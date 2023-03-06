Простое средство, которое снижает темп старения организма

Противостоять радиации, ультрафиолетовому облучению, кислородным радикалам, отодвинуть приближение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, снизить темп старения и риск заболевания раком

Противостоять радиации, ультрафиолетовому облучению, кислородным радикалам, отодвинуть приближение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, снизить темп старения и риск заболевания раком нам помогает такое вещество, как ликопин.

Оно – из класса каротиноидов, но в 2–3 раза активней, чем, допустим, бета-каротин, содержащийся в моркови и во многих продуктах. Ценнейший же ликопин мы найдем только в красных помидорах и больше нигде.

Геропротектор ликопин

Но если мы будем каждый день съедать даже по тазу салата из помидоров, инфаркт и рак отнюдь не отдалятся: кишечник способен усваивать ликопин только растворенный в растительном масле, причем предварительно хорошо разогретом.

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Выходит, жареный помидор несравненно полезней сырого – он дарит нам 100 % содержащегося в нем ликопина.

Вот откуда известный рецепт – яичница с помидорами.

Впрочем, даже не зная кулинарной биохимии, я почему-то всегда бросаю на глазунью сверху кружочки помидоров. Но, оказывается, делать надо не так, а ровно наоборот: сначала поджарить на растительном масле разрезанный на диски или мелко порезанный помидор, а потом залить его яйцами. Только в этом случае ликопин будет качественно выделен из помидора.

Любителей томатного сока тоже придется разочаровать: приготовленный без нагрева, этот сок обогащает нас разве что витамином С, но целебного ликопина-геропротектора он нам отнюдь не дает.

Зато им богата томатная паста, которую готовят с обязательным нагревом. Самая лучшая – та, что приготовлена из зрелых томатов, выращенных под знойным южным солнцем (она продается в супермаркетах в больших консервных банках).

В своем составе паста не содержит никаких компонентов, кроме обычной соли. К мясным блюдам, картошке, макаронам, пицце вместо вкусного многокомпонентного кетчупа стоит добавлять полезную томатную пасту.

Специальная группа всемирного противоракового союза обследовала большие когорты людей в средиземноморских странах.

Она пришла к заключению: мужчины здесь болеют раком предстательной железы значительно реже – возможно, именно из-за того, что едят спагетти и пиццу, популярные в этих краях, с томатной пастой.

Этот вывод проверили на мышах и крысах, у которых была предрасположенность к опухолевым патологиям. Животным добавляли в пищу томатную пасту, благодаря чему у многих из них опухоли не развились.

Профилактический эффект томатной пасты еще ощутимей, если прожарить ее на растительном масле. Жарить следует до того момента, пока масло не покраснеет.

При этом общая масса продукта уменьшается примерно вдвое: вода выпаривается, а красное помидорное масло занимает ее место.

Кстати, именно так поступают, готовя борщ. Жареные помидоры добавляют в свои национальные блюда греки и испанцы. Значит, люди издавна интуитивно чувствовали, как правильно извлекать ценнейшее вещество, наверняка даже не догадываясь о его существовании.

Помидорное масло – прекрасное и доступное средство для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. опубликовано econet

Автор: Савелий Кашницкий, "Рецепты долголетия. Жемчужины медицины Востока и Запада"

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