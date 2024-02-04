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Техника Шиацу, которая ПОМОЖЕТ пережить КЛИМАКС

Источник: Econet 04 февраля 2024 5586
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Климакс — естественное явление, так как возрастные изменения неизбежны. Однако его течение зависит от физического развития, количества беременностей, родов, питания и т. д. Он обычно начинается с нарушения менструального цикла, длящегося иногда годами. По мере возрастной атрофии яичников развитие яйцеклетки и овуляция становятся нерегулярными, а затем и вовсе прекращаются

Техника Шиацу, которая ПОМОЖЕТ пережить КЛИМАКС

Климакс - естественное явление, так как возрастные изменения неизбежны. Однако его течение зависит от физического развития, количества беременностей, родов, питания и т. д.

Он обычно начинается с нарушения менструального цикла, длящегося иногда годами. По мере возрастной атрофии яичников развитие яйцеклетки и овуляция становятся нерегулярными, а затем и вовсе прекращаются.

Приливы и невроз в сочетании с возрастными симптомами, обусловленными разладом и нарушением функции эндокринных желез (особенно передней доли гипофиза, щитовидной железы, надпочечников и поджелудочной железы), а также нарушением вегетативной нервной системы, контролирующей их, обычно сопровождают менопаузу.

Напряжение симпатической и парасимпатической части вегетативной нервной системы вызывает нарушения со стороны двигательных нервов, головокружение, тяжесть в голове, постоянную головную боль, повышенную потливость, истерию, шум в ушах, климактерическую артериальную гипертензию, тахикардию или брадикардию, покраснение лица, приливы, потерю аппетита, нарушение вкуса, упорный понос или запор, подавленность, раздражительность, меланхолию, бессонницу, ухудшение памяти.

Метод Шиацу при климаксе 

Для снятия или уменьшения этих явлений применяйте метод Шиацу следующим образом.

1. Начните с надавливания на переднюю поверхность шеи (в частности на четыре точки щитовидной железы) (см. рис. 1).

Техника Шиацу, которая ПОМОЖЕТ пережить КЛИМАКС

2. Продолжайте надавливание на зону продолговатого мозга, плечевой пояс, плечи, живот, надчревную область и нижнюю часть живота (рис. 2).

Техника Шиацу, которая ПОМОЖЕТ пережить КЛИМАКС

Точки и зоны для надавливания при климактерических расстройствах:

1 — от III до V грудного позвонка, плечо (при сердцебиении, тугоподвижности плеч);

2 — ключица и внутренняя сторона верхней конечности (область желудка, женские половые органы); 

3 — от VI до VIII грудного позвонка и по обе стороны от них (желудок, печень); 

4 — X и XI грудные позвонки и по обе стороны от них (надпочечники, центральная нервная система); 

5 — поясничная область (почки, область живота, половые органы); 

6 — от III до V поясничного позвонка, крестец, ягодицы (половые железы);

7 — срединная линия икры, подколенная ямка (невротические расстройства); 

8 — теменная область, передняя часть шеи, подмышечная ямка, локтевой сгиб (половые органы, вегетативная нервная система, щитовидная железа); 

9 — шея (желчный пузырь, мочевой пузырь, гипофиз);

10 — угол реберной дуги (желудок, печень); II — область желудка (истерия); 

12 — пупочная область, тонкая кишка (внутренние органы);

13 — область живота, паховая область, внутренняя поверхность бедер (женские половые органы); 

14 — передняя поверхность голени, лодыжки, подъем, подошвенная поверхность стопы (желудочный пузырь, желудок, печень).опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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