, вырабатываемых гипофизом, наибольший интерес для атлетов представляет гормон роста, связанный с GABA .Работа гормонов регулируется информацией, которая поступает в организм благодаря пяти органам чувств, все эти органы чувств связаны с мозгом, который и выделяет основные стимуляторы:

Итак, благодаря стимулятору Норадреналина повышается бдительность, беспокойство, однако причина беспокойства может быть не только реальной, но и воображаемой, есть люди, которые постоянно пребывают в состоянии беспокойства. К счастью, существуют химические фильтры, регулирующие эти процессы, когда эти фильтры функциональны, то человек спокоен, не подвержен постоянному состоянию беспокойства.

Этими химическими фильтрами являются следующие гормоны

Серотонин, GABA, Торин, Омега 3, Magnesium:

серотонин это очень хороший гормон;

GABA и сопутствующий ему гормон роста;

ТОРИН является стабилизатором настроения;

Mg (Magnesium).

Для того чтобы восстановить работу столь важных фильтров, необходимо правильно питаться, то есть хорошо усваивать протеины, в первую очередь, животного происхождения.

Исключение из рациона животных протеинов и потребление большого количества сахара-опасно для здоровья!

Растительные протеины также полезны, но одних растительных протеинов недостаточно.

Горох, чечевица, фасоль-все это хорошие продукты, но они должны быть из биомагазина, это во-первых, а во-вторых их надо предварительно вымачивать в воде, а потом варить, как делали наши бабушки.

Кроме того, при некоторых кишечных расстройствах потреблять их не рекомендуется.

ОМЕГА 3

Омега 3 это жирные кислоты, полиненасыщенные, они важны для построения клетки, а также для поддержания эмоционального равновесия. ОМЕГА 3 находится в рапсовом, биологически чистом растительном масле, а также в жире рыб, плавающих в холодных глубоких водах океана. Именно этот жир очень ценен.

Для тех, кто любит рыбу, лучше есть мелкую рыбу, в ней есть серотонин, она менее заражена тяжелыми металлами. Необходимо знать, что рыба, экологически чистая, редка и дорого стоит, ибо водится лишь в глубоких водах, а то, что продается, так это в основном выращенная, она очень опасна, ибо в питомниках как семгу, так и другую выращиваемую рыбу кормят порой неизвестно чем.

Полезны сардины, скумбрия, рыбий жир не опасен, а наоборот полезен. Свежее сливочное масло в небольших количествах полезно, оно лучше минарина или маргарина, не следует увлекаться продуктами, на которых написано LIGHT, ибо убирая из них жир, их наполняют другими ингредиентами, опасными для здоровья.То, что нас делает уязвимыми эмоционально, так это в основном недостаточное количество в организме серотонина.

Как этому помочь?

То, что позволяет очистить систему больших фильтров, так это хорошее питание. Необходимо, в первую очередь, следить за правильным усвоением протеинов, нельзя их полностью исключать из рациона, это опасно, они нам необходимы. Важно также потреблять и растительные протеины, содержащиеся в бобовых, горохе, ибо в них имеются важные аминокислоты.

Необходимо исключить рафинированный сахар, если употреблять мед, то натуральный, когда в него не добавляют сахар, что часто делается, подобные продукты не имеют никакой питательной ценности.

Хорошие сахара содержатся в чечевице и необработанном рисе.

Необходимо постоянно поддерживать гормональный баланс, потреблять натуральные энзимы и избегать чуждых эстрогенов.

Они содержатся в пластмассовой посуде, поэтому лучше хранить продукты в тарелках или фольге. Что касается молочных продуктов, то считается, что человеку нужно лишь материнское молоко, никакое другое, поэтому у многих бывает аллергия на молочные продукты. В пастеризованном молоке нет никакой ценности, сыры надо есть твердые, из сырого молока, они полезны.

Все, что сделано из пастеризованного молока-не имеет никакой питательной ценности. Итак, каким образом достичь эмоционального равновесия, которое нас избавит от стресса?

Как быть эффективным и счастливым?

Важна Омега 3, поэтому очень полезен рыбий жир, но не рыбы, выращенной в питомниках.

Кроме этого необходимо потреблять хорошие жиры: оливковое масло, на котором можно готовить, нельзя употреблять для приготовления пищи на огне подсолнечное масло, пальмовое, кукурузное, ибо эти масла при обработке высокой температурой превращаются в транс-жиры—разновидность ненасыщенных жиров.

Для этих жиров характерно наличие транс-изомеров жирных кислот, то есть расположение углеводородных радикалов по разные стороны двойной связи «углерод-углерод»—так называемая транс-конфигурация. Они токсичны для организма.

Полезно употреблять в пищу рапсовое масло, льняное, но оно быстро окисляется, кокосовое масло полезно, на нем даже можно жарить. Готовить лучше всего на оливковом.

Подсолнечное масло подогревать нельзя, есть лишь в сыром виде. Источник Омеги 3- то хорошие растительные масла, жирная рыба. Важно потреблять качественный, не индустриальный хлеб, из чистых биологических злаков. Очень важен серотонин-субстанция хорошего настроения, расслабленности, оптимизма, тогда не будет большой потребности в шоколаде!

Если у нашего мозга достаточно серотонина, то он будет меньше подвержен стрессу.

Стресс и отсутствие физических упражнений в нашей современной жизни изнуряют наши надпочечники, поэтому они начинают вырабатывать гормоны стресса: адреналин, норадреналин, кортизол, стресс способствует потере магния, в итоге появляются различные симптомы.

Что именно помогает организму вырабатывать серотонин?

ТРИПТОФАН!

В каких продуктах питания он находится? В мясе, рыбе, яйцах, сыре, орехах, миндале, бананах, ананасе, киви, сливах и даже немного в авокадо, финиках, грейпфруте, дыне, оливках, брокколи, инжире, шпинате.

Что нужно ТРИПТОФАНу для того, чтобы достичь мозга? Ему нужны углеводы. А для того, чтобы ТРИПТОФАН превратился в отличный СЕРОТОНИН ему нужны витамина группы В: В2, В3, В6, В9, В12, Железо, Магний, Цинк, а для этого НАДО ЕСТЬ ВСЕ!

Дефицит серотонина вызывает такие симптомы как сердцебиение, хроническая усталость, зависимость от сладкого, переменчивость настроения, стремление к алкоголю, различные болевые ощущения. Важно также чтобы Магний был в достаточном количестве.

Однако чрезмерное потребление сахара и стресс влекут за собой дефицит Магния, а раз нет Магния, то следовательно у нас нет целебного серотонина.

Итак Триптофан, вырабатывающий серотонин, находится в мясе, рыбе, яйцах, важен желток, желательно сырой, в сырах, особенно твердых, из сырого молока, не пастеризованного, броколи и белом мясе индейки. Серотонин нам дает ощущение покоя, с ним мы будем в состоянии. ДЗЭН.

Витамины группы B:

В6 находится в свинине, птице, бобовых, капусте, в зерновых. Продукты желательно должны быть биологически чистыми.

В9 или фолиевая кислота содержится в яйцах, в желтке, в шпинате, овощах, картофеле, зерновых.

Необходимо нейтрализовать кислотность, иначе организм сам будет забирать необходимое для её нейтрализации из костей, тогда развивается остеопороз.

В12 содержится в мясе, рыбе, устрицах. Шоколадный мусс из черного качественного шоколада можно и нужно есть. В черном шоколаде есть Магний, поэтому он полезен.

Многие консервные банки делаются из материалов, в которых содержатся вредные элементы. Во многих продуктах питания находятся пестициды, диоксины, гормоны, все это отражается отрицательно на здоровье.

Магний способствует повышению энергии.

А что важно для поддержания энергии?

