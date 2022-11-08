Кинза для омоложения: 2 СУПЕР рецепта

Кинза славится высоким содержанием витамина С - самого популярного питательного вещества, когда речь идет о омоложении кожи.
Кинза славится высоким содержанием витамина С - самого популярного питательного вещества, когда речь идет о омоложении кожи. Будучи мощным антиоксидантом, он помогает бороться со свободными радикалами, которые являются основной причиной повреждения кожи, поскольку они могут нарушать выработку коллагена и эластина, а это чревато воспалениями и даже раком кожи.
Также каждая девушка сталкивается с некими дефектами, которые периодически появляются на лице. Чаще всего это чёрные точки.
Черные точки возникают вследствие окисления кожного сала, которое забывает ваши поры. Антиоксидантные свойства витамина С могут ингибировать этот процесс окисления, что делает эту маску отличным природным средством для борьбы с чёрными точками и даже угрями.
Если вы заметили, что ваша кожа выглядит усталой, подверглась возрастным изменениям или же на ней появились угри и чёрные точки, то эти рецепты масок для лица с кинзой могут стать именно тем, что вам нужно.
Ингредиенты:
Приготовление:
Поместите все ингредиенты в чистую миску и хорошо перемешайте, пока не получите гладкую пасту.
Нанесите однородный слой этой маски на кожу.
Подождите около 15-20 минут, пока маска будет почти (но не полностью!) сухой.
Смойте маску теплой водой и с помощью полотенца промокните лицо похлопывающими движениями.
Ингредиенты:
Приготовление
Поместите ингредиенты в маленькую миску и смешайте. Точечно нанесите смесь на проблемные участки кожи.
Подождите около часа, маска должна высохнуть. Смойте теплой водой и промокните кожу полотенцем. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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