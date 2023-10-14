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РАССТЯЖКИ: Копеечное средство из аптеки, которое выровняет кожу

Источник: takprosto.cc 14 октября 2023 5312
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Кожа — самый большой орган человеческого тела. Всё в нашем организме связано, и состояние кожи зависит от множества факторов, количество которых сложно сосчитать. Сегодня ты узнаешь, что именно нужно предпринять, для полного избавления от растяжек на коже

РАССТЯЖКИ: Копеечное средство из аптеки, которое выровняет кожу

Кожа — самый большой орган человеческого тела. Всё в нашем организме связано, и состояние кожи зависит от множества факторов, количество которых сложно сосчитать. Сегодня ты узнаешь, что именно нужно предпринять, для полного избавления от растяжек на коже.

Если кто-то скажет, что это невозможно, таинственно улыбайся в ответ. Нужно всего лишь победить свою лень, и кожа преобразится волшебным образом! Не важно, в результате чего возникли растяжки. Даже если они появились после очень стремительного набора веса и выглядят как глубокие бороздки, есть решение!

Как убрать растяжки в домашних условиях

Ни один дерматолог не будет рассказывать, как убрать растяжки в домашних условиях. Это процесс, требующий усилий, путь и не слишком серьезных, и отнимающий время. Гораздо легче предложить клиенту удаление растяжек лазером. Это дорого и не всегда работает на 100 %.

Комплексный подход к регенерации кожи с растяжками — совсем другое дело.

Для начала — маска, подтягивающая кожу.

Маска с маслом и аспирином

Ингредиенты: 

  • несколько таблеток аспирина

  • 2 ст. л. теплого оливкового масла

Как применять:

1. Раствори аспирин в небольшом количестве воды. Размешай кашицу с теплым маслом.

2. Нанеси теплую маску на кожу с растяжками, подержи 20 минут. Смой теплой водой.

Такую маску стоит делать регулярно, желательно через день.

Поверь, немного упорства — и через месяц кожу будет не узнать!

РАССТЯЖКИ: Копеечное средство из аптеки, которое выровняет кожу

Помню очень ярко тот момент, когда впервые в жизни увидела растяжки. Мне было 12, мы с мамой поехали в паломническую поездку по России, посещая главные святыни и купаясь в источниках с ледяной водой. С нами в автобусе была очень красивая женщина, белокурая, ее маленького сына звали Серафимом.

Она была стройной, обладала приятной наружностью. Но когда молодая мама разделась, чтобы окунуться в ужасно холодную воду источника, я заметила странную вещь. Ее плоский живот и стройные бока были испещрены серебристыми линиями, их было очень много, они образовывали необыкновенные узоры на теле… Я такого никогда не видела раньше, изумилась страшно. Примерно через 8 лет я заметила первые растяжки на собственном теле.

Вот так бывает, что растяжки могут образоваться даже на молодых и худых телах. Знала бы эта женщина, что с помощью доступных и дешевых средств из аптеки можно избавиться от этой напасти! Но тогда никто о таком не слышал…

РАССТЯЖКИ: Копеечное средство из аптеки, которое выровняет кожу

Для лучшего эффекта в маску с аспирином и маслом рекомендуется также добавлять 1 куриное яйцо.

Хотя бы 2 раза в неделю делай такую усовершенствованную маску, и увидишь невероятный результат.

Очень важно, делая маски с аспирином, начать пить витамин Е в капсулах, а также витамин С. Эти витамины на радость нам дешевые, но эффект от их приема весьма ощутим.

Витамины будут подпитывать кожу изнутри, помогая ей восстанавливаться после разрывов.

РАССТЯЖКИ: Копеечное средство из аптеки, которое выровняет кожу

Рекомендую заняться физическими нагрузками, которые улучшат кровообращение. Любые нагрузки делают кожу более молодой, эластичной, привлекательной: во время тренировки выделяется коллаген, а ведь именно коллагеновые волокна так важны для обновления и подтяжки кожи. Это может быть плаванье, танцы, бег, что угодно!

Растяжки на коже не любят походов в солярий и загара. Эти процедуры пересушивают кожу и делаю растяжки даже более заметными, помни об этом! Если уж собираешься на солнышко, не забудь намазать кожу питательным кокосовым маслом или жирным защитным кремом.

РАССТЯЖКИ: Копеечное средство из аптеки, которое выровняет кожу

Проблема растяжек волнует многих женщин, и они часто стесняются этого. А стесняться не нужно, следует лишь немного постараться, чтобы стать увереннее в себе и забыть о любых комплексах. Ведь уже совсем скоро летний сезон!опубликовано econet

Автор Александра Килимчук

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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