Для этого организму нужны медленные углеводы. Известно, что все углеводы традиционно делятся на медленные и быстрые — в зависимости от того, с какой скоростью они расщепляются в организме и преобразуются в глюкозу—главный источник энергии.

Для измерения скорости ввели специальный показатель— ликемический индекс (ГИ). К медленным (имеющим низкий ГИ) относятся полезные углеводы.

Их можно есть каждый день: неочищенный рис, хлеб грубого помола, макаронные изделия из цельнозерновой муки, каши (кроме манной), овощи (кабачки, шпинат, капуста) и не слишком сахаристые фрукты: яблоки, киви, грейпфруты.

Таким образом важно потреблять витамины, минералы в числе которых Магний, хорошие протеины (животные). Капуста подходит не всем, воздействуя на щитовидную и кишечник, не следует злоупотреблять соей, также важен хороший сон.

Необходимы жиры, хорошие жиры, не надо их бояться, проблема холестерина-проблема ложная, важнее его иметь, чем иметь мало. Известно, что есть хороший холестерин, и он должен быть в достаточном количестве. Именно холестерин отвечает за поступление в организм всех полезных веществ.

Раньше допустимая норма холестерина в крови была 240 мг, затем её понизили до 220, а теперь 190. Все это выгодно фармацевтическим лабораториям, продающим лекарства для борьбы с холестерином и зарабатывающим на этом огромные деньги.

Вообще лучше избегать паранойи, боязни каких- о продуктов или чего-либо, все должно быть в разумных пределах, в противном случае человек начинает жить в стрессе постоянных запретов и страхов. Интегризм в чем бы то ни было опасен!

Итак, как питаться?

Утро:

Углеводы и протеины, можно есть яичницу с беконом, это очень полезно! Яйца очень нужны, особенно желток, ученые приходят к выводу, что ошибались по поводу вреда яиц.

Оказывается, что все наоборот, они полезны, в частности для зрения, в желтке есть важные витамины. Если хочется, то только утром можно есть суп.

Не забывайте потреблять хорошие, то есть медленные углеводы, они источник энергии. По утрам надо есть немного хлеба, это источник энергии.

День: животные протеины, овощи, картофель, паста, рис.

16 часов: полдник: фрукты, сухофрукты или черный шоколад 80 процентов какао.

Вечер: рыба или белое мясо, овощи, салат лучше днем.

Необходимы также : Физические упражнения и прогулка на воздухе

Высыпаться!

Как мне кажется, я дала прекрасный рецепт для ваших нейронов!!

Не для каждого человека еда является одним из удовольствий жизни!

Тем не менее, именно еда является первой ниточкой, которая нас связывает с жизнью!

Почему так сложно чувствовать себя комфортно, находиться в гармонии с едой и собственным телом?

Давление общества, современный ритм жизни не всегда нам в этом помогают, все это негативно сказывается как на нашем представление о себе, так и на нашем эмоциональном состоянии.

Булимия как и анорексия в большей или меньшей степени затрагивают многих подростков, мужчин и женщин.

Как правильно оценить данное явление? Ни драматизация этого явления, ни его банализация не помогут решить проблему.

Очень часто за этими симптомами скрывается борьба с депрессией.

Порой такое состояние напоминает состояние наркомана, пребывающего в состоянии полного отчаяния.

Можно также предположить, что этот симптом может свидетельствовать о неприятии любой формы фрустрации, а порой и неспособности (психологической) «оторваться от материнской груди», о неумении устанавливать определенные границы, о неумении сказать «нет», о неприятии образа собственного тела, его очертаний, об отсутствии уважения к себе, о неспособности выразить чувство возмущения, гнева, что как раз несет в себе положительный аспект.

Это те ключевые вопросы, на которые в первую очередь необходимо найти ответы, а уж потом можно подобрать подходящую терапию.опубликовано econet

©Доминик Меан, перевод Элеоноры Анощенко