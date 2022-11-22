Водянка: Почему в теле скапливается лишняя вода и как ее вывести

В основе образования водянки лежит нарушение соотношений механических и других процессов, регулирующих прохождение через мембрану жидкости из крови в ткань.

Водянка (асцит) — это скопление серозной жидкости.

Серозная жидкость - прозрачная белковая жидкость, выделяемая серозными оболочками, которые выстилают внутренние полости тела человека: брюшной и грудной, плевры и т.д.

В основе образования водянки лежит нарушение соотношений механических и других процессов, регулирующих прохождение через мембрану жидкости из крови в ткань.

Водянка и народные методы её лечения

Скопление отечной жидкости в полостях тела вследствие нарушения крово- и лимфообращения возникает:

при общем застое венозной крови из-за расстройств деятельности сердца и при местном ее застое,

а также лимфы от сдавливания сосудов опухолью, рубцами,

при циррозе печени,

патологическом изменении стенок кровеносных сосудов и состава крови (водянка при голодании, анемии, болезнях почек и т.п.).

Подходить к лечению водянки нужно осторожно, исходя из основного заболевания, вызвавшего ее.

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В случае большого скопления жидкости прибегают к операциям, хотя известно, что больной водянкой может выдержать только две операции, третья почти всегда заканчивается летальным исходом.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЗАРАЗИТЬСЯ ОТ ЗВЕРЕЙ ЭХИНОКОККОМ

Одна из важных причин возникновения водянки — заражение человека эхинококком от собак, лисиц, волков или песцов.

В свою очередь, эхинококковые пузыри в организм этих животных поступают при поедании ими печени скота, зараженного эхинококком. Десятки и сотни пузырей паразита содержат ядовитую жидкость и головки эхинококка.

В организме животного каждая головка развивается во взрослого ленточного гельминта. Затем уже животное начинает рассеивать яйца эхинококка в окружающей среде.

У человека эхинококковые пузыри чаще всего располагаются в печени, легком или в головном мозге, поражая другие ткани и органы.

Величина пузыря может быть разной, а вес накопившейся в нем жидкости — доходить до 15 кг.

Эхинококковый пузырь сдавливает окружающие ткани, изменяя их функции и нарушая кровообращение, а вещества, содержащиеся в пузырной жидкости, при всасывании в кровь вызывают общее угнетение функций всех систем организма, что приводит к его истощению и даже к смерти.

Внутри пузырной оболочки содержится множество головок паразита. Под влиянием внешней травмы пузырь может лопнуть, и все его содержимое выльется в окружающее пространство, а выделившиеся из пузыря яйца осеменят соседние ткани и органы, образуя таким образом множество новых пузырей.

Разрыв пузыря очень осложняет состояние больного водянкой и часто заканчивается смертельным исходом.

Эхинококковый пузырь может образоваться и в голове. Поэтому нередко это приводит к ошибочному диагнозу.

Так, иногда после попадания больного в психбольницу с диагнозом шизофрения у него потом обнаруживают внутри головы эхинококковый пузырь.

ЯБЛОКИ, ЛУК, ЧЕСНОК, СПЕЦИИ, ПОМОГУТ ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ ОТ ПАРАЗИТОВ

Первое, чего нужно добиться от больного водянкой на первом этапе лечения, — это уверенности в том, что лечение принесет ему пользу. Нужно, чтобы он верил лечащему врачу или травнику.

При любом заболевании существует треугольник: лечащий, болезнь и больной.

И если больной принял сторону лечащего — выздоровление ему обеспечено, а если же он встал на сторону болезни, то ему не помогут никакие лекарства.

Итак, внушив больному уверенность в выздоровлении, можно приступать к основному лечению.

Сначала нужно провести полное очищение организма от эхинококков.

Вот три аспекта такого очищения:

1. Паразитов следует нейтрализовать или ослабить — так, чтобы они открепились от своего места нахождения в организме.

2.Мертвых и ослабленных гельминтов и выработанные ими токсины необходимо полностью вывести из организма.

3. Очищенные от паразитов органы и системы потом надо укрепить, принимая питательные вещества и микроэлементы.

Комплексное сочетание фитопрепаратов и натуральных добавок позволяет решить все три аспекта, обеспечив организм питательной поддержкой и укрепив его.

По мере действия этих препаратов в организме начнут происходить изменения, и вследствие этого может возникнуть чувство небольшого дискомфорта. Это вызвано тем, что паразиты, защищаясь от враждебной им среды, начинают выделять токсины.

Кроме того, больному организму долгое время приходилось компенсировать ущерб, наносимый паразитами, потреблять повышенное количество питательных веществ и вырабатывать противопаразитарные ферменты, поэтому быстрая смена в пользу вашего организма может сказаться на самочувствии.

Перед началом лечения для нормализации обмена веществ нужно попить напар овса и настой травы душицы.

Душицу заварить как чай - 1 ч. л. на стакан кипятка, настоять до охлаждения. Пить по трети стакана несколько раз в день.

