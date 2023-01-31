Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Хронический ПАНКРЕАТИТ: лечение и диета

Хронический ПАНКРЕАТИТ: лечение и диета

Источник: Econet 31 января 2023 6138
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Хронический панкреатит - хроническое воспаление поджелудочной железы. Встречается обычно в среднем и пожилом возрасте, чаще у женщин.

Хронический ПАНКРЕАТИТ: лечение и диета

Хронический панкреатит - хроническое воспаление поджелудочной железы. Встречается обычно в среднем и пожилом возрасте, чаще у женщин.

Хронический панкреатит развивается в течение нескольких лет,  симптомы болезни  могут быть выражены незначительно и даже могут отсутствовать вовсе. 

Существует 3 формы, на которые делится хронический панкреатит по  степени тяжести:

  • Легкое течение: обострения происходят (1-2 раза в год), боли выражены не значительно, нет снижение массы тела
  • Средней тяжести: обострения 3-4 раза в год, характеризуется выраженным болевым синдромом
  • Тяжелое течение: частые обострения (более 5 раз в год) с сильным болевым синдромом.  Панкреатические поносы. Осложнения: сахарный диабет, стеноз двенадцатиперстной кишки 

Хронический панкреатит

При хроническом панкреатите происходят задержка выделения и активизация ферментов – трипсина и липазы, осуществляющих самопереваривание поджелудочной железы, что в дальнейшем приводит к склерозированию и нарушению кровообращения в поджелудочной железе.

Симптомы панкреатита:

  • основной симптом: боль в области поджелудочной железы, под ребрами слева;
  • боль, которая отдает из левого подреберья в спину;
  • диспептические явления: жидкий стул, вздутие живота, отрыжка, необъяснимое снижение веса;

Как диагностировать панкреатит?

Как ни странно, УЗИ не всегда показывает панкреатит и для точного диагноза лучше сделать компьютерную томографию брюшной полости. 

Хронический ПАНКРЕАТИТ: лечение и диета

Диета при панкреатите:

1. Главные враги поджелудочной железы современного человека: это кофе(особенно частое его употребление), шоколад и бананы. Необходимо исключить эти продукты из своего питания, а вместо кофе пейте полезный цикорий. 

2. Исключить алкоголь, а особенно пиво.

3. Исключить из питания полуфабрикаты: колбасы, сосиски, сардели.

4. Убрать из рациона соленую рыбу, а особенно жирную соленую рыбу.

5. Исключить газированные напитки.

6. Враг поджелудочной железы - курение. Постарайтесь сократить курение.

7. Установить режим питания -  4 раза в день (без перекусов).

8. В фазе обострения придерживаться диеты: "Стол № 5П".

9. Проверьте аннотации тех препаратов, которые вы принимаете ежедневно (поджелудочная железа иногда плохо реагирует на некоторые лекарственные препараты)

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Приемы при лечении хронического панкреатита:

1. Холод. Прикладывайте холод(лед) к поджелудочной железе на 3-5, максимум 10 мин.

2. "Отжимание железы". Пальцы кладете на область подреберья и мягко начинаете надавливать - давите в течении 3 минут до ощущения легкой болезненности а после расслабления и тепла (только не провоцируйте острую боль)

3. Ежедневные упражнения. Они называются "5 упражнений для лечения панкреатита и холецистита"

4. Ферментные препараты (например, "Вобэнзим", "Панкреатин","Мезим","Холензим")

5. Препарат "Аллахол".

Как снять боль?

  • Препарат "Баралгин", "Но-шпа", "Дюспаталин".

Минеральные воды при лечении хронического панкреатита:

  • "Смирновская"
  • "Славянская"
  • "Ессентуки №№4,17"(пить, выпустив из воды газ)

Лекарственные травы при лечении хронического панкреатита:

  • отвар или настой корня одуванчика,
  • кукурузные рыльца,
  • расторопша,
  • корень лопуха.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Павел Евдокименко здоровье панкреатит печень поджелудочная железа воспаление кровь

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, — это непрожитая жизнь его родителей. Карл Густав Юнг
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.