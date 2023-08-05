Упражнения при нарушении обмена веществ и проблемах с кожей

Восточная медицина утверждает, что кожа отражает состояние всех внутренних органов человека. Результатом нарушения работы желудка, печени, надпочечников и других органов, а также гормональных дисбалансов, эмоционального истощения могут быть такие заболевания кожи, как экзема, угри и т. д.

Восточная медицина утверждает, что кожа отражает состояние всех внутренних органов человека.

Результатом нарушения работы желудка, печени, надпочечников и других органов, а также гормональных дисбалансов, эмоционального истощения могут быть такие заболевания кожи, как экзема, угри и т. д.

Точечный массаж нарушении обмена веществ и заболеваниях кожи

Точечный массаж, оказывающий тонизирующее и успокаивающее воздействие, поможет нормализовать различные функции организма и значительно улучшить состояние кожи.





При выполнении массажа необходимо воздействовать на следующие точки:

1. Точка St 2 (“четыре белка”).

Симметричная, расположена ниже глазной впадины, в углублении скулы. Используется при угревой сыпи и пятнах на лице.

2. Точка St 3 (“красота лица”).

Симметричная точка, расположена немного ниже точки St 2 точно под зрачком, в углублении скулы. Активизирует кровообращение в области лица, улучшает состояние кожи, делает ее здоровой и упругой.

3. Точка GV 24,5 (“точка третьего глаза”).

Симметричная точка, расположена между бровями. Улучшает работу эндокринной железы, в результате чего улучшается состояние кожи.

4. Точка В 10 (“божественный столб”).

Симметричная точка, расположена на 1,5 см ниже основания черепа, на 1 см влево и вправо от позвоночника.

5. Точки В 23 и В 47 (“море жизни”).

Симметричные точки, расположены между вторым и третьим поясничными позвонками. Точка В 23 расположена на 2 пальца влево и вправо от позвоночника, а точка В 47 — на 4 пальца рт него. Применяется при проблемах с кожей и ушибах.

Нельзя массировать эти точки при переломах костей и повреждениях позвоночных дисков.

6. Точка St 36 (“точка трех миль”).

Симметричная точка, находится ниже коленной чашечки на 4 пальца в сторону внешней части большой берцовой кости. Улучшает состояние кожи, укрепляет мышцы. Особенно полезен массаж этой точки при экземе.

7. Точка TW 17 (“заслон от ветра”).

Симметричная точка, расположена в углублении за мочкой уха. Применяется для улучшения деятельности щитовидной железы, что благотворно влияет на состояние кожи.

8. Точка SI17 (“божественная внешность”).

Симметричная точка, находится за челюстной костью под мочкой уха. Активизирует деятельность щитовидной железы и улучшает состояние кожи.

Упражнения

Все упражнения выполняются в положении сидя.

1. Положить ладони обеих рук тыльной стороной на область поясницы и растереть ими точки В 23 и В 47 в течение 1 минуты.

2. Растирающими движениями выполнить массаж точки St 36, положив пятку правой ноги на левую ногу на точку St 36 ниже колена на 4 пальца, по направлению к внешней стороне большой берцовой кости. Массаж проводить энергично в течение 1 минуты.

Аналогично выполнить массаж этой точки на правой ноге.

3. Массаж точек В 10 выполняется кистью руки. Необходимо обхватить кистью заднюю поверхность шеи и сдавить шейные мышцы. Это упражнение не только улучшит состояние кожи, но и окажет положительное влияние на нервную систему.

4. Указательные пальцы обеих рук поставить на точки St 2, а средние — на точки St 3 с обеих сторон лица. Надавливание производить в течение 1 минуты.

5. Средние пальцы обеих рук поставить на точки TW 17 слева и справа, а указательные пальцы — на точку SI17. Давление не должно быть очень сильным. Массаж точек следует выполнять в течение 1 минуты.

6. Соединить ладони и подвести средние и указательные пальцы обеих рук к точке GV 24,5. Воздействовать на эту точку необходимо в течение 2 минут.опубликовано econet

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