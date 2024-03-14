Галитоз: причины неприятного запаха изо рта

По логике эволюции мы подсознательно отдаем предпочтение тому, кто приятно выглядит и тому, кто приятно пахнет.

Ещё до того, как homo sapiens начал писать трактаты по психологии и издавать книги “как найти мужа” и “блестящая карьера без диплома”, эволюция шла своим чередом.

Здоровые сильные особи отдавали предпочтение другим таким же - здоровым и сильным. В наших генах это свойство застряло намертво.

Мы подсознательно отдаем предпочтение тому, кто приятно выглядит (и по логике эволюции выбираем внешне здоровых, а не нарядных) и тому, кто приятно пахнет.

Галитоз: что делать?

Запах, определяющий выбор потенциального партнёра по бизнесу или сексу, может быть настолько слабо уловим, что даже не осознаётся. А если силен и уловим!.. Как, например, запах изо рта. Проблема!

Чем пахнет ваш рот?

Конечно, перед свиданием, собеседованием, деловой встречей вы почистили зубы. Возможно, даже использовали мятный спрей. Вопрос - помогло ли это?



Галитоз - именно так называется неприятный запах изо рта, и его счастливые обладатели могут оставаться в неведении долгие годы!



Придется отвечать на вопрос самостоятельно: пахнет изо рта или не пахнет?

открываем рот перед зеркалом, изучаем язык: наличие налета уже может свидетельствовать в пользу запаха. Счищаем налет чистой щеткой, нюхаем;

чистим межзубные промежутки зубной нитью без запаха или зубочисткой, нюхаем снова;

утром, натощак делаем медленный выдох в стакан - принюхиваемся;

надавливаем ложкой на миндалины - оцениваем запах;

если есть съемный зубной протез, кладем его на несколько минут в полиэтиленовый пакет - вынюхиваем содержимое пакета.

В случае, если в процессе самодиагностики, обнаружены признаки галитоза, отправляемся искать причину.

В солидных иностранных журналах большинство статей о галитозе посвящены стоматологическим проблемам.

На втором месте — воспалительные процессы в носу, пазухах носа и миндалинах. Пищевод и желудок, другие органы как источники галитоза называются редко.



Действительно ли дела обстоят именно так?

Скорее дело в том, что эти статьи писали стоматологи, и пациент в первую очередь с этой проблемой идет к ним.

В принципе, разумно вести поиски сверху вниз и от простого к сложному.

Действительно, непосредственной причиной неприятного запаха изо рта является жизнедеятельность анаэробных (бескислородных) бактерий, живущих в складках языка, языковом налете, в десенных карманах, в лакунах миндалин. Но размножение бактерий во рту — не синоним конкретных заболеваний. Истинные причины галитоза могут находиться далеко за пределами полости рта.



Итак, начинаем искать причину.

Чтобы анаэробная бактерия начала размножаться, нужна питательная среда без доступа кислорода. Такие условия создаются при пародонтозе, пародонтите, кариесе, пульпите и других стоматологических заболеваниях.

Поэтому, первая задача при борьбе с галитозом – санация полости рта. И если устранение зловонных полостей в зубах достигается обычно в короткий срок, то лечение пародонтоза может занять время.

Зубы вылечили, пародонтоза нет, а запах остается. Начинаем грешить на печень или некие мифические «шлаки». А зря! Нужно вспомнить, что вам говорил стоматолог о гигиене полости рта.

Санация — это не только здоровые зубы и десны, но также чистые, свободные от налетов глотка, миндалины и язык. Чистка языка, особенно его дальней части — необходимое условие борьбы с галитозом независимо от его причины.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Для этого выпускают специальные скребочки и щеточки, но отлично зарекомендовала себя обычная зубная щетка, которой следует ежедневно чистить не только зубы, но и язык — так же, как и зубы, с пастой! Наконец вы добились во рту идеальной чистоты и стоматолог готов прикрутить вам на зубы табличку «рот образцового содержания». А запах все равно есть.



Что делать теперь?

Обращаемся к ЛОР-врачу - он заглянет в рот поглубже и, возможно, обнаружит постназальный затек — по стенке глотки из носа стекает слизь или гной.

Хроническое воспаление в носу и его пазухах может быть самостоятельным источником галитоза (назогалитоз).

Оторинолариголог проведет риноскопию (осмотрит полость носа видеокамерой), томографию пазух носа, найдет причину воспаления, проведет необходимое лечение. У многих и многих страдальцев проблемы, вызывающие галитоз, будут устранены на этом этапе. К сожалению, не у всех.

Зачастую оторинолариголог обнаруживает все признаки фарингита (воспаления глотки) и ларингита (воспаления гортани), но причина этих процессов лежит глубже - в нарушении взаимоотношений пищевода и желудка.



Галитоз иногда бывает единственным проявлением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Что такое рефлюксная болезнь? Это состояние, когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод и даже глотку, желудочная кислота обжигает слизистые оболочки, они отвечают обильным слизеобразованием, создавая условия для размножения бактерий и, как следствие, галитоза.

К счастью, сейчас все больше ЛОР-врачей умеют диагностировать рефлюксный фарингит и ларингит и направляют таких пациентов к гастроэнтерологу

В очень редких случаях причиной запаха изо рта могут быть запущенные формы сахарного диабета и печеночной недостаточности. Эти заболевания легко диагностируются по анализу крови.



Итак, основные задачи в борьбе с галитозом:

поиск и, по возможности, устранение причин запаха изо рта;

тщательное соблюдение гигиены ротовой полости для устранения последствий.

Чем быстрее найдена и устранена причина, тем эффективнее и проще борьба с последствиями. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet