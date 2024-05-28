Пищевые аллергены и продукты для их замены

Именно пищевые аллергены запускают ряд процессов, которые мы называем аллергическими реакциями на продукты питания. Это расстройство подразумевает непереносимость организмом человека содержащихся в некоторых продуктах белков.
Именно пищевые аллергены запускают ряд процессов, которые мы называем аллергическими реакциями на продукты питания. Это расстройство подразумевает непереносимость организмом человека содержащихся в некоторых продуктах белков.
Пищевая аллергия может вызывать у человека как и лёгкие симптомы (например, покраснение и зуд), так и опасные для жизни реакции типа анафилактического шока.
Как правило, пищевая аллергия проявляется у человека уже в первые годы жизни. Эволюция этого расстройства зависит от того, как будет питаться пациент.
Помимо этого важное значение для развития заболевания имеют аллергические реакции, которые вызывают у этого человека пищевые аллергены.
Аллерген является субстанцией, способной вызывать аномальные реакции иммунной системы человека, обладающего чувствительностью к этому аллергену.
Пищевые аллергены представляют собой продукты или используемые для их приготовления ингредиенты, содержащие определённые субстанции-аллергены, способные вызывать серьёзные патологические реакции у человека, страдающего этим видом аллергии.
В наши дни считается, что существует более 160 различных пищевых аллергенов.
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Наиболее часто пищевую аллергию у людей вызывают такие продукты:
Первые симптомы пищевой аллергии обычно появляются уже через несколько минут после поступления пищевого аллергена в организм человека.
Такие реакции могут развиваться у пациента в течение первых 2 часов после приёма пищи.
Что касается основных признаков таких реакций, то необходимо отметить следующие симптомы:
Для того, чтобы у человека появилась аллергическая реакция на определённый вид пищи, он должен съесть этот продукт до этого хотя бы 1 раз. Аллергия появляется из-за повторного контакта организма пациента с продуктом-аллергеном.
В этот момент антитела иммунной системы реагируют на антиген (гистамин), что вызывает развитие в организме человека ряд соответствующих симптомов.
На предрасположенность человека к пищевой аллергии могут оказывать влияние различные факторы. Например:
Необходимо отметить, что исключение из диеты пищевых аллергенов в будущем может вызвать у пациента дефицит белков.
Дисбаланс энергии и недополучение питательных веществ организмом негативным образом сказываются на здоровье, поэтому важно знать, какие продукты способны заменить пищевые аллергены. И, конечно же, включить их в свой рацион.
Если ты страдаешь аллергией на коровье молоко и волнуешься из-за возможного дефицита кальция, не беспокойся. Существуют и другие продукты, которые содержат большое количество кальция. Например:
Для того, чтобы не лишать свой организм необходимых витаминов, можешь обратить внимание на молоко, приготовленное из таких даров природы, как:
Яичный желток отличается высокой питательной ценностью и содержит большое количество различных витаминов и минералов.
Так, он является источником витаминов А, Е, D, В12, В6, В2, В1 и фолиевой кислоты.
Что касается минералов, то яичный желток богат железом, фосфором, калием и магнием.
Альтернативными продуктами для замены яиц являются:
Рыба не только содержит важные белки, но и такие необходимые минералы, как натрий, кальций, калий, магний, фосфор, йод и железо.
Также в рыбе присутствуют витамины группы В. Она является важным источником жирных кислот.
Чтобы обезопасить себя от дефицита этих микроэлементов, обрати внимание на следующие продукты:
Очень часто люди избегают орехов, даже не страдая аллергическими реакциями на них.
Но при этом орехи являются важными источниками разнообразных белков, растворимой клетчатки, калия, жирных кислот, магния, фосфора, витамина Е и кальция.
Для того, чтобы твой организм получал все эти важные нутриенты, попробуй заменить орехи на такие продукты:
Пищевые аллергии требуют серьёзного внимания с нашей стороны, поэтому в таких случаях лучше не заниматься самолечением.
Стоит помнить и о том, что воздействие аллергенов может меняться, снижая эффект медицинских препаратов, а то и вовсе делая их приём нежелательным.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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