ЧТО происходит организмом на голоде

Эффект потрясающий - Для человека начинается новая жизнь, он исполняется сил, все ему по плечу.И уже только от него самого зависит, насколько удастся сохранить это замечательное состояние, - на две недели, на месяц или на полгода

Начав длительное голодание, обычный человек первые два-три, максимум четыре дня продолжает испытывать чувство голода. Во многом это зависит от психологической подготовленности и опыта голодающего.

В редчайших случаях, как правило, при забитом кишечнике, голод может беспокоить и на протяжении всего поста, но это уже исключение.

В эти первые дни происходит быстрая потеря веса (до 1-1,5 кг в сутки), может появиться раздражительность, ухудшиться настроение.

Примерно на второй день истощается резервный запас гликогена в печени и организм вплотную принимается за собственные жиры.

На второй-третий день появляется налет на языке, у относительно здоровых людей - беловатый, у больных - желтоватый, сероватый, иногда даже коричневатый. Начинается активное выведение шлаков, моча мутнеет.

Следующая стадия голодания длится до 7-8, а при большой зашлакованности - до 10-12 дня.

В этот период заканчивается перестройка организма с внешнего питания на внутреннее и энергетическое.

На 3-5 день чувство голода полностью исчезает, слой налета на языке увеличивается, потеря веса снижается до 300-500 г в сутки.

Нарастает ацидоз - закисление организма, появляется запах ацетона изо рта.

Резкий запах приобретают также моча и пот.

Всеми доступными способами тело избавляется от токсинов.

У многих в это время появляется слабость, утомляемость. Зимой возрастает зябкость.

Начинают давать о себе знать больные органы и суставы.

В них появляются боли и другие признаки обострений.

Это очень хорошо, так как говорит о протекающем в них очищении.

Завершается переходная стадия ацидотическим кризом.

Криз - это адаптация организма.

В течение нескольких часов, чаще ночью, самочувствие резко улучшается, появляется бодрость.

Могут оставаться слабость в ногах, зябкость, усталость после долгой ходьбы, но настроение становится совсем другим.

Организм полностью приспосабливается к эндогенному (внутреннему) питанию.

Часто, впрочем, адаптация затягивается. В одних случаях на протяжении нескольких дней наблюдаются периоды заметного улучшения, у других людей резких изменений состояния вообще не возникает.

Обычно чем чище человек, тем быстрее наступает криз.

Суточная потеря веса снижается до 100-200 граммов и меньше, причем в первую очередь расходуются жировые запасы. Большие потери несут также селезенка и печень, в меньшем объеме мышцы, кровь, почки и т. д.

Разумеется, сначала расходуются пораженные участки органов и тканей. Вообще до полного истощения может быть использовано до 40-45 % от исходного веса, что бывает при сверхдлительном лишении пищи.

При этом возникают необратимые патологические изменения.

Совершенно безопасной считается потеря 20-25 % массы тела, то есть, как и говорится в древних источниках, можно голодать до 50-60 дней.

После криза эффективность наших обменных механизмов настолько возрастает, что человек начинает усваивать углекислоту.

≪Во время курса РДТ (разгрузочно-диетическая терапия) возникает ацидоз, который является одним из главных рычагов оздоровления. Он-то и способствует фиксации растворимого в крови углекислого газа по принципу фотосинтеза, т. е. путем самого идеального синтеза в нашем мире. Атмосферный воздух, которым мы дышим, становится питательной средой» (Ю. С. Николаев, «Простые и полезные истины», 1985, с. 68).

≪Иначе говоря, при повышенном усвоении клетками СО, в сочетании с повышенным потреблением азота из воздуха создаются наиболее благоприятные условия для качественного построения нуклеиновых кислот, белков и других биологически активных веществ, необходимых для полноценной жизнедеятельности человека≫. (Т. А. Войтович, «Исцели самого себя: лечебное голодание в вопросах и ответах», 1988, с. 17).

Другими словами, на голоде мы потребляем углекислый газ и азот из воздуха и создаем из них необходимые нашему телу белки.

Но возникает вопрос: за счет какой энергии это происходит?

Ведь расходуя 100 г своего ≪мяса≫ за весь день, человек даже наполовину не перекрывает собственных энергозатрат!

Некоторые же люди теряют всего по 50-70 и даже менее грамм в день и продолжают активную работу. За счет чего?

Вспомним растения.

Они берут энергию Солнца и поэтому могут превращать тот же углекислый газ воздуха и азот минеральных солей в органические соединения.

Человек также обладает способностью питаться природными энергиями, только в обычном состоянии это проявляется лишь у очень малого числа людей.

Чтобы организм перешел на такой оптимальный режим, голодание должно быть полным.

Если же употреблять даже незначительное количество ≪подкрепляющих≫ калорий, перехода на внутреннее питание не произойдет, не будет и синтеза необходимых аминокислот, ДНК и РНК.

На полуголоде человек приходит к истощению и даже погибает гораздо раньше, чем при полном отказе от пищи.

Вообще голодание протекает у людей очень неодинаково.

Одни мерзнут, другие нет, одни еле ходят от усталости, другие полны бодрости и не хотят сидеть дома, одних беспокоят боли, черная и зеленая рвота, отрыжка, другие не испытывают особых неприятных ощущений.

Все зависит от исходного состояния, от настроя и от очистительных процедур.

Собственно обновление тканей бывает заметным обычно где-то после 14 дня.

Начинают активно лечиться язвы, почки, печень и другие органы. Но происходит это далеко не одновременно.

Наш внутренний врач, подсознание, сам определяет, в какой последовательности пойдет очищение, от чего надо освободиться в первую очередь, а что оставить ≪на потом≫.

Главное здесь - не мешать естественному ходу вещей, но всячески помогать телу - ставить клизмы, принимать душ, гулять на воздухе, при необходимости вызывать рвоту.

Признак полного очищения и освобождения от всех болезней - покраснение языка.

У человека появляется волчий аппетит. Это может произойти и на 20-й, и на 30-й, и на 40-й день. В некоторых случаях, при "укоренившихся" заболеваниях, одного курса голодания для исцеления оказывается недостаточным. Тогда его приходится повторить.

Некоторые, впрочем, продлевают голод до 49 и даже до 56 дней, но для принятия такого решения надо иметь большой опыт голодания.

Выход из голодания

Важно не только набраться решимости и сколько-то дней не есть, но и правильно выйти из голодания. Известно множество случаев, когда небрежным выходом люди сводили на нет все свои усилия, а иногда и наносили себе прямой вред.

Первая стадия восстановления длится от 2 до 5-6 дней. Это своеобразная болезнь, вызванная перестройкой обмена на внешнее питание. Продолжает понижаться вес, возможна слабость.

С переходом на более твердую пищу вес тела обычно быстро увеличивается.

Полным людям желательно попридержать себя, если они не хотят вновь вернуться к исходным формам.

Болезненно худые, как правило, поправляются, если только они проголодали достаточно и вырвали с корнем болезнь - причину худобы.

Иногда, если организм основательно настроился на жизненно необходимое очищение, а голод прервали (в основном после 21-го дня), хороший аппетит так и не появляется, вес набирается очень медленно.

Тут важно не насиловать себя, не пытаться запихнуть в себя пищу, она все равно не пойдет впрок.

Восстановление может затянуться до 2-х-З-х месяцев, и не надо форсировать этот процесс. Желательно больше времени уделять физкультуре, особенно на воздухе, и не есть больше, чем хочется.

Но обычно все же более важным бывает удержать себя от обжорства.

Тут срабатывают даже не столько физиологические, сколько психологические факторы, особенно если человек на голоде мысленно рисует разные вкусности и предвкушает, как он потом сядет за стол. Большинство срывов бывает именно по этой причине.

И все осложнения после голодания происходят только из-за неправильного выхода.

Ведь и желудок, и кишечник за время воздержания становятся чистыми и нежными, как у младенца.

Потом они обретут огромную силу и будут способны переварить чуть ли не резину, но пока они не окрепли, даже ложка зеленого горошка или кусок хлеба могут привести к язве или завороту кишок.

При скрупулезном же выходе все опасности устраняются.

Для человека начинается новая жизнь, он исполняется сил, все ему по плечу.

И уже только от него самого зависит, насколько удастся сохранить это замечательное состояние, - на две недели, на месяц или на полгода.опубликовано econet

Текст: из книги А. Эддар “Трактат о питании”

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