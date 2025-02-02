УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ: Упражнения при близорукости и астигматизме

Астигматичная точка – это точка, при нажатии на которую глаз начинает видеть лучше
Массаж особенно показан при близорукости и астигматизме.
Сначала проводится подготовительный массаж:
- Тремя пальцами (указательным, средним, безымянным) каждой руки круговыми движениями разглаживается лоб;
- Этими же пальцами каждой руки массируются брови, при этом особое внимание уделяется их центру;
- Средним и указательным пальцами каждой руки массируются виски поглаживающими движениями;
- 3-мя пальцами поглаживаются верхние скулы под глазами;
- 2-мя указательными пальцами массируются пазухи носа;
- 2-мя средними пальцами – переносица;
- Затем уши: ямочка перед ухом, бугорок перед слуховым проходом, вся ушная раковина целиком и мягкое место за ушами;
- Массируется шея сзади.
Затем проводится непосредственно массаж глаз:
- Средние и указательные пальцы накладываются на верхние веки закрытых глаз и производят легкие пульсирующие нажатия (вибрацию). Сделать 3 раза. Глаза нельзя тереть или давить на них слишком сильно.
- Положить средние пальцы на наружные уголки глаз и точно так же повибрировать.
- Положить пальцы на нижние веки и повибрировать.
- Положить пальцы на внутренние края век (у переносицы) и повибрировать.
- Четырьмя пальцами (большой палец снизу, три сверху, кроме мизинца) захватить глаза через веки целиком и легонько помять;
- Указательным пальцем правой руки нажать на правом глазу астигматичную точку* и произвести вибрирующие движения. Сделать то же самое с левым глазом.
Астигматичная точка – это точка, при нажатии на которую глаз начинает видеть лучше.
Чтобы её найти, нужно посмотреть на проверочную таблицу одним глазом и понажимать пальцем через веко (верхнее и нижнее) на глазное яблоко: снизу, сверху, сбоку, изнутри, по кругу.
Бывает, что эти точки на обоих глазах несимметричны, и может быть несколько астигматичных точек на одном глазу.
- Крепко зажмурить глаза и сделать «китайские глазки», сначала в стороны, потом вверх и вниз.
Профилактика и лечение при головокружениях, слабеющем зрении, пелене перед глазами, дальнозоркости, близорукости, катаракте, двоении в глазах и других заболеваниях глаз.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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