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4 точки, которые помогут РАЗОГНАТЬ МЕТАБОЛИЗМ

Источник: zolyshkam.ru 05 февраля 2023 6498
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Настал сезон похудения, но как этого добиться? Знаменитый целитель недавно рассказал о малоизвестном факте, который в этом поможет. Томпсон говорит, что на теле есть 4 точки. При массаже этих точек стимулируются разные функции организма. В результате жиры не откладываются

4 точки, которые помогут РАЗОГНАТЬ МЕТАБОЛИЗМ

Настал сезон похудения, но как этого добиться? Знаменитый целитель недавно рассказал о малоизвестном факте, который в этом поможет. Томпсон говорит, что на теле есть 4 точки.

4 точки для похудения

При массаже этих точек стимулируются разные функции организма. В результате жиры не откладываются.

Кроме того, этот массаж помогает контролировать аппетит, стимулирует пищеварение и повышает эффективность работы всего организма в целом.

В итоге вы теряете вес!

ИТАК, ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ТОЧКИ:

4 точки, которые помогут РАЗОГНАТЬ МЕТАБОЛИЗМ

1. ЛОКОТЬ.

Эта точка связана с кишечником.

Используйте для массажа большой палец.  Нажимайте на эту точку в течение 1 минуты 2–3 раза в день.

Это будет способствовать стимуляции пищеварительного тракта.

4 точки, которые помогут РАЗОГНАТЬ МЕТАБОЛИЗМ

2. ВЕРХНЯЯ ГУБА.

Точка над верхней губой поможет вам предотвратить переедание, вызванное стрессом.

Массируйте её по 5 минут 2 раза в день.

4 точки, которые помогут РАЗОГНАТЬ МЕТАБОЛИЗМ

3. УХО.

Уприте палец в челюсть и подвигайте её вверх-вниз. Вот вы и нашли точку.

Нажимайте на неё по 3 минуты 2–3 раза в день.

Этот массаж поможет разогнать обмен веществ и унять аппетит.

4 точки, которые помогут РАЗОГНАТЬ МЕТАБОЛИЗМ

4. КОЛЕНО.

Эта точка нормализует работу желудка. Некоторым массаж этой точки помог сбросить килограмм за 2 недели.

Массируйте её 2 минуты каждый день.

Прежде чем начать массаж, следует насытить организм кислородом. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Повторите это дыхательное упражнение 10 раз — и приступайте к работе с точками! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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