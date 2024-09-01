Тестостерон: как повысить естественными способами

Тестостерон – гормон, роль которого в организме очень значима. Причины снижения уровня гормона могут быть различными, но в основном связаны с возрастными изменениями.

Тестостерон – гормон, роль которого в организме очень значима. Он отвечает за проявление мужских признаков, как в физиологическом, так и в психологическом плане. Причины снижения уровня гормона могут быть различными, но в основном связаны с возрастными изменениями.

Мероприятия по повышению уровня гормона тестостерона

Поэтому информация о том, как повысить тестостерон у мужчины естественными способами, очень актуальна.

Правильно питаемся

Сбалансированный и правильно составленный рацион в принципе является залогом здоровья и хорошего самочувствия. Для того чтобы нормализовать выработку гормона без применения химии, нужно пересмотреть свое ежедневное меню.

Продукты, повышающие тестостерон у мужчин, список:

1. Продукты с высоким содержанием цинка. Это минеральное вещество отвечает за нормальное функционирование многих систем организма. В том числе за работу половой системы и синтез тестостерона. Наибольшее количество содержится в следующих группах продуктов:

бобовые (горох, чечевица, арахис);

орехи (грецкие, миндаль);

злаки (овсяная и рисовая купа);

семечки (кунжут, тыквенные, подсолнечные);

мясо (говядина, говяжья печень, баранина, свинина, курица);

молочные продукты (молоко, твердые сорта сыра);

морепродукты (устрицы, жирные сорта рыбы, анчоусы, икра).

Включив эти продукты в рацион, можно повысить тестостерон у мужчины в домашних условиях.

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2. Продукты, с высоким содержанием витаминов и минеральных веществ. К ним относятся фрукты и овощи, ягоды, морепродукты и рыба, орехи. Исследования показывают, что диета, подразумевающая употребление продуктов, богатых здоровыми жирами, способствует выработке тестостерона.

Чтобы продукты в процессе приготовления не потеряли своих полезных свойств, нужно знать несколько правил по их употреблению:

морепродукты лучше подвергать щадящей термической обработке (пар, запекание), добавлять соль в минимальных количествах;

овощи и фрукты нужно есть сырыми или приготовленными на пару;

ягоды можно есть сырыми, добавлять в каши, замороженными;

зелень теряет полезные свойства при термической обработке;

употребление соли и сахара в больших количествах отрицательно влияет на выработку тестостерона, лучше заменить их специями (чеснок, лук, кардамон, карри, куркума).

Ознакомившись с информацией о том, какие продукты повышают тестостерон у мужчин, не лишним будет узнать, что следует исключить из рациона. Для нормализации уровня тестостерона лучше отказаться:

от быстрых углеводов (сладости, белый хлеб, сдобная выпечка);

от газированных напитков;

от жирной пищи.

Важно помнить, что правильное питание не подразумевает низкокалорийную диету или голодание. Эти действия, наоборот, могут спровоцировать снижение выработки гормона.

Не забываем о витаминах

Витамины – неотъемлемый элемент здорового организма. Употребление суточной нормы окажет положительное влияние на деятельность всех органов и систем. Витамины, повышающие тестостерон у мужчин относятся к группе С, Е и D.

Продукты, богатые витамином С:

цитрусовые;

болгарский перец (красный);

ягоды (черная смородина, облепиха, земляника, плоды шиповника);

киви;

яблоки;

зелень (укроп, петрушка, черемша);

брюссельская капуста.

Этот витамин подавляет выработку кортизола (гормона, блокирующего синтез тестостерона), а также фермента, который преобразовывает тестостерон в эстроген. Суточная потребность в витамине зависит от возраста и некоторых других факторов.

Витамины группы Е относятся к антиоксидантам, активно участвуют в обмене веществ и способствуют укреплению иммунной системы. К растительным источникам витамина относятся:

зеленый горох;

соя;

арахис и миндаль;

фасоль;

кукуруза;

пророщенные зерна пшеницы и ржи;

зеленый салат;

растительные масла (оливковое, подсолнечное и другие).

Суточная потребность в витамине для взрослого мужчины составляет 0,3 мг на 1 кг массы тела. Употребление продуктов, богатых витамином Е особенно рекомендовано при физических нагрузках.

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Витамин D участвует в обменных процессах в организме, способствует усвоению кальция. В наибольших количествах содержится в куриных яйцах, сливочном масле, рыбе и печени.

