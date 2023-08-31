Неприятный запах изо рта или халитоз: ЧТО делать

Неприятный запах изо рта по утрам обусловлен тем, что ночью слюноотделение резко снижается. Находящиеся во рту бактерии «расцветают» при отсутствии воздуха.

Независимо от того, что именно служит причиной, в неприятном запахе изо рта в большой степени виновата слюна, точнее ее недостаток.

Во рту человека масса бактерий, которые питаются белком, содержащимся в остатках пищи и отмирающих тканях. Эти бактерии выделяют зловонные газы, самыми неприятными среди которых считаются сероводород (источает запах тухлых яиц) и метилмеркаптан (ощутимый запах навоза). Находящиеся во рту бактерии «расцветают» при отсутствии воздуха. Слюна же, богатая кислородом, активно препятствует их размножению.



Неприятный запах — частая причина неудобств в общении — появляется, когда приток слюны замедляется. Происходит это, например, во сне. Так что вряд ли найдется смельчак, утверждающий, что ему незнаком утренний запах изо рта.

Волнение, голод, произнесение длинного монолога, дыхание через рот — все это сушит ротовую полость, приводит к возникновению зловония. Такая, не слишком приятная, особенность замечена (хотя пока не объяснена) и при стрессе.

Уменьшение притока слюны неизбежно происходит с возрастом. Вот почему чистым дыханием отличаются младенцы, у которых вырабатывается большое количество слюны, а бактерий во рту относительно мало. У пожилых людей несвежее дыхание, как правило, бывает чаще, чем у молодых.



Еще недавно считалось, что если запах не имеет явной причины, значит он — результат периодонтита, воспаления ткани, окружающей зубные корни. Налет, откладывающийся на зубах, может привести к сращиванию десны с зубом и, как следствие, к прекращению доступа кислорода. Это обеспечивает идеальные условия для анаэробных (т.е. не нуждающихся в кислороде) бактерий, которые способствуют развитию болезни десен и вызывают сопутствующий таким состояниям запах. Однако исследования показали, что большинство людей, страдающих неприятным запахом изо рта, не имеют заболеваний десен.

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Бактерии, вырабатывающие серу (ведь именно она так «чудесно» пахнет), активно плодятся на верхней части языка, расселяясь между микроскопическими сосочками под слоем налета и слизи. При обычной чистке зубов эти колонии невозможно ликвидировать полностью. Сосочки языка похожи на ворсистый ковер, и чистить нужно между ними, добираясь до самого дна. Чистый язык — это розовый язык! Белый налет на нем означает, что миллионы бактерий продолжают осваивать полюбившуюся территорию.

Если запах изо рта появляется только по утрам, то избавиться от него проще простого — достаточно позавтракать. Во время еды или питья начинает вырабатываться слюна, которая смывает большую часть бактерий.





Полностью устранить дурной запах, вызванный сухостью, может элементарная чистка зубов, во время которой уничтожается множество зловонных бактерий. Нелишне почистить заодно язык, нёбо и щеки. Очень важно не игнорировать зубочистку, чтобы удалять застрявшие между зубами остатки пищи и бактерии. Тем, кто страдает хронической сухостью во рту, полезно всегда иметь под рукой жевательную резинку, леденцы, бутылку воды или сока. Вода с лимоном заставляет слюнные железы работать усиленно.

Полоскания, претендующие на убийство зловредных бактерий, к сожалению, несколько преувеличивают свою значимость, поскольку большая часть «объектов» надежно защищена толстым слоем зубного налета и слизи. Если в составе для полоскания есть спирт (что бывает в большинстве случаев), рот становится сухим, а запах изо рта — сильнее. Как альтернативу аптеки предлагают ряд эффективных средств на основе хлоргексидина для самостоятельной обработки полости рта.



И все же

самое недорогое, но эффективное средство для борьбы с дурным запахом, берущим начало именно во рту, — гипертонический раствор соли (1 столовая ложка соли на стакан воды)

Выпадение осадка даже после перемешивания означает, что раствор насыщенный, т.е. гипертонический. При каждом применении раствор должен быть свежеприготовленным. Действует он следующим образом:

отмывает и орошает слизистую оболочку, растворяет слизь;

уменьшает отек и воспаление слизистой оболочки;

обезвоживает бактерии, которые перестают размножаться и затем погибают;

проникает в лакуны миндалин и реализует там те же эффекты.

О том, что чеснок вызывает резкий запах изо рта, знают все. Но мало кто догадывается, что для появления этого запаха совсем необязательно чеснок есть — он «срабатывает», даже не попадая в желудок: например, при растирании пятки чесноком чеснок проникает в поры, попадает в легкие и вызывает… запах изо рта. Таким образом, чесночное «благоухание» идет не из желудка. Входящие в состав чеснока соединения серы попадают в кровь, откуда поступают в легкие и — с выдыхаемым воздухом — на собеседника. Точно так же, через кровь, проникают в выдыхаемый воздух алкоголь и лук.

Полностью и быстро истребить запах, вызванный едой, невозможно. Так что не стоит и пытаться перебить его мятой или петрушкой. Помочь они не смогут, а вот дыхание ухудшат, потому что смесь разных запахов только в руках профессионалов превращается в благовоние.

Спасти положение могут лишь время и максимум жидкости (воды или чая), которую следует пить во время «еды с последствиями».

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Специальные полоскания, мятные лепешки, дезодоранты для рта, которыми обычно вооружаются перед ответственными мероприятиями, на самом деле практически бесполезны. Их действие заключается в маскировке, а не в предотвращении или удалении запаха. Приятный аромат этих средств перебивает неприятное амбре не более чем на час. Такой халитоз называют физиологическим. Однако бывают и болезни, провоцирующие патологический халитоз.

Сухость во рту — нередко симптом болезни. Поэтому, как и в других подобных случаях, начинать нужно с выявления и устранения причины, а не следствия. Например, при грыже диафрагмы желудок выпячивается через диафрагму в полость груди, и кислотные соки могут отрыгиваться в пищевод, отчего при выдохе становятся явными искаженные запахи съеденного.

Инфекции дыхательных путей портят дыхание разными способами. Во-первых, когда при заложенном носе человек начинает дышать ртом, во рту образуется своеобразный инкубатор для размножения бактерий. Во-вторых, некоторые болезни дыхательных путей вызываются бактериями, которые сами по себе вырабатывают серные газы. В этих случаях целесообразно проконсультироваться с врачом по поводу возможного назначения антибиотиков.

Кроме того, противоаллергические, противоотечные средства, антидепрессанты, успокоительные и некоторые лекарства от гипертонии уменьшают приток слюны. Результат не заставляет себя ждать.

Поклонницы стройной фигуры рискуют приобрести неприятный запах изо рта. Этому способствуют сразу два фактора: сухость во рту и выделение ацетона, которое происходит при распаде жира в организме. Если лишние килограммы мешают жить, то, садясь на диету, необходимо усилить контроль над гигиеной рта и пить как можно больше жидкости.

Некоторым женщинам можно особенно посочувствовать: запах изо рта у них служит предвестником менструации. Возможно, это обусловлено гормональными изменениями, приводящими к росту числа бактерий во рту. В таких случаях помочь может только тщательная гигиена рта.опубликовано econet

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