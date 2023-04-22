Избавляемся от двойного подбородка: экспресс-метод Мамада Йошико

Хотите избавиться от второго подбородка? Тогда эта статья для вас. Мы расскажем вам об эффективном упражнении, которое поможет быстро убрать двойной подбородок, а также скорректировать овал лица.

Появление двойного подбородка провоцирует неправильная осанка, излишние жировые отложения, а также застой лимфы и кровотока. Японский специалист в области красоты Мамада Йошико предлагает эффективный экспресс-метод для борьбы с этой проблемой. Выполняя определенное упражнение, вы сможете избавиться от двойного подбородка и скорректировать овал лица.

Эффективная методика Мамады Йошико: избавляемся от второго подбородка

Данная методика также эффективна, как и предложенная Хироси Кацуямом. Она также выполняет двойную функцию – корректирует овал, устраняет двойной подбородок, улучшает состояние мышц шеи, устанавливает челюсть в правильное положение, что позволяет избавиться от провисающих щек и носогубных складок.

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По словам Йошико, спровоцировать возникновение двойного подбородка могут разные факторы. Если мышцы не получают должную нагрузку, они ослабевают и кожа обвисает. Исправить эту проблему удастся, если регулярно выполнять специальное упражнение – «треугольник из языка».

Как выполнять упражнение

Сначала осторожно отклоните голову назад и дышите свободно через нос. Затем выполните следующие действия:

1. Немного вперед выдвинете нижнюю челюсть, чтобы она направлялась вверх. Вы должны чувствовать, как раскрывается горло и напрягаются шейные мышцы, но при этом возникать болевых ощущений не должно.

2. Дышите спокойно, медленно выдвинете язык вперед полностью, кончиком тянитесь вверх. Удерживайте это положение на протяжении десяти секунд, чтобы почувствовать, как тянутся мышцы гортани, области под языком, подбородка, щек и шеи.

3. Постарайтесь максимально расслабиться и выпрямите голову, расслабив при этом мышцы челюсти и язык.

Важные нюансы

При правильном выполнении упражнения язык должен принять треугольную форму (кончик сужен, а основание расширено). Можете сначала потренироваться перед зеркалом и при необходимости помочь себе, поставив палец перед языком и пытаясь дотянуться к нему. Если все действия выполнять правильно, должно быть ощущение, будто язык вытягивается из горла. Обязательно контролируйте нижнюю челюсть во время движения языком, поскольку она должна сохранять одно положение.

Упражнение рекомендуется выполнять в утреннее и вечернее время по десять секунд на протяжении двух недель. Результатом вы будете приятно удивлены.опубликовано econet

Автор © Mamada Yoshiko

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