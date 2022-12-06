Похудение и омоложение: 3 процедуры для ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА

Эти процедуры обладают очищающим, антисептическим, стимулирующим действием
3 процедуры для красивой кожи
принимать ванны нужно не раньше чем через 1,5–2 часа после еды и значительных психических и физических нагрузок;
тонизирующие ванны принимайте утром или днём, а успокаивающие — вечером. Продолжительность тонизирующей утренней ванны должна быть не более 5–10 минут.
температура воздуха в ванной комнате должна быть в пределах 20–22 °C;
если во время приёма ванны возникнут неприятные ощущения: головная боль, сердцебиение, ощущение раздражения, разбитости и т. п., процедуру необходимо немедленно завершить;
не следует принимать ванны ежедневно, лучше раз в 2–3 дня;
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках! Крахмальные ванны от угревой сыпи на лице и теле
Полкилограмма крахмала разведите в холодной воде и вылейте в готовую ванну. Курс — 15 ванн через день по 10–15 минут.
Молочно-крахмалычые ванны омолаживают кожу.
Два литра коровьего, а лучше козьего молока добавьте в тёплую ванну. Туда же добавьте 0,5 кг предварительно разведённого крахмала и 1 ст. ложку хвойного экстракта.
Йодобромные ванны
Рекомендуются при лишнем весе.
Купите в аптеке 250 г порошка бромида калия и 100 г порошка йодида натрия.
Смешайте их.
Перед ванной 2 ст. ложки смеси растворите в 1 стакане воды и вылейте в ванну.
Добавьте 2 кг поваренной, а лучше морской соли.
Тщательно размешайте.
Длительность процедуры 10–15 минут.
Курс лечения не более 15 ванн, периодичность — 1 раз в 2 дня.
Глиняные ванны
Глиняные ванны обладают очищающим, антисептическим, стимулирующим действием, поглощают токсины.
В одних видах глины более высокое содержание кремния (в виде кремнезёма), в других — алюминия (его оксида), это основные компоненты глин.
Некоторые глины содержат марганец и другие элементы.
Кремний стимулирует рост волос, обмен жиров, образование коллагена и костной ткани.
Алюминий обладает подсушивающими и вяжущими свойствами.
Марганец — подсушивающими и дезодорирующими.
Белая глина (каолин) содержит цинк и магний. Предотвращает выпадение волос, укрепляет ослабленные волосы. Хороший антисептик. Рекомендуется для тонкой, вялой, чувствительной кожи.
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Красная глина содержит железо и медь. Улучшает кровообращение, снимает аллергию. Подходит для чувствительной, склонной к воспалениям кожи.
Жёлтая глина содержит железо и калий. Выводит токсины и насыщает кожу кислородом. Рекомендуется для вялой кожи.
Серая глина содержит кремний. Увлажняет и тонизирует. Подходит для обезвоженной кожи.
Голубая глина — фосфат, железо, азот. Используется как противовоспалительное средство, а также для проблемной кожи и борьбы с облысением.
В ванне нужно тщательно размешать 400–500 г глины, принимать 15–20 минут, после чего ополоснуть тело водой без применения мыла и других косметических средств.
Кожа после такой процедуры становится гладкой и увлажнённой.
опубликовано . econet.ru
Светлана Баранова, по книге «Защити своё тело. Оптимальные методы очищения, укрепления и оздоровления»
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