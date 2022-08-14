Первая ПОМОЩЬ при АРИТМИИ: 5 простых методов

ЧТО ДЕЛАТЬ, если вас беспокоит сердцебиение, случаются перебои в работе сердца? Не нужно паниковать...

Что делать, если вас беспокоит сердцебиение, случаются перебои в работе сердца?

Обратиться к врачу, скажете вы и будете совершенно правы.

Перебои в работе сердца: уговорим аритмию

А если такой возможности нет и под рукой нет даже валерьянки или корвалола? Не нужно паниковать, ведь зачастую можно временно (до вызова врача) справиться с аритмией самостоятельно, используя простые и доступные каждому методы.

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1. Прием «натуживания»

Сделайте глубокий вдох ртом. Задержите дыхание, натужьтесь.

Оставайтесь в этом состоянии столько времени, сколько позволяет дыхание (хотя бы 5-10 секунд).

Затем выдохните воздух через рот (лучше порциями, выпуская воздух толчкообразно через сложенные в трубочку губы).

Повторите этот прием первой помощи несколько раз.

Такое воздействие при аритмии усиливает активность парасимпатической нервной системы и замедляет частоту сердечных сокращений, устраняет перебои в работе сердца.

2. Осторожное надавливание на глазные яблоки

Используя 2-3 пальцы обеих рук необходимо осторожно надавить на глазные яблоки в течение 0,5-1 минуты.

При необходимости – повторить воздействие.

Зачастую можно таким способом оборвать приступ пароксизмальной тахикардии, уменьшить частоту сердечных сокращений, нормализовать сердечный ритм при экстрасистолии, особенно, если перебои в работе сердца возникли вследствие стресса, переутомления и при других состояниях, не связанных с органической патологией сердечно-сосудистой системы.



3. Массаж синокаротидной зоны

Ниже угла нижней челюсти на шее находится общая сонная артерия, которая в этом месте разделяется на наружную и внутреннюю ветви.

Здесь и находится так называемая синокаротидная зона – своеобразный датчик на теле человека, позволяющий регулировать артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Массаж этой области проводится с помощью большого пальца руки (мягкое надавливание и вибрация в течение 3-5 минут) поочередно с каждой стороны шеи.

Такая первая помощь при аритмии зачастую является довольно действенной.

4. Считаем пульс вслух

Если перебои в работе сердца связаны с нервно-психическим перенапряжением, хроническим стрессом, нормализовать ритм можно с помощью обычного счета вслух.

Для этого необходимо:

Сесть на стул, закрыть глаза, правой рукой взять запястье левой руки и нащупать пульс.

После этого начинаем громко считать сердечные сокращения в течение 3-5 минут.

При этом называем цифры по порядку, не обращая внимания на выпадение пульса.

Постепенно по мере счета аритмия будет уменьшаться и через несколько минут сердечный ритм может полностью нормализоваться.

5. Уговариваем аритмию

Используем приемы самовнушения.

Необходимо принять удобное положение (сидя или лежа), закрыть глаза, успокоиться и расслабиться.

Правую руку кладем на область сердца и начинаем его «уговаривать»: «Ну, поволновались и хватит. Успокойся, работай спокойно, размеренно… раз, два…три, четыре.… Ну, вот и хорошо, миленькое, ты и успокоилось, спасибо тебе…».

5-10 минут такого самовнушения позволяет в большинстве случаев устранить аритмию и нормализовать сердечный ритм.

Вот такие простые, но достаточно эффективные способы борьбы при аритмии сможет использовать в качестве первой помощи до обращения к врачу каждый человек, почувствовавший перебои в работе сердца, сердцебиение, слабость.

При волнениях и переутомлении такой подход в большинстве случаев позволяет восстановить нормальный ритм без лекарств.

Во всех остальных случаях необходимо своевременное обращение к врачу-специалисту (терапевту, кардиологу) для выяснения причины аритмии и проведения специализированного лечения.опубликовано econet.ru.

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