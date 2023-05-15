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Как избавиться от стресса за 2 минуты

Источник: mednew.site 15 мая 2023 6444
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Мудрецы советовали носить пару грецких орехов всегда с собой, чтобы в нужный момент снимать нервное напряжение путем массажа ладоней. К сожалению, мы испытываем стресс довольно часто, а вот принимаем меры для борьбы с ним редко.

Как избавиться от стресса за 2 минуты

Грецкие орехи — настоящий дар природы! И дело не только в том, что они богаты витаминами и полезными жирами, но и успокаивают не хуже валерьянки.

Ореховый массаж пришел к нам из восточной медицины. Мудрецы советовали носить пару грецких орехов всегда с собой, чтобы в нужный момент снимать нервное напряжение путем массажа ладоней. К сожалению, мы испытываем стресс довольно часто, а вот принимаем меры для борьбы с ним редко.

Вековая мудрость восточной медицины. Ореховый массаж

На наших ладонях расположены активные точки, отвечающие за работу внутренних органов. Нажимая на них, можно избавиться от разных заболеваний и даже похудеть!

Чтобы быстро расслабиться, следует:

1. Взять в каждую ладонь 2 ореха и выполнить ими круговые движения.

2. Поместить орех на активную точку, расположенную на внутренней поверхности запястья в углублении между сухожилиями, слегка прижать его ладонью другой руки и сделать круговые движения орехом.

3. Слегка помассировать кончики мизинцев пальцами другой руки.

Эффективность упражнения, как объясняет восточная медицина, заключается в том, что психическое состояния человека контролирует не голова, а внутренние органы. Например, энергия таится в легких, ум — в сердце, дух — в печени, воля — в селезенке, а стремление к достижению цели — в почках.

Как избавиться от стресса за 2 минуты

Ореховый массаж может стать настоящим спасением в стрессовой ситуации. Стоит найти всего несколько минут для того, чтобы отдохнуть от ежедневного ритма и уделить внимание своему душевному состоянию.

Пусть пара орехов в сумочке вам в этом помогут. Советуйте попробовать эту методику и вашим друзьям! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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стресс массаж здоровье

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