Стоит отметить что переизбыток в употреблении того или иного витамина, может привести к негативным последствиям. Поэтому нужно внимательно изучить размер суточной нормы, противопоказания к применению и, исходя из этой информации, планировать свой рацион.

Меняем образ жизни

Для того чтобы повысить тестостерон естественным путем нужно позаботиться и о своем образе жизни. В первую очередь касается физической активности и сна.

Здоровый сон

Активная выработка гормона происходит во время ночного сна. Исследования показывают, что оптимальная продолжительность должна составлять 6 – 8 часов. При меньшем количестве уровень тестостерона может снизиться до 40 %.

Физическая активность

Доказано, что умеренные силовые тренировки – эффективные средства, повышающие тестостерон у мужчин. Для нормализации гормона достаточно 2 – 3 тренировок в неделю на крупные группы мышц (спина, ноги, грудь) длительностью не более часа.

Снижение уровня стресса

Для того чтобы повысить уровень тестостерона нужно научиться расслабляться и не беспокоиться по пустякам. При стрессе организм вырабатывает гормон кортизол, который подавляет синтез тестостерона.

Лишний вес – враг № 1

Физиологические особенности таковы, что избыточная масса тела приводит к увеличению синтеза эстрогена, женского гормона. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня тестостерона. Получается замкнутый круг. Правильное питание и физические нагрузки помогут нормализовать вес.

Таким образом, при возникновении вопроса, как повысить тестостерон в организме мужчины народными средствами, нужно в первую очередь внести изменения в образ жизни: спать достаточное количество времени, отказаться от вредных привычек, соблюдать режим дня и настроиться на позитивный лад.

Меняем привычки

Чтобы ответить на вопрос, как повысить тестостерон в организме мужчины, без использования медицинских препаратов, можно воспользоваться следующими советами:

1. Не переедать. Особенно на ночь. Дело в том, что в процессе пищеварения организм тратит много энергии на переработку пищи, тем самым процесс выработки гормонов угнетается. К тому же, неумеренность в пище приведет к появлению лишнего веса.

2. Пить меньше кофе и алкогольных напитков. Снизить активность тестостерона может ежедневное употребление более 2-х чашек кофе или чая. Алкоголь в целом оказывает негативное влияние на организм. Его употребление приводит к повышению артериального давления, возникновению болезней сердца и диабета.

3. Быть сексуально активным. Увеличить синтез тестостерона помогут не только сексуальные контакты, но и простое общение с противоположным полом, просмотр эротических фильмов.

Соблюдение этих простых рекомендаций в сочетании с правильным питанием и физическими нагрузками поможет достичь желаемого результата.

Другие способы повысить тестостерон

Купить препараты, повышающие тестостерон у мужчин, в аптеке можно, но найти их не всегда легко. Обычно такие препараты употребляются курсами. Это позволяет увеличить естественное содержание гормона и нормализовать его выработку в будущем.

К одним из таких средств можно отнести «Трибестан» – средство растительного происхождения на основе экстракта якорца стелющегося. Препарат выпускается в двух формах: жидкий экстракт или таблетки, повышающие тестостерон у мужчин.

Перед применением препарата рекомендуется внимательно изучить показания и противопоказания к применению. А лучше проконсультироваться с врачом. Дело в том, что неправильно подобранные средства могут оказать негативное влияние на общее состояние организма и привести к гормональной избыточности.

Повышенный тестостерон у мужчин может привести:

к увеличению степени раздражительности и возбудимости;

к агрессивному поведению;

к риску возникновения различных заболеваний (рак предстательной железы, эректильная дисфункция, бесплодие).

Вот почему к выбору препаратов стоит подходить ответственно и лучше всего, воспользоваться консультацией специалистов.

Заключение

Перед тем, как начать реализацию мер по повышению уровня тестостерона, нужно сначала выявить причины, по которым уровень полового гормона стал низким. И лишь после этого начинать терапию.

Комплексный подход, который подразумевает сначала избавление от факторов, влияющих на недостаток тестостерона, а затем мероприятия по повышению уровня гормона, обеспечит большую эффективность лечения.

Здоровый сон, физическая и сексуальная активность, правильное питание – все эти мероприятия помогут не только восстановить гормональный фон. Положительные изменения в образе жизни позволяет улучшить работу всего организма в целом и быть всегда в хорошем настроении. Будьте здоровы!опубликовано econet

Автор: Алексей Татаринов

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