ВАЖНО: Как взаимосвязаны проблемы со сном и уровень сахара 

Повышенный уровень сахара и проблемы со сном тесно взаимосвязаны. К сожалению, об этом аспекте довольно редко говорится, хотя каждому из нас известно, насколько много людей во всем мире страдают диабетом.

Повышенный уровень сахара и проблемы со сном тесно взаимосвязаны.

К сожалению, об этом аспекте довольно редко говорится, хотя каждому из нас известно, насколько много людей во всем мире страдают диабетом, но к себе мы это никогда не относим.

Что касается пациентов, имеющих диабет 2 типа, то большинство из них имеет те или иные проблемы со сном.

Последние могут проявляться по-разному у каждого человека:

начиная с классического синдрома беспокойных ног и заканчивая апноэ сна, и частыми позывами к мочеиспусканию в ночные часы, из-за которых человеку не удаётся выспаться.

Все эти факторы оказывают негативное влияние на качество сна.

В результате у человека развивается хроническая усталость, он начинает чувствовать себя разбитым и истощенным в течение дня. Все это может привести к еще ухудшению самочувствия.

Именно поэтому, так важно уделять должное внимание этому аспекту проблемы и обращать внимание на симптомы дефицита сна.

При их обнаружении рекомендуется рассказать о происходящем своему лечащему врачу.

С другой стороны, решение этой проблемы гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

В нашей сегодняшней статье нам хотелось бы подробнее поговорить на эту тему.

Один из аспектов лечения диабета базируется на правильном питании.

Как известно, диабет представляет собой заболевание, которое характеризуется нарушениями выработки инсулина в организме человека, в результате чего последний начинает испытывать дефицит этого вещества.

Из-за этого у пациента повышается уровень глюкозы в крови, резкие скачки которого очень опасны.

Что касается диабета 1 типа, то в этом случае поджелудочная железа человека перестаёт вырабатывать инсулин.

При диабете 2 типа инсулин продолжает вырабатываться поджелудочной железой, но его количества оказывается недостаточно для того, чтобы регулировать уровень сахара в крови.

Любопытно, но именно у страдающих диабетом 2 типа чаще всего появляются наиболее серьёзные проблемы со сном, вызванные колебаниями количества сахара в крови.

Сейчас мы поговорим о том, какие именно проблемы чаще всего беспокоят таких пациентов, и попробуем разобраться в причинах их появления.

Частые позывы к мочеиспусканию в ночные часы

Диабет и проблемы со сном могут быть связаны различным образом. Чаще всего эта взаимосвязь проявляется в том, что таких пациентов начинают беспокоить частые позывы к мочеиспусканию в ночные часы.

Так, порой человеку приходится ходить в туалет 2-3 раза за ночь.

Помимо этого его может беспокоить жажда, из-за чего ему приходится вставать ночью, чтобы выпить воды.

Высокий уровень сахара в крови заставляет нас чаще мочиться.

Дело в том, что когда наш организм замечает слишком высокое количество глюкозы, он начинает забирать жидкость из тканей тела.

Обезвоживание вызывает у человека чувство жажды и он пьёт.

Когда он выпивает по 1-2 стакана воды за ночь, ему приходится чаще ходить по-маленькому в туалет.

Не стоит забывать и о том, что слишком низкое количество глюкозы в крови также негативным образом сказывается на нашем сне. В этом случае человек может испытывать ухудшение самочувствия и головокружения, а также начинает больше потеть.

Все это далеко не лучшим образом влияет на его сон.

Апноэ сна

Апноэ сна довольно часто беспокоит людей, страдающих диабетом.

Корни этой проблемы необходимо искать в полноте. Зачастую пациенты с диабетом 2 типа имеют лишний вес.

Из-за этого их грудь испытывает большее давление, что может нарушать циркуляцию воздуха во время сна.

Стоит иметь в виду, что появление храпа в таких случаях вовсе не является случайностью.

Это необходимо понимать.

Диабет и нарушения сна тесно взаимосвязаны, поэтому нам всегда стоит помнить о том, что храпящий человек может иметь куда более серьёзные проблемы со здоровьем.

Необходимо отметить, что апноэ сна предоставляет собой временное прекращение дыхания.

Это подразумевает снижение количества кислорода в крови. Иными словами, часто храпящие люди испытывают дефицит кислорода.

Синдром беспокойных ног

Возможно, тебе трудно увидеть связь между синдромом беспокойных ног и диабетом.

Но эта связь существует и она гораздо теснее, чем может показаться на первый взгляд.

На появление этого ночного расстройства могут оказывать влияние различные факторы, например: дефицит железа, высокий уровень глюкозы в крови и проблемы с почками.

Если ты куришь, то риск появления синдрома беспокойных ног в твоём случае ещё больше увеличивается.

Именно поэтому так важно регулярно проходить общий медицинский осмотр.

Иногда случается, что, например, такая часто встречающаяся проблема, как анемия, способна усугубить течение диабета у пациента.

Как улучшить свой отдых пациентам с диабетом 2 типа

Эти простые рекомендации помогут тебе улучшить качество сна.

Обрати внимание на своё питание

Для того, чтобы улучшить свой сон и избежать ночных походов в туалет, лучше пить меньше жидкости перед сном.

Старайся избегать стимулирующих напитков, содержащих кофеин. Некоторые травяные настои и коктейли также оказывают возбуждающее действие на нервную систему.

Выделяй время днём на физические упражнения

Регулярные физические упражнения также благотворно влияют на качество нашего отдыха.

При этом сжигаются лишние килограммы и нормализуется уровень глюкозы в крови.

Отложи в сторону электроприборы и гаджеты

За два часа до отхода ко сну желательно воздерживаться от использования мобильного телефона, планшета, ноутбука…

Дело в том, что работа с этими устройствами активирует наш мозг, что негативным образом сказывается на качестве нашего сна.

Соблюдай режим дня

По возможности желательно придерживаться одного и того же распорядка дня: например, питаться нормально в течении дня, не ужинать после 19 и ложиться спать в одно и то же время.

Такая привычка стабилизирует наши биоритмы и положительно влияет на наше здоровье и самочувствие.

Регулярно проходи медицинский осмотр

Учитывая то, что диабет и нарушения сна имеют тесную взаимосвязь, нетрудно понять, почему так важно при малейших сомнениях обращаться за консультацией к врачу.

Не стоит пренебрегать визитом к доктору при обнаружении подозрительных симптомов и проблем.

Нужно помнить о том, что периодические осмотры позволяют контролировать течение диабета, следить за своим весом, здоровьем сердечно-сосудистой системы. Благодаря диспансеризации нам удаётся обнаружить и дефицит различных питательных веществ.

Все эти факторы имеют прямое отношение к нашему сну, поэтому каждому из нас необходимо приложить усилия для улучшения качества жизни.

Старайся внимательнее заботиться о себе и своём здоровье и не позволяй диабету лишить тебя радости и энергии.опубликовано econet

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