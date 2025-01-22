Кунжут: Целебные свойства древнейшей специи

Существует 12 его видов. Светлые семена кунжута ценятся на Западе и на Ближнем Востоке, а черные предпочитают на Дальнем Востоке.

Кунжут (сезам) — это одна из древнейших специй нашей цивилизации. Существует 12 его видов. Светлые семена кунжута ценятся на Западе и на Ближнем Востоке, а черные предпочитают на Дальнем Востоке.

Египтяне ценили кунжут как одну из самых полезных специй, которая способна продлевать жизнь и укреплять дух. В Древнем Вавилоне и Индии он был символом бессмертия. А у народов Азии считался мощным афродизиаком, возможно, благодаря высокому содержанию железа, калия, кальция, магния и витаминов Е, А и В9.

СИЛА КУНЖУТА

Вообще богатый состав кунжута можно сравнить с сокровищами пещеры разбойников, которая открывалась с помощью магических слов: «Сезам, откройся», из кинофильма «Али-Баба и сорок разбойников». И чего только там не было? И золото, и драгоценные камни...

Так же и кунжут богат разнообразными полезными веществами. В частности, он является лидером среди растений по содержанию кальция.

Всего 100 г семян покрывают суточную потребность организма в этом веществе. Кроме того, в нем содержится сезамин — мощный антиоксидант, способный снижать в крови общий уровень холестерина, предотвращать развитие многих заболеваний, в том числе и рака.

Также в состав семян входят углеводы, белки, витамин С, калий, железо, фосфор, магний и другие микроэлементы, аминокислоты и омега-3. Все эти вещества благоприятно влияют на здоровье человека: выводят токсины, нормализуют обмен веществ, артериальное давление, предотвращают заболевание суставов.

К тому же кунжут очень полезен для женской половой системы, поскольку его семена усиливает отток крови во время месячных.

А беременным из-за этой особенности употреблять его нельзя. Он также снижает риск заболеть мастопатией и другими воспалениями репродуктивной системы.Кунжутное семя хорошо сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки. Для насыщения организма целебными веществами, которые содержатся в кунжуте, достаточно съедать по 2 ч. л. этого продукта в день.

Замечательные лечебные свойства имеет и кунжутное масло.

Оно нейтрализует кислотность крови и повышенную кислотность желудочного сока, компенсирует общее истощение организма, способствует наращиванию мышечной массы.

Взрослым рекомендуется принимать по 1 ст. л. трижды в день до еды, а детям — по 1 ч. л.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ СЕЗАМОМ ПО НАРОДНЫМ РЕЦЕПТАМ

• При простуде кунжутное масло подогреть на водяной бане до температуры 36—38 градусов С. Перед сном втирать ее в область грудной клетки, затем следует хорошо закутаться и лечь под одеяло. Одновременно можно принимать кунжутное масло внутрь — по 0,5—1 ст. л. 1—3 раза в день. Если средство употребляется только 1 раз в сутки, то желательно делать это утром.

• При ангине и фарингите несколько капель кунжутного масла полезно добавлять в теплое молоко, которое нужно пить несколько раз в день.

• При расстройствах кишечника в 150—200 мл кипяченой охлажденной воды растворить 1 ч. л. пчелиного меда, затем добавить 1—2 ч. л. измельченных семян кунжута и хорошо размешать. Принимать по 1 ст. л. несколько раз в день до прекращения диареи.

• При гастрите и язвенном колите принимать по 0,5—1 ст. л. кунжутного масла 1—3 раза в день.

• Хорошо поможет такое количество масла и в случае запора. При хронических запорах дозу увеличивают вдвое.

• Для укрепления зубов и десен можно набрать полный рот кунжутного масла и перекатывать его с одной стороны щеки в другую в течение 2—3 мин, затем выплюнуть. После этого мягкими движениями помассировать десны указательным пальцем. Делать такую ​​процедуру рекомендуется ежедневно. Это прекрасное профилактическое и оздоровительное средство при пародонтозе, кариесе и других инфекциях ротовой полости.

• При воспалении молочной железы и мастите семена кунжута поджарить на слабом огне, поместить в ступку и растереть до порошкообразного состояния. Затем добавить немного масла, размешать и прикладывать массу к воспаленным участкам на груди.

• При раздражениях кожи поможет такое средство: выдавить сок из листьев алоэ и плодов винограда, смешать в равных количествах, затем одну часть приготовленной смеси смешать с одной частью кунжутного масла. Смазывать этой массой участки кожи при дерматите. Одновременно принимать внутрь по 1 ст. л. 2—3 раза в сутки.

• Омолаживающее средство: смешать 1 ст. л. семян кунжута, 1 ч. л. молотого имбиря и 1 ч. л. сахарной пудры. Принимать по 1 ч. л. смеси 1 раз в день.

• При воспалении среднего уха закапывать по 1—2 капли теплого масла в слуховое отверстие.

• Для улучшения свертываемости крови принимать по 1 ст. л. кунжутного масла перед едой три раза в день. Это увеличивает количество тромбоцитов, вследствие чего улучшается свертываемость крови.

• При геморрое рекомендуется промывать область ануса отваром кунжута. Для этого следует залить 2 ст. л. семян 0,5 л кипятка и варить 3—5 мин на слабом огне, затем настоять в теплом месте, пока не остынет, и несколько раз в день обмывать задний проход. При этом каждое утро натощак следует употреблять 1ст. л. кунжутного масла.

• Чтобы укрепить кости, мышцы, повысить иммунитет и общий тонус рекомендуется такое народное средство: белые семечки кунжута поджарить на противне, затем смолоть в порошок и принимать не более 1 ст. л. ежедневно, запивая небольшим количеством воды, в которой перед этим растворить немного имбирного сока.

Курс — 14 дней. Этот рецепт поможет и в случае невралгической боли в спине и конечностях.

• Для очищения организма от токсинов рекомендуется принимать по 20 г порошка семян кунжута 3 раза в день вместе с водой перед едой.

Кунжутное масло с антитоксической целью следует принимать по 25—30 мл в сутки.

КУНЖУТНЫЙ КЕФИР, ХАЛВА, МОЛОЧКО — ЦЕЛЕБНАЯ КУЛИНАРИЯ

Кефир из кунжута улучшает пищеварение, повышает метаболизм, ускоряет «сжигание» жировых отложений, особенно в области талии и бедер, укрепляет вообще весь организм и является прекрасным средством для похудения.

Приготовить его достаточно просто:

1 стакан семян кунжута замочить на ночь в небольшом количестве воды.

Утром размоченные семена смешать в блендере с 2 стаканами кипяченой воды.

Должна получиться консистенция густых сливок.

Затем смесь процедить, вылить в стеклянную банку.

Сверху накрыть чистой марлей (средство должно дышать), настаивать в теплом месте 12—14 часов.

В готовый кефир добавить 1 ст. л. меда и 1 ч. л. сока лимона.

Употреблять по 0,5 стакана за 15 минут до основного приема пищи и на ночь.

Кунжутная халва очень вкусная и полезная

Для ее приготовления следует взять кунжутные сырые семена, измельчить их в миксере до однородной массы, добавить мед в соотношении 1,5:1 (меда можно и меньше) и поставить в холодильник.

Высокое содержание растительных жиров делает эту халву питательной и одновременно не тяжелой пищей, которая помогает справляться с любыми умственными и физическими нагрузками, восстанавливает силы, энергию и служит ценным строительным материалом для нашего организма.

Кунжутное молочко:

взять 1 стакан кунжутного семени, замоченного с вечера, 2 стакана воды, 1 ст. л. меда или 2—3 финика без косточек, 0,25 ч. л. соли (по желанию). Смешать все ингредиенты в миксере. Процедить через марлю или сито. Вылить в банку. Эта порция рассчитана на 4 человека. В 100 мл напитка содержится около 780 г кальция, поэтому он является прекрасным средством для укрепления костей.

Пророщенный кунжут — тоже рекордсмен по содержанию кальция.

Кунжутные проростки укрепляют кости, ногти, восстанавливают зубную эмаль, полезны при артрите и остеохондрозе.

Для проращивания семян кунжут следует промыть холодной водой, высыпать тонким слоем в посудину с плоским дном, сверху накрыть марлей и залить водой комнатной температуры чуть выше уровня семян.

Поставить в теплое темное место и следить за тем, чтобы марля оставалась влажной.

Через 1—3 дня проростки можно употреблять.

Но перед этим их нужно промыть холодной водой, чтобы избавиться от резкого запаха. Ежедневная норма — 50—100 г.

Внимание! Семена и масло кунжута в большом количестве противопоказаны для применения при повышенном свертывании крови, склонности к тромбообразованию и варикозному расширению вен. С осторожностью следует применять кунжут и при панкреатите и индивидуальной непереносимости. опубликовано econet

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