Овес запарить в термосе кипятком в соотношении 1:2, настоять сутки. Выпить напар на протягжении дня.

Химические лекарственные препараты против эхинококков можно приобрести в любой аптеке, предварительно проконсультировавшись с врачом.

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Кроме того, помогут справиться с паразитами фитопрепараты.

Стаканом холодной воды залить 1 ч. л . семян любистка. Кипятить 5 мин. Настаивать 20 мин. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день. Курс 3 недели, 1 неделя — перерыв. Повторить курс несколько раз.

От паразитов поможет избавиться порошок, приготовленный из листьев (зимой сухих) омелы белой (1 часть) и корня валерианы (2 части). Принимать по чайной ложке ежедневно на протяжении 3 дней, лучше натощак.

Одновременно съедать много свежей моркови.

Хороший эффект дает употребление напара из семян дикой моркови (1:1). Принимать по 1 ст. л. за 15-20 мин с пищей ежедневно.

Во время дегельминтизации рекомендуется:

сократить употребление жиров, сахара и кофеина,

отказаться от употребления молока, мяса, копченостей,

увеличить потребление кислотных продуктов, таких как яблоки, лук, чеснок, перец, томаты, овощи и специи.

ЛЕЧЕБНЫЕ НАСТОИ И СОКИ

Справиться с водянкой и внутренними отеками помогает семя льна. Для этого:

Заливают 1 ст. л. семян 0, 75 л воды, доводят до кипения и кипятят еще 40 мин на водяной бане.

Настаивают 3 часа.

Принимают по 0,5 стакана 5 раз в день в теплом виде. Курс лечения - 3 недели.

Вывести из организма жидкость вполне способен такой целебный настой.

Смешать взятые в равных долях порошки их листьев подорожника, крапивы двудомной и толокнянки, траву зверобоя, плоды шиповника и боярышника.

Две столовых ложки смеси залить 0,5 л холодной воды, настоять ночь.

Утром довести до кипения, прокипятить еще 40 мин на водяной бане.

Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.

Очень хороший лечебный эффект имеет рецепт с использованием такого чудо-растения, как домашняя петрушка.

Надо взять 0,5 кг корней петрушки. Залить 1 л молока.

Протомить в духовке до половины начального объема молока.

Давать больному по 1/4 стакана через каждый час.

Выводит из организма жидкость и прием лечебного настоя из листьев полыни- чернобыльника и агавы, если их смешать в равных долях, затем 1 ст. л. залить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

Известное старинное средство – смесь кашицы хрена с лимонным соком. Обладая сильным мочегонным эффектом, оно хорошо снимает отечность.

Еще больше усилится эффект лечения, если прием сока лимона дополнять приемом сока лука. Его надо принимать натощак по 3 ст. л.

Для приготовления с вечера засыпают тонкие ломтики лука сахаром, а утром выдавливают из лука сок и тут же выпивают.

ПОРОШОК ИЗ АРБУЗА ЛЕЧИТ НЕФРИТ С ОТЕКАМИ

В конце лета и осенью поможет справиться с водянкой арбуз.

Нужно взять арбуз с зеленой корочкой и срезать с него верхушку. Вынуть ложкой всю мякоть и выбросить ее.

В образовавшуюся емкость поместить 120 г ядрышек косточек абрикоса и 250 г очищенного и промытого чеснока.

Прикрыть отверстие обрезанной частью и обмазать арбуз со всех сторон густым глиняным раствором.

После этого вынести его на улицу и высушить глину на солнце.

Затем арбуз надо обложить со всех сторон дровами и обжечь.

Когда дрова сгорят, глину оббить, а то, что останется от арбуза и содержимого, превратить в порошок.

Хранить его в герметически закрытой посуде.

Принимать по 1,5 г порошка утром натощак и вечером перед сном.

Таким образом лечатся водянка, нефрит с отеками и болезни селезенки.

Попроще выглядит лечение арбузными корками, если приготовить из них такой настой:

высушить корки, перетереть в порошок,

затем 3 ст. л. порошка залить 0, 5 л кипятка,

настоять в термосе ночь, пить по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.

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СУП ОТ ВСЕХ ВИДОВ ВОДЯНКИ

А вот таким рецептом издавна лечили водянку различной этиологии:

Надо промыть свиной желудок , затем залить его в эмалированной кастрюле водой, всыпать 150 г ячменной сечки , предварительно завернув в марлю, и кинуть 3 ст. л. бурого сахара (неочищенный сахар, содержащий калий, кальций, железо и медь).

Довести все до кипения и варить час на слабом огне.

После этого желудок извлечь, отвар процедить и разделить на 2 равные части.

Съесть желудок за два приема, запивая готовым отваром.

Лечению значительно способствует фруктово-овощная диета:

Необходимо на протяжении 2 месяцев регулярно включать в рацион в сыром виде различные виды капусты, баклажаны, лимоны с кожурой, пастернак, яблоки.

Также необходимо регулярно пить, чередуя чаи из кипрея и плодов шиповника.опубликовано econet.ru.

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