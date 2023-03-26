Узнайте как щеткой стимулировать биологически активные точки

Самая простая и доступная разновидность поверхностного иглоукалывания. При этом оказывается общеукрепляющее...

Применение массажной щетки для стимуляции биологически активных точек и меридианов – самая простая и доступная разновидность поверхностного иглоукалывания.

При этом оказывается общеукрепляющее и стимулирующее воздействие, как на весь организм, и на отдельные органы и ткани.

Щеточный массаж может проводиться стоя, сидя, лежа, в покое и в движении.

Массаж выполняется в определенной последовательности по меридианам с соблюдением направления энергии.

Облегчает ситуацию то, что каналы расположены группами и ток энергии по ним одинаков.

Так на передней поверхности верхних конечностей массаж проводится от плеча к кисти, на задней – от кисти к плечу.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

На нижних конечностях различают уже четыре поверхности – внутреннюю, переднюю, наружную и заднюю.

Причем три меридиана расположены на внутренней стороне ноги, и линейный восточный массаж здесь проводится от пальцев стопы до паха.

На остальных поверхностях нижней конечности массажные движения делаются от паха до пальцев стопы.

Особое внимание обращается на проработку боковых поверхностей стоп, особенно области лодыжек.

Обычно китайский массаж щеткой проводится в следующей последовательности:

1. Левая рука – сначала задняя, потом передняя поверхность

2. Правая рука – вначале задняя, затем передняя поверхность

3. Левая нога – внутренняя, затем передняя, наружная и задняя поверхности

4. Правая нога – в той же последовательности, что и левая.

Массаж проводится утром, выполняется по 2-3 прохождения мягкой, но упругой щеткой по каждой стороне (поверхности) с общей продолжительностью процедуры около 2-3 минут.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

В профилактических целях такое воздействие выполняется в течение 10-15 дней, затем делается перерыв на 5-7 дней.

Эффективен такой массаж и при астении, слабости, пониженном артериальном давлении, в период восстановления после перенесенных простудных заболеваний и соматических недугов.

Противопоказан массаж с использованием щетки при наличии кожных заболеваний, варикозного расширения вен, тромбофлебита, выраженной артериальной гипертензии, новообразованиях.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet