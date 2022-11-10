КОЛЛАГЕН: 7 ВЕСКИХ причин принимать его ежедневно

Несмотря на то, что коллаген можно принимать в виде добавок, лучше всего делать это естественным образом, то есть обеспечивать им свой организм через продукты питания

Со всех сторон мы слышим, что принимать коллаген полезно и делать это желательно каждый день. Это вещество можно найти как в составе косметических средств, так и в продуктах питания, где оно содержится в своем натуральном виде.

Но действительно ли мы знаем, что представляет собой коллаген и чем именно он нам полезен? Сегодня мы собираемся поговорить об этом, читайте далее и разберетесь во всем сами!

Что такое коллаген?

Коллаген — это вещество, которое участвует в процессе формирования костей, хрящевой ткани и кожи. Оно необходимо для здоровья человека и животных, а потому присутствует в организме и тех, и других.

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Чем старше мы становимся, тем меньше коллагена остается в нашем теле, это нормальный и естественный процесс: в результате кости становятся более хрупкими, появляются боли в суставах и морщины на коже.

1. Коллаген повышает эффективность физических упражнений

Первым преимуществом ежедневного потребления коллагена является то, что он способствует формированию мышечной массы (безусловно, если его количества достаточно).

Это означает, что:

Вам нужно меньше тренироваться, чтобы поддерживать мышцы в тонусе и сжигать жиры.

Ваше тело будет восстанавливаться значительно быстрее после интенсивных физических нагрузок.

У вас будет меньше вероятность получить какую-либо травму, так как мышцы будут сильными и выносливыми.

При этом, конечно, вам необходимо будет потреблять высококачественные белки, например, постное мясо и рыбу. Ну и забывать про регулярные тренировки не следует, так как в одиночку коллаген их не заменит.

2. Предотвращает образование растяжек

Наверняка вы замечали, что большая часть косметических продуктов, которые обещают справиться с растяжками на коже, имеют в своем составе коллаген.

Это связано с тем, что данное вещество способствует регенерации кожи и формированию новых клеток, не повреждая при этом ткани.

Если ваша кожа склонна к появлению акне и других повреждений, вам стоит включить коллаген в свой ежедневный рацион. Еще вы можете воспользоваться масками для лица, они помогут избавиться от шрамов и следов от прыщей.

3. Улучшает здоровье суставов

Еще одна причина принимать коллаген каждый день — это поддержание гибкости суставов и обеспечение естественной смазки для них. Еще коллаген заботится о здоровье хрящей.

Когда у вас здоровые суставы, вам легко двигаться и вы более гибкие. Так вы не рискуете получить травму из-за неосторожного движения.

Но если вы заметили, что ваши суставы все время хрустят, появились болевые ощущения или вы себе что-то сломали, необходимо включить этот продукт в свой рацион.

Иногда врачи рекомендуют сделать инъекцию непосредственно в хрящ. Если это ваш случай, дополните эту процедуру регулярным потреблением коллагена.

4. Поддерживает эластичность кожи

Структура кожи в значительной степени зависит от количества коллагена. С возрастом кожа теряет свою эластичность, появляются морщины и различные «несовершенства» (пигментация).

Кроме того, необходимо уделять внимание воздействию определенных факторов, таких как табачный дым, УФ, химические вещества и загрязнение окружающей среды и, по-возможности, смягчать его и компенсировать.

5. Помогает дольше чувствовать себя сытым

Если вы хотите избавиться от лишнего веса естественно и без вреда для здоровья, то вы должны знать, что коллаген (в порошке) обеспечивает тело большим количеством белка.

И если добавлять его в коктейли и смузи, то вы заметите, что чувство сытости дольше не покидает вас (а вкус напитков при этом не меняется).

Попробуйте следующий вариант на завтрак.

Ингредиенты:

2 столовые ложки порошка коллагена (30 г)

1 столовая ложка овсяных хлопьев (15 г)

1 столовая ложка порошка какао (15 г)

1/2 чашки молодого шпината (30 г)

1 стакан миндального молока (250 мл)

1 столовая ложка пчелиного меда (25 г)

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере и сразу же выпейте.

Это отличный вариант, если вы сидите на строгой диете и страдаете от отсутствия сладких продуктов.

Еще это неплохой способ, если ваш ребенок отказывается есть овощи и не хочет ничего, кроме шоколадного коктейля. В этом случае можете просто немного уменьшить количество шпината.

6. Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Еще одним преимуществом ежедневного потребления коллагена является его способность восстанавливать эластичность клапанов крови и лимфатических сосудов.

Это означает, что организм очищается значительно быстрее и легче, а вероятность понижения кровяного давления уменьшается

Только помните, что помимо включения коллагена в свой рацион, необходимо также избегать потребления вредных жиров.

7. Улучшает зрение

При регулярном потреблении коллагена состояние роговицы значительно улучшается. Поэтому коллаген настоятельно рекомендуется тем, кто носит очки, а также тем, у кого обнаружили признаки глаукомы.

Не забывайте помимо этого включить в свой рацион продукты, улучшающие зрение (морковь, например), а еще защищайте свои глаза от ультрафиолетовых лучей и загрязнения.

Как принимать коллаген?

Итак, лучший вариант обеспечить свой организм коллагеном — посредством потребляемой пищи. Она должна быть максимально натуральной.

Вот некоторые продукты питания, в которых содержится коллаген:

Зеленые овощи (брокколи, капуста, шпинат, салат)

Сардины

Огурцы

Клубника

Курица

Рыба

Устрицы

Другой вариант — коллаген в виде порошка, в капсулах или же в таблетках. Это лучше чем ничего, так что если вы знаете, что вашему организму не хватает этого элемента, обязательно принимайте биодобавки.

Рекомендуется предварительно посоветоваться с врачом, чтобы он подобрал правильную дозировку.опубликовано econet.ru.

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