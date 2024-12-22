Как стимулировать выработку коллагена с помощью натуральных средств

Благодаря коллагену нашей коже удаётся сохранять эластичность и заменять мертвые клетки на новые. Выработку этого белка можно стимулировать с помощью натуральных средств, экономичных и доступных каждому человеку.

Стали появляться первые морщинки? Может быть, ты уже замечала их раньше? Возможно, что тебе уже приходилось встречать на рынке или покупать косметические средства, содержащие коллаген. Но известно ли тебе, что можно стимулировать выработку коллагена естественным образом?

Что такое коллаген?

Коллаген представляет собой белок, в большом количестве присутствующий в теле человека. Именно на него приходится большая часть имеющихся в нашем организме протеинов. Особенно это касается коллагена 1 типа. Этот микроэлемент необходим для формирования таких структур и тканей, как:

Кожа

Кости

Мускулатура

Сухожилия

Кровеносные сосуды

Зубы

Кишечник

Именно благодаря коллагену нашей коже удаётся сохранять эластичность и заменять мертвые клетки на новые.

Вполне естественно, что с возрастом производство коллагена сокращается, приводя к появлению морщин. Из-за дефицита коллагена наша кожа становится вялой, появляются боли в суставах.

Чтобы этого не происходило, нужно регулярно принимать меры для стимулирования выработки коллагена. Лучше всего, если человек начинает заботиться об этом уже в молодом возрасте, не дожидаясь появления первых признаков дефицита этого белка.

Наша рекомендация состоит в том, чтобы начать уделять внимание этой теме с 25-30 лет. Если ты уже оставила этот жизненный этап в прошлом, не расстраивайся, ведь сформировать у себя полезную привычку никогда не бывает поздно.

Почему лучше стимулировать выработку коллагена естественным путём?

Вряд ли можно поспорить с тем, что в 25 лет нас мало заботит тема морщин, диеты и ухода за кожей. Помимо этого мы знаем, что в крайнем случае нам на помощь могут прийти ботокс и пластическая хирургия.

Проблема в том, что пластическая хирургия — отнюдь не дешёвое удовольствие, а ботокс представляет собой ядовитое вещество, которое обладает побочными эффектами для нашей кожи.

С другой стороны, в нашем распоряжении имеется большой ассортимент различных кремов. Некоторые из них стоят недорого, но далеко не всегда приносят желаемый эффект. Те из них, которые приносят хороший результат, обычно имеют слишком высокую цену, поэтому многие из нас не могут позволить себе их покупку.

При этом можно легко стимулировать выработку коллагена с помощью натуральных средств, экономичных и доступных каждому человеку.

Продукты, стимулирующие выработку коллагена

Наилучшим способом увеличения выработки коллагена является внимательный подход к выбору пищи, которая попадает к нам на стол. Правильное и сбалансированное питание позволяет нам избежать многих проблем, связанных со здоровьем и красотой.

Что касается продуктов, способных увеличить производство коллагена, то необходимо отметить такие из них, как:

Черника

Эти ягоды являются источниками фитонутриентов, укрепляющих волокна коллагена. Это позволяет предохранить свой организм от снижения производства коллагена с годами. Мы рекомендуем тебе каждую неделю сделать по стакану черники.

Существует много способов использования этих ягод в кулинарии, но не стоит забывать о том, что лучше всего есть их свежими. Можешь использовать их для приготовления натуральных коктейлей.

Салаты

Салаты являются богатым источником витаминов С и А, стимулируют выработку коллагена и снижают риск развития раковых заболеваний у человека. Как и в случае с ягодами, лучше всего есть салаты свежими. Необходимо ежедневно съедать по два стакана зелёных салатов.

Чеснок

Содержащиеся в чесноке сульфиды также способны стимулировать выработку коллагена естественным путём. Так, известно, что употребление чеснока позволяет успокоить боли в суставах.

Также чеснок содержит таурин — вещество, способное восстанавливать повреждённые волокна коллагена. Благодаря этому уже имеющийся в твоём организме коллаген становится более качественным и приносит больше пользы твоему здоровью.

С этой целью рекомендуется:

Ежедневно съедать пару зубчиков чеснока. Даже если тебе не нравится его вкус, попробуй включить в свой ежедневный рацион четвертинку чеснока. Представь себе, что это лекарство, которое необходимо принимать. Вскоре ты привыкнешь и перестанешь замечать его вкус.

Можешь готовить из чеснока чай и пить его каждый день. Другой вариант: добавить небольшое количество чеснока в чай из мяты или корицы. Последние способны «замаскировать» резкий вкус чеснока.

Яйца

Яйца содержат большое количество натуральных аминокислот, необходимых для формирования коллагена. Именно поэтому яйца должны стать незаменимым элементом рациона каждого человека.

Лучше всего есть 2-3 яиц в неделю. При их приготовлении следи за тем, чтобы не использовать слишком много жиров и соли.

Витамин С

Что касается производства коллагена, то наиболее важным витамином здесь является витамин С. Это обусловлено тем, что волокна коллагена нуждаются в больших количествах витамина С для того, чтобы формироваться должным образом.

Именно поэтому предпочтительно, чтобы твоя диета включала в себя разнообразные продукты, содержащие этот витамин. В противном случае рекомендуется принимать витаминные добавки.

Что касается витаминов, то рекомендуется выбирать те из них, которые были разработаны на базе натуральных продуктов. Такие витамины можно найти в магазинах гомеопатии. Всегда следи за тем, чтобы в них отсутствовали искусственные добавки.

Инфракрасные лучи

Помимо продуктов питания необходимо отметить и такую полезную для выработки коллагена терапию, как инфракрасные лучи. Она прекрасно осуществляется и в домашних условиях.

Данная процедура подразумевает использование инфракрасных лучей (которые не имеют никакого отношения к ультрафиолетовым) для стимуляции кровообращения, формирования коллагена и усвоения последнего нашей кожей.

Такие аппараты можно приобрести в специализированных магазинах товаров для красоты и даже в некоторых обычных супермаркетах. Не переживай из-за их стоимости, цена таких устройств вполне доступна и они подолгу не выходят из строя. Что касается частоты этой процедуры, рекомендуется использовать инфракрасные лучи 2 раза в неделю.опубликовано econet

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