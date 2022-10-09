9 ВАЖНЫХ точек, которые помогут избежать вирусных заболеваний

Иммунную систему называют щитом всего организма, так как именно от нее зависит, как часто человек болеет и насколько сильны его защитные клетки в борьбе с вирусными и бактериальными атаками. Поэтому каждый пытается укрепить свою невидимую «защитную оболочку». Одним из самых действенных, а также простых и дешевых способов повышения иммунитета является точечный массаж по методике профессора Аллы Уманской.

Ученые установили, что на человеческом теле расположено более тысячи биоактивных точек, которые отвечают за работу различных органов и систем нашего тела и тесно связаны через нервные окончания с мозговым центром.

Девять самых главных точек

Автор методики «Щит от всех болезней» Алла Уманская проанализировала наиболее важные 32 точки, с которых выбрала 9 фундаментальных.

С их помощью можно повысить работоспособность иммунной системы.

Эти 9 точек являются своеобразными кнопками пульта, нажатия на которые приводит в действие самые важные органы нашего тела: сердце, легкие, мозги, печень, желудок.

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Поэтому точечный массаж Уманской – это не просто обычная косметологическая или медицинская процедура, это профилактика заболеваний и недугов, в основе которой лежит стимуляция биоактивных зон, выброс в кровь интерферонов, секреторных антител и иммуноглобулинов, усиливающих неспецифическую защиту организма.

Точечный массаж по методике профессора Уманской имеет несколько правил:

Нажатие на определенные точки осуществляется в строгой последовательности.

Процедуру начинают делать с 1-й точки, а заканчивают – 9-й.

Массаж делают ввинчивающимися движениями. Подушечками пальцев надавливают на точку 9 раз по часовой и столько же против часовой стрелки.

Точки 3, 4, 6, 8 являются парными, то есть расположены симметрично с правой и левой стороны головы, поэтому на них нужно воздействовать одновременно.

Зона номер 2 - самая чувствительная, поэтому сила нажима должна быть минимальной.

Точку, расположенную в зоне грудной клетки, надо массировать 4 пальцами одновременно.

Точку 3 рекомендуют прижимать аккуратно, так как в этом месте расположена сонная артерия, от работы которой зависит нормальное кровообращение.

Массаж точки 4 проводится не силой прижима, а поглаживанием сверху вниз. Точечный массаж по рекомендациям автора делают кончиками большого, указательного и среднего пальцев.

Эффективность массажа зависит от количества сеансов. Для профилактики заболеваний советуют делать такой массаж 3 раза в день. Он занимает всего 1-2 минуты.

Расположение точек для эффективной процедуры

Алла Алексеевна Уманская, разрабатывая собственную технику точечного массажа, достаточно хорошо и детально описала расположение нужных точек, силу нажима на них и орган, который с ними связан.

Так, первая точка – это органы дыхательной системы: бронхи, легкие, а также главный орган – сердце.

Воздействуя на точку, можно улучшить кровообращение, увеличить доступ кислорода к этим органам.

Ставим 4 пальца ниже яремной ямки. В районе мизинца и будет первая точка.

Вторая точка – отвечает за защиту организма от инфекционных заболеваний. Она играет важную роль в процессе формирования и нормального функционирования иммунной системы.

Однако стоит отметить, что подниматься выше яремной впадины не стоит и сила прижима должна быть минимальной.

Третья точка расположена на шее. Если разместить указательные пальцы на поверхности шеи с двух сторон кадыка, то ощутим биение пульса.

Поднимаемся на 1 сантиметр вверх – это и есть третья точка.

Массаж в этой зоне должен быть аккуратным, чтобы не прижать сонную артерию. Он регулирует работу щитовидной железы, уменьшает охриплость.

Четвертая точка отвечает за функциональность кровеносных сосудов, диафрагмы.

Легкое надавливание в области 1-5 шейных позвонков задне-бокового отдела шеи снимает головную боль, уменьшает вероятность заболевания фарингитом.

Пятая точка расположена в зоне седьмого шейного и первого грудного отростка позвонка.

Здесь пересекаются нервные окончания, поэтому массаж рекомендуют проводить нежно, легко поглаживая и придавливая кожу.

Воздействие на эту точку позволяет откорректировать работу сердца и легких, нормализует вегетососудистый тонус.

Шестая точка отвечает за работу эндокринных желез, выработку интерферона, антивирусных компонентов. Она расположена по краям крыльев носа.

Ежедневное массирование этой области улучшает слух, ускоряет развитие речи у детей.

Седьмая точка оказывает влияние на лобные отделения мозга и отвечает за кровоснабжение серых клеток. Расположена немного ниже роста бровей.

Если регулярно надавливать подушечками указательного пальца на седьмую точку, можно избавиться от головной и глазной боли, улучшить память и внимание.

Восьмая точка – это область уха, хрящевой выступ на внешнем ухе.

Массаж этой зоны уменьшает боль в ушах, горле, тренирует работу вестибулярного аппарата, снимает воспаление гайморовых пазух.

Девятая точка расположена на кисти руки, там, где линия сгиба переходит в ладонь.

Массаж в этой области направлен на общее укрепление всего организма. Эта точка является своего рода усилителем всех 8 вышеуказанных.

Массаж за методикой Уманской нормализует работу жизненно важных органов, повышая защитные функции организма.

Чаще всего такой массаж приписывают детям и людям, чья профессия связана с умственным трудом. Он очень эффективен в период вирусных эпидемий.

Средство, которое должно быть всегда

Его действие усилит фитонцидный луковый раствор. Очень хорошо, если в вашей ванной комнате всегда (а не только во время эпидемии) будет стоять баночка с фитонцидным луковым раствором - для промывания носа и закапывания в глаза и уши.

Раствор нужно готовить с таким расчетом, чтобы всем членам семьи хватило на один раз.

1 ч. л. мелко нарезанного лука смешать с 4 ст. л. кипяченой охлажденной воды,

настаивать 10 минут,

процедить через марлю,

добавить чуть-чуть меда или несколько крупинок соли,

размешать.

Приготовив раствор, желательно капнуть одну капельку в уголок глаза, и, если не будет ощущаться сильное жжение, значит, раствор можно смело закапывать детям, в том числе и грудным.

Если все же немного печет, следует добавить еще 1 ст. л. воды, хотя в несильном жжении ничего страшного нет, просто маленькие дети будут впредь бояться неприятной процедуры и сопротивляться закапыванию.

В период эпидемии промывание носа фитонцидным луковым раствором нужно проводить как можно чаще, в идеале - каждые два часа, закапывая по несколько капель в каждую ноздрю.

При желании для этих целей можно использовать другие целебные растворы или просто чистую воду.опубликовано econet.ru.

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