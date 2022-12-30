2 метода очищения печени и желчного пузыря

Применять методики в профилактических целях или в комплексе с другими курсами очищения организма вполне действенно и полезно...

Свекольная чистка организма

Долгосрочность свекольного курса очищения органов вынуждает редко обращаться к данной методике. Однако эффект от оздоровления свекольным соком действительно есть.

Кроме того, выводятся не только старые камни и наросты, но и новые образования в органе.

Так, обновление печени проводится почти круглый год.

Для приготовления лечебной смеси:

1. Берем 3 свежих свеклы, нарезаем их кубиками и складываем в трехлитровую банку.

2. Добавляем 2 столовые ложки муки и 500 г сахара.

3. Банку с содержимым ставим в темное место, накрыв полиэтиленовой крышкой, на 2 суток.

4. Перемешиваем смесь по 2 раза в день деревянной ложкой.

5. Через 2 дня добавляем в смесь 700 г изюма, 4 стакана стевии, 0,5 стакана воды.

6. Теперь оставляем бродить полученную закваску на 7 суток, перемешивая по одному разу в день.

В результате должен получиться 1 л свекольного кваса, который принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 мин до еды.

На один очистительный курс вам потребуется 3 л свекольного кваса, поэтому необходимо приготавливать очередную порцию, пока текущая еще не закончилась.

После того как полный курс очистки позади, разрешается сделать трехмесячный перерыв, а потом продолжить свекольную терапию.

К концу года пациент проходит 2–3 полноценных курса очищения.

Это подходящая методика для занятых людей, так как нет необходимости отвлекаться на подготовительные процедуры, смягчающие диеты и т. п.

Ускорить процесс очищения помогут регулярные пробежки.

Высасывающая методика чистки печени

Данная методика способствует выведению шлаков и токсинов не только из печени, но и из других органов: почек, желудка. Кроме этого, она служит отличным способом очищения полости рта.

Длительность курса — 1–2 недели.

1. В течение дня 1–3 раза необходимо энергично полоскать рот столовой ложкой растительного масла.

Особого внимания заслуживает подъязычная область, где расположены сети кровеносных сосудов.

2. Полоскать рот нужно 15–20 мин, удерживая масло под языком от 2 до 4 мин.

Через указанное время масло превратится в белую жидкость, содержащую токсины и ядовитые вещества. Так активные компоненты, содержащиеся в масле, высасывают негативные образования из организма через кровеносные сосуды и слюнные железы.

3. По истечении времени сплюньте образовавшуюся отравленную жидкость — ни в коем случае не глотайте ее!

4. После этого хорошенько промойте ротовую полость кипяченой теплой водой.

Конечно, использовать предложенную методику для выведения камней и кристалловидных образований из печени нерационально.

Однако применять ее в профилактических целях или в комплексе с другими курсами очищения организма вполне действенно и полезно.опубликовано econet

Автор Елена Жукова

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