Омега-3: это не только жирная рыба!

Вам наверняка уже приходилось слышать о полезных свойствах жирных кислот Омега-3. И они действительно особенные, хотя бы потому, что наш организм не может их вырабатывать самостоятельно.
Вам наверняка уже приходилось слышать о полезных свойствах жирных кислот Омега-3. И они действительно особенные, хотя бы потому, что наш организм не может их вырабатывать самостоятельно. По этой причине необходимо потреблять продукты питания, в которых содержатся эти самые жирные кислоты.
Известным источником Омега-3 является так называемая «голубая» рыба (жирные сорта рыбы): это лосось, сардины, тунец.
Но этот источник не единственный, необходимое организму количество жирных кислот можно получить и из других продуктов. И о них мы поговорим в нашей сегодняшней статье.
Эти жирные кислоты выполняют важную задачу в развитии и функционировании мозга. Считается, что они связаны с процессом обучения и запоминанием информации. Это подтверждается различными исследованиями: у детей с дефицитом Омега-3 во время своего развития в материнской утробе впоследствии чаще возникают проблемы со зрением или нервной системой.
Следует помнить, что существует и «хороший» холестерин, тот, что нужен нашему организму и полезен для сердца.
У эскимосов, к примеру, которые, как известно, едят много рыбы, значительно снижен уровень триглицеридов (жиров) в крови.
Регулирует кровяное давление
На сегодняшний день уже имеется много научных исследований, в которых проводится связь между потреблением жирных кислот Омега-3 и снижением артериального давления.
И тем не менее, только врач может назначать лечение. Правильное питание должно быть лишь дополнением к нему.
Продукты, в которых содержатся жирные кислоты Омега-3
Семена льна
В льняных семечках содержится большое количество этих жирных кислот. Считается, что на каждые 100 г продукта приходится целых 20 г Омега-3. Это уже позволяет обеспечить необходимый минимум для организма.
Семена чиа
В этих семенах также содержатся жирные кислоты Омега-3 в достаточной концентрации (сравнимой с семенами льна, о которых мы говорили в предыдущем пункте). С семенами чиа можно готовить изысканные десерты и коктейли.
Ореховое масло
Ореховое масло — очень интересный ингредиент, его можно использовать в выпечке или в качестве заправки для салатов.
Уровень концентрации в нем жирных кислот Омега-3 тоже достаточно высок (где-то 10 г на каждые 100 г продукта). Кроме того, ореховое масло — это отличное натуральное противовоспалительное средство.
Рапсовое масло
Рапсовое масло — еще один универсальный ингредиент на кухне. Его можно использовать для быстрого обжаривания мяса, рыбы или овощей.
В каждых 100 г такого масла содержится около 9 г Омега-3.
Оливковое масло
Оливковое масло прекрасно сочетается практически со всеми продуктами.
Его не рекомендуют только для жарки и приготовления блюд во фритюре, а в остальном оно более чем пригодно.
При правильном использовании оно вполне может покрыть дневную норму жирных кислот Омега-3 для человеческого организма.
Икра
Конечно, икра не относится к блюдам ежедневного потребления, но о ней тоже важно упомянуть как о богатом источнике жирных кислот Омега-3.
Кроме того, в ней содержатся такие необходимые организму элементы, как фосфор и натрий.
Капуста
Капуста — идеальный ингредиент для приготовления салатов. В ней содержится значительное количество жирных кислот, а также витамины и минералы, которые нужны нашему организму для корректной работы.
Масло ши (карите)
Данный ингредиент получают из африканских орехов. Они также обладают значительной концентрацией жирных кислот, в том числе и Омега-3.
Попробуйте проконсультироваться с диетологом и получить более подробную и персонализированную информацию.
Очень важно предоставить своему организму различные источники питательных веществ, чтобы предотвратить какой-либо дефицит